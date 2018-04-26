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«Ливерпуль» отклонит любое предложение «Реала» по Салаху

26 апреля 2018, 08:05
19

Руководство «Ливерпуля» уже сейчас дало понять, что любое предложение «Реала» на любую сумму по трансферу нападающего команды Мохамеда Салаха будет отклонено.

В текущем сезоне египетский нападающий показывает результативный футбол, что вызвало массу слухов о его дальнейшей судьбе. Наиболее часто в этой связи упоминается «Реал», который будущим летом может попытаться выкупить форварда.

Ранее сообщалось, что мадридцы готовы предложить за Салаха около 200 миллионов евро. В «Ливерпуле» же готовят обновленный контракт на улучшенных условиях для своего футболиста.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы Ливерпуль Реал Салах Мохамед
Комментарии (19)
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almanev
1524719853
Тут еще важно чего хочет сам Салах.
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vladik12
1524720368
Про Коутиньо и "Барсу" то же самое говорили.
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Untitled-1
1524722024
За 200 надо отдавать. Найдут другого. А стрясти с мешков денег - самое то. потом обратно вернут лямов за 80.
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Maxi_7
1524724449
Врядли сам Салах захочет переходить в стан сливочных, ведь ему нравится забивать голы и он страстно желает быть лучшим в мире, а при переходе в Реал ему придется в первую очередь таскать рояль для Криштиану, следовательно в ближайшие годы про золотой мяч придется забыть, так как Роналду будет разрывать нежное представление об окружающей действительности своих недоброжелателей еще года 3-4 точно, а у Салаха нет времени столько ждать, ему уже будет 30, нужно доказывать здесь и сейчас. Да и чисто из спортивных соображений если Ливерпуль укрепит 2-3 позиции в следующем сезоне при условии сохранения текущей игры и формы лидеров они смогут претендовать на самые высокие места во всех турнирах. Другое дело Мбаппе, но как мне кажется Реал уже упустил возможность подпиать его, потому как даже если Килиан захочет уйти ( в чем я очень сильно сомневаюсь, по крайней мере пока там есть Неймар), ПСЖ заломит такой ценник, что не поднять даже мадридцам...хотя это Реал...они уже много раз доказывали что могут невозможное, в общем поживем - увидим, в любом случае у Реала и сейчас хороший состав, молодые Васкес, Иско и Асенсио уже вплотную приблизились к основе, нужно лишь закрыть многострадальную зону второго форварда, решить вопрос с Бейлом и купить пару хороших игроков для поддержания конкуренции внутри состава.
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Alan_15
1524727867
Реалу не нужен Салах , когда есть Асенсио ! Реалу нужен Неймар на место Бензема ! Больше не нужен никто !!!
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Стаz
1524728423
Шикарнооо
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3ton
1524728574
Про Коутиньо так же писали )))
Итог изветен )) Зная кто владелец Ливерпуля, там ради денег и мать продадут )
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OfaZavr
1524730553
если Реал захочет то добьется своего.
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zigbert
1524732637
Если Реал нацелился на него,то все может быть.
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vasil3nkoan
1524737922
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