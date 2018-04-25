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  • Орлов: «Зенит» 10 лет поднимался, завоевывал титулы, а сейчас он у разбитого корыта»

Орлов: «Зенит» 10 лет поднимался, завоевывал титулы, а сейчас он у разбитого корыта»

25 апреля 2018, 12:14
48

Комментатор Геннадий Орлов высказал свою точку зрение о проблемах «Зенита», которые преследуют петербуржцев в последнее время. По его мнению, сине-бело-голубые растеряли все, что было создано в течение последних 10 лет, и теперь им вновь придется строить новую команду.

«Наконец-то «Зенит» забил три мяча на чужом поле. Очень хорошо, что Кузяев вышел и забил дважды. Но что делают на поле Заболотный, Полоз и Ригони? Дриусси когда-то забил, но эти ребята чем занимаются? Глядя на игру «Зенита», приходишь к очень плохому выводу. Мне кажется, 10 лет пошли насмарку. 10 лет была вертикаль «Зенита», 10 лет клуб поднимался, завоевывал титулы, а сейчас он у разбитого корыта. Сейчас надо создавать команду.

У «Зенита» тренер итальянец, но он Фигаро. Фигаро там, Фигаро здесь. Манчини – удивительный тренер. Наверное, это в прошлом заслуженный футболист, заслуженный тренер, но работает он спустя рукава. Вспомните, как Ткачев получил мяч один в штрафной площадке «Зенита», его никто не атаковал. Где полузащитники, где нападающие? Полоз и Заболотный тоже должны участвовать в обороне. В «Зените» разбаланс, а это работа тренера, его штаба.

Нельзя, чтобы Петербург потерял команду, которая 10 лет шла вперед. Обидно. После матча мои московские коллеги говорят, что сама игра у «Зенита» сейчас заурядная, футболисты заурядные. Как до этого опустились? Сколько теперь надо потратить сил, я уже не говорю о средствах, чтобы восстановить команду? Ой как это будет сложно сделать. В «Зените» произошло самое страшное – нет единения тренера и игроков», – сказал Орлов в эфире передачи «ГСО Live».

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (48)
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insider_retro
1524648022
Это плач сожаления, крик вопиющего или соль на рану?!... Не солидно Геннадий Сергеевич....
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raritet
1524648618
Это не команда опустилась. ЕЕ еще пока и не существует. Это как бы схема. А опустили ее сами знаете кто. Руководство. Это даже коту понятно, чтобы создать с нуля команду нужно как минимум 2-3 года, а на эти 2-3 года приходят аргентинские полуфабрикаты. Просчет только в этом. Если собираетесь собирать команду с нуля необходимо время , терпение и деньги. Одно дело , когда в готовую команду приходят Халк и Витцель и то сразу бунт на корабле. А здесь ситуация как при ремонте большой квартиры- кругом мусор, грязь и Дзюба..
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Боцман59rus
1524648888
слишком быстро у вас господин Орлов, красивая питерская яхта, с голубыми парусами, превращается в разбитое корыто, вы уважаемый определитесь, либо придерживаетесь линии, заданной в начале сезона и ублажаете пятую точку руководства, хвалебными одами в адрес команды, либо усиленно соблюдаете тишину и не подливаете масла в огонь, своими очевидными даже для младенца выводами, в трудный период для клуба и его болельщиков
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3a zenit
1524648912
это что типо внимание от Спартака отвлекают Зенитом?Про крышу и бакланов вспомните ещё,там поле выехало не так быстро как надо журнашлюхам.
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Татарин за ЦСКА
1524649004
Ну это карма за растраченые средства.Это карма за ослабление конкурентов.Это карма за то,что скупали российских игроков и они теряли свой уровень.Это карма,господа.
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Danish Dynamite
1524650479
А Зенит не у корыта. Он давно уже умер. Зенит и Газмяс - разные вещи. Зенит - воспитанники "Смены", разбавленные несколькими классными легионерами. Классика - при Петржеле и Адвокаате. Даже при Рапопорте. Самый романтичный клуб был, даже Вадим Евсеев в симпатиях признавался. Вылилось это в то, что клуб воспитал костяк сборной, взявшей бронзу на Евро-2008. Без денег и Газпромов. А "Газмяс" - аргентино-словацкое стадо, разбавленное средненькими российскими игроками, не имеющими отношения к Питеру. Зенита СПб больше нет. Потому и хочется, чтобы Питер заимел альтернативу в большом футболе. Где будут расти и играть свои ребята. Динамо СПб, например.
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themist
1524657753
Орлов забыл наверное сказать про свой любимый Зенит, что на протяжение 10 лет в команду вкладывались огромные деньги, (один только "трансфер-подарок от дядюшки Миллера" - Халка с Витцелем за 100лямов евро чего стоит) по факту же получилось..... У тех же конкурентов по чемпионату, результаты лучше, а спонсорские условия хуже. - (большой привет Зениту от ЦСКА). По факту нынешний Зенит напоминает контору по распилу спонсорских/государственных денег. Бюджеты клубов РФПЛ 2017/18: 6 место. «ЦСКА» Бюджет: 4.3-4.5 млрд. рублей. 5 место «Рубин» Бюджет: 4.7 млрд. рублей. 4 место. «Краснодар» Бюджет: 4.7-5 млрд. рублей. 3 место. «Локомотив» Бюджет: 5.4 млрд. рублей. 2 место. «Спартак» Бюджет: 8.1 млрд. рублей. 1 место. «Зенит» Бюджет: 10.8 млрд. рублей.
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Павелий
1524658568
Я бы сказал, что Зенит не 10 лет поднимался, а 10 лет бесконтрольно и малоэффективно тратил ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги. Миллера - на лесоповал с конфискацией!
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OfaZavr
1524669006
ну разные ведь у клуба бывают периоды, всегда не может быть хорошо, у любого клуба так случается.
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zigbert
1524670524
Спады бывают у каждой команды и из этого надо как то выходить.Потребуется кропотливая работа.И эта работа не будет сие минутной.
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