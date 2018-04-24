Месси требует от руководства «Барселоны» не продавать Силлессена

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сказал клубному руководству не рассматривать предложения по голкиперу Ясперу Силлессену.

По информации СМИ, голландец может покинуть каталонцев грядущим летом. В числе претендентов на вратаря называются «Ливерпуль», «Атлетико», «Наполи» и «Бавария».

Согласно новому контракту лидер сине-гранатовых имеет официальный голос по поводу трансферной политики и настаивает, чтобы Силлессен остался.

Аргентинец опасается, что потеря голландского голкипера создаст ненужную проблему, поскольку, по его мнению, кто-либо из молодых вратарей не будет готов стать вторым номером команды уже сейчас.