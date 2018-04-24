«Атлетико» не будет продлевать контракт с Облаком, так как уверен, что никто не заплатит за вратаря 100 миллионов

«Атлетико» не намерен продлевать контракт с голкипером Яном Облаком. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до июня 2021 года и по его условиям сумма отступных за словенца составляет 100 миллионов евро.

«Матрасники» не будут вести переговоры с вратарем относительно нового договора, поскольку считают, что ни один клуб не активирует опцию о его выкупе за такие деньги.

Облак перешел в «Атлетико» из «Бенфики» в 2014 году. В нынешнем сезоне он провел 43 матча, в которых пропустил 23 гола.м