Экс-арбитр Егоров: «Видеоповторы? Лучше пробить пенальти позже, но правильно»

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров считает, что на данный момент система видеоповторов далека от совершенства, но ее введение является неизбежным.

– Немцы в перерыве одного из матчей Бундеслиги семь минут пробивали пенальти… Так что лучше позже, но правильно.

– Кстати о немцах. Как вы относитесь к видеоарбитрам?

– Понимаю, что это неизбежность. С ней нужно смириться. Но у меня пока больше вопросов, чем ответов. Представляете, если вот такая же ситуация, как в Германии, возникнет на чемпионате мира?! Это же задержка трансляции, время, деньги… Хорошо, если справедливое решение принимается моментально. Но бывает иначе.

Даже футболисты говорят: «Забиваем гол и не знаем, радоваться ли. Ждем пять минут, вдруг не засчитают».