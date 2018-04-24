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    Месси требует от руководства «Барселоны» не продавать Силлессена

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сказал клубному руководству не рассматривать предложения по голкиперу Ясперу Силлессену.

    По информации СМИ, голландец может покинуть каталонцев грядущим летом. В числе претендентов на вратаря называются «Ливерпуль», «Атлетико», «Наполи» и «Бавария».

    Согласно новому контракту лидер сине-гранатовых имеет официальный голос по поводу трансферной политики и настаивает, чтобы Силлессен остался.

    Аргентинец опасается, что потеря голландского голкипера создаст ненужную проблему, поскольку, по его мнению, кто-либо из молодых вратарей не будет готов стать вторым номером команды уже сейчас.

    Источник: Tribalfootball

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    24.04.2018 15:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 12:13

      Его опасения не беспочвенны.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 24 апреля 2018, 20:24

      Раньше рекомендовал, а теперь требует !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 апреля 2018, 17:08

      силлесен хороший вратарь ! но стоит отлично стеген и голландцу надо задуматься об игровой практике тем более что строится новая сборная голландии !

      2
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      Рейтинг: +196

      Deadlord 24 апреля 2018, 16:53

      Месси правильно говорит, но для Силлессена будет лучше уйти, не для скамейки такой вратарь

      1
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 24 апреля 2018, 16:26

      Правельно мыслит Месси

      0
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      Рейтинг: +110

      Schicko > Timoor8607 24 апреля 2018, 16:31

      "и"

      0
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      Рейтинг: +110

      Schicko 24 апреля 2018, 16:12

      Силессен так-то шикарный вратарь!)

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 24 апреля 2018, 15:56

      Вопрос в том, хочет ли этого сам Силлессен

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      Рейтинг: +2509

      panmon 24 апреля 2018, 15:45

      Все верно. лучше Силлессен чем хз кто
      Вопрос хочет ли тот сам сидеть в запасе...

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