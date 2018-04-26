«Ливерпуль» отклонит любое предложение «Реала» по Салаху

Руководство «Ливерпуля» уже сейчас дало понять, что любое предложение «Реала» на любую сумму по трансферу нападающего команды Мохамеда Салаха будет отклонено.
В текущем сезоне египетский нападающий показывает результативный футбол, что вызвало массу слухов о его дальнейшей судьбе. Наиболее часто в этой связи упоминается «Реал», который будущим летом может попытаться выкупить форварда.
Ранее сообщалось, что мадридцы готовы предложить за Салаха около 200 миллионов евро. В «Ливерпуле» же готовят обновленный контракт на улучшенных условиях для своего футболиста.
Источник: Daily Mail
Итог изветен )) Зная кто владелец Ливерпуля, там ради денег и мать продадут )