Орлов: «Зенит» 10 лет поднимался, завоевывал титулы, а сейчас он у разбитого корыта»

Комментатор Геннадий Орлов высказал свою точку зрение о проблемах «Зенита», которые преследуют петербуржцев в последнее время. По его мнению, сине-бело-голубые растеряли все, что было создано в течение последних 10 лет, и теперь им вновь придется строить новую команду.

«Наконец-то «Зенит» забил три мяча на чужом поле. Очень хорошо, что Кузяев вышел и забил дважды. Но что делают на поле Заболотный, Полоз и Ригони? Дриусси когда-то забил, но эти ребята чем занимаются? Глядя на игру «Зенита», приходишь к очень плохому выводу. Мне кажется, 10 лет пошли насмарку. 10 лет была вертикаль «Зенита», 10 лет клуб поднимался, завоевывал титулы, а сейчас он у разбитого корыта. Сейчас надо создавать команду.

У «Зенита» тренер итальянец, но он Фигаро. Фигаро там, Фигаро здесь. Манчини – удивительный тренер. Наверное, это в прошлом заслуженный футболист, заслуженный тренер, но работает он спустя рукава. Вспомните, как Ткачев получил мяч один в штрафной площадке «Зенита», его никто не атаковал. Где полузащитники, где нападающие? Полоз и Заболотный тоже должны участвовать в обороне. В «Зените» разбаланс, а это работа тренера, его штаба.

Нельзя, чтобы Петербург потерял команду, которая 10 лет шла вперед. Обидно. После матча мои московские коллеги говорят, что сама игра у «Зенита» сейчас заурядная, футболисты заурядные. Как до этого опустились? Сколько теперь надо потратить сил, я уже не говорю о средствах, чтобы восстановить команду? Ой как это будет сложно сделать. В «Зените» произошло самое страшное – нет единения тренера и игроков», – сказал Орлов в эфире передачи «ГСО Live».