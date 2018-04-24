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    «Атлетико» не будет продлевать контракт с Облаком, так как уверен, что никто не заплатит за вратаря 100 миллионов

    «Атлетико» не намерен продлевать контракт с голкипером Яном Облаком. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до июня 2021 года и по его условиям сумма отступных за словенца составляет 100 миллионов евро.

    «Матрасники» не будут вести переговоры с вратарем относительно нового договора, поскольку считают, что ни один клуб не активирует опцию о его выкупе за такие деньги.

    Облак перешел в «Атлетико» из «Бенфики» в 2014 году. В нынешнем сезоне он провел 43 матча, в которых пропустил 23 гола.м

    Источник: Football Espana

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    24.04.2018 13:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 24 апреля 2018, 16:01

      Угу, конечно...для денежных мешков и искуственных клубов, типа сити и псж это мелочь

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