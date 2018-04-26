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    «Ливерпуль» отклонит любое предложение «Реала» по Салаху

    Руководство «Ливерпуля» уже сейчас дало понять, что любое предложение «Реала» на любую сумму по трансферу нападающего команды Мохамеда Салаха будет отклонено.

    В текущем сезоне египетский нападающий показывает результативный футбол, что вызвало массу слухов о его дальнейшей судьбе. Наиболее часто в этой связи упоминается «Реал», который будущим летом может попытаться выкупить форварда.

    Ранее сообщалось, что мадридцы готовы предложить за Салаха около 200 миллионов евро. В «Ливерпуле» же готовят обновленный контракт на улучшенных условиях для своего футболиста.

    Источник: Daily Mail

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    26.04.2018 08:05
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 26 апреля 2018, 17:44

      суареса продали, коута продали... теперь салах.. ну посмотрим.

      0
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      ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > DeStar 26 апреля 2018, 23:29

      Разбирают по частям мерсисайдцев)

      0
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      Рейтинг: -65

      vasil3nkoan 26 апреля 2018, 13:18

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      -3
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 26 апреля 2018, 11:50

      Если Реал нацелился на него,то все может быть.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 апреля 2018, 11:15

      если Реал захочет то добьется своего.

      1
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      Рейтинг: +1055

      3ton 26 апреля 2018, 10:42

      Про Коутиньо так же писали )))

      Итог изветен ))
      Зная кто владелец Ливерпуля, там ради денег и мать продадут )

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 26 апреля 2018, 10:40

      Шикарнооо

      -1
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 26 апреля 2018, 10:31

      Реалу не нужен Салах , когда есть Асенсио ! Реалу нужен Неймар на место Бензема !
      Больше не нужен никто !!!

      -2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 апреля 2018, 10:10

      Эх предложили бы они за него для прикола миллионов так скажем 800.....они бы его тогда в Мадрид на руках отнесли)))

      0
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 26 апреля 2018, 09:34

      Врядли сам Салах захочет переходить в стан сливочных, ведь ему нравится забивать голы и он страстно желает быть лучшим в мире, а при переходе в Реал ему придется в первую очередь таскать рояль для Криштиану, следовательно в ближайшие годы про золотой мяч придется забыть, так как Роналду будет разрывать нежное представление об окружающей действительности своих недоброжелателей еще года 3-4 точно, а у Салаха нет времени столько ждать, ему уже будет 30, нужно доказывать здесь и сейчас.
      Да и чисто из спортивных соображений если Ливерпуль укрепит 2-3 позиции в следующем сезоне при условии сохранения текущей игры и формы лидеров они смогут претендовать на самые высокие места во всех турнирах.
      Другое дело Мбаппе, но как мне кажется Реал уже упустил возможность подпиать его, потому как даже если Килиан захочет уйти ( в чем я очень сильно сомневаюсь, по крайней мере пока там есть Неймар), ПСЖ заломит такой ценник, что не поднять даже мадридцам...хотя это Реал...они уже много раз доказывали что могут невозможное, в общем поживем - увидим, в любом случае у Реала и сейчас хороший состав, молодые Васкес, Иско и Асенсио уже вплотную приблизились к основе, нужно лишь закрыть многострадальную зону второго форварда, решить вопрос с Бейлом и купить пару хороших игроков для поддержания конкуренции внутри состава.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Maxi_7 26 апреля 2018, 23:32

      Мбаппе пока что не принадлежит парижанам, он в аренде с возможностью выкупа.

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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 26 апреля 2018, 09:04

      Откажет ли Салах Реалу? , вот в чем вопрос ) да он и не нужен , не факт что там заиграет , лучше делать ставку на Мбаппе

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