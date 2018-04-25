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    Орлов: «Зенит» 10 лет поднимался, завоевывал титулы, а сейчас он у разбитого корыта»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал свою точку зрение о проблемах «Зенита», которые преследуют петербуржцев в последнее время. По его мнению, сине-бело-голубые растеряли все, что было создано в течение последних 10 лет, и теперь им вновь придется строить новую команду.

    «Наконец-то «Зенит» забил три мяча на чужом поле. Очень хорошо, что Кузяев вышел и забил дважды. Но что делают на поле Заболотный, Полоз и Ригони? Дриусси когда-то забил, но эти ребята чем занимаются? Глядя на игру «Зенита», приходишь к очень плохому выводу. Мне кажется, 10 лет пошли насмарку. 10 лет была вертикаль «Зенита», 10 лет клуб поднимался, завоевывал титулы, а сейчас он у разбитого корыта. Сейчас надо создавать команду.

    У «Зенита» тренер итальянец, но он Фигаро. Фигаро там, Фигаро здесь. Манчини – удивительный тренер. Наверное, это в прошлом заслуженный футболист, заслуженный тренер, но работает он спустя рукава. Вспомните, как Ткачев получил мяч один в штрафной площадке «Зенита», его никто не атаковал. Где полузащитники, где нападающие? Полоз и Заболотный тоже должны участвовать в обороне. В «Зените» разбаланс, а это работа тренера, его штаба.

    Нельзя, чтобы Петербург потерял команду, которая 10 лет шла вперед. Обидно. После матча мои московские коллеги говорят, что сама игра у «Зенита» сейчас заурядная, футболисты заурядные. Как до этого опустились? Сколько теперь надо потратить сил, я уже не говорю о средствах, чтобы восстановить команду? Ой как это будет сложно сделать. В «Зените» произошло самое страшное – нет единения тренера и игроков», – сказал Орлов в эфире передачи «ГСО Live».

    Источник: «ВКонтакте»

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    25.04.2018 12:14
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 апреля 2018, 21:15

      генка не боись Миллер все твои золотые слова записал в блокнот айфуна примет меры забудет про северный поток-2 и силу Сибири и накупит новых игроков и 2х новых тренеров один в запасе на лавке будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 18:35

      Спады бывают у каждой команды и из этого надо как то выходить.Потребуется кропотливая работа.И эта работа не будет сие минутной.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 18:10

      ну разные ведь у клуба бывают периоды, всегда не может быть хорошо, у любого клуба так случается.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 25 апреля 2018, 18:05

      Будет новый тренер новые игроки.Скоро будет всё по новому.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 25 апреля 2018, 17:46

      Ещё вам денег добавить и лимит на легионеров убрать и всё опять будет прекрасно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 апреля 2018, 17:37

      Пора старикашке на заслуженный пенсион!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 25 апреля 2018, 17:03

      Вся проблема в тренере, и коррупции.. Дай Бердыеву такой набор игроков, чемпионами бы были за туров за шесть наверно.. Посмотрим кто следующий..

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 апреля 2018, 16:31

      Просто идет воровство бюджетных денег. Заинтересованных лиц очень много и все хотят урвать кусок. С началом сезона все начнется вновь.

      3
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 25 апреля 2018, 16:14

      Фурс...

      0
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      Рейтинг: +8026

      nik55 25 апреля 2018, 15:42

      а теперь будет 10 лет падать

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