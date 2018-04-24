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  • Экс-арбитр Егоров: «Видеоповторы? Лучше пробить пенальти позже, но правильно»

Экс-арбитр Егоров: «Видеоповторы? Лучше пробить пенальти позже, но правильно»

24 апреля 2018, 09:16
5

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров считает, что на данный момент система видеоповторов далека от совершенства, но ее введение является неизбежным.

– Немцы в перерыве одного из матчей Бундеслиги семь минут пробивали пенальти… Так что лучше позже, но правильно.

– Кстати о немцах. Как вы относитесь к видеоарбитрам?

– Понимаю, что это неизбежность. С ней нужно смириться. Но у меня пока больше вопросов, чем ответов. Представляете, если вот такая же ситуация, как в Германии, возникнет на чемпионате мира?! Это же задержка трансляции, время, деньги… Хорошо, если справедливое решение принимается моментально. Но бывает иначе.

Даже футболисты говорят: «Забиваем гол и не знаем, радоваться ли. Ждем пять минут, вдруг не засчитают».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Егоров Александр
Комментарии (5)
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prezent2017
1524553236
Экс-арбитр Егоров: судить надо не по правилам, а по понятиям.
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fanchik
1524556184
Если по размышлять (или по фантазировать)придет когда -нибудь время ,когда видеотехника будет судить футбольные матчи,причем справедливо и без ошибок, сигнализирую футболистам при помощи не сложных датчиков об остановках игры кто нарушил правило.Как все не печально, но в играх на высоком уровне судьи будут не нужны,только техника, которой" взятку"не дать,и тогда будет торжествовать справедливость для всех команд. К этому все потихоньку идет, и процесс этот будет "болезненный" для футбола,то что и происходит сейчас в футболе с введением видеоповторов.Мировой прогресс футбола,и не только футбола, не остановить
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prezent2017
1524578487
Егоров - тормоз!
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