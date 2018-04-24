Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-арбитр Егоров: «Видеоповторы? Лучше пробить пенальти позже, но правильно»

    Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров считает, что на данный момент система видеоповторов далека от совершенства, но ее введение является неизбежным.

    – Немцы в перерыве одного из матчей Бундеслиги семь минут пробивали пенальти… Так что лучше позже, но правильно.

    – Кстати о немцах. Как вы относитесь к видеоарбитрам?

    – Понимаю, что это неизбежность. С ней нужно смириться. Но у меня пока больше вопросов, чем ответов. Представляете, если вот такая же ситуация, как в Германии, возникнет на чемпионате мира?! Это же задержка трансляции, время, деньги… Хорошо, если справедливое решение принимается моментально. Но бывает иначе.

    Даже футболисты говорят: «Забиваем гол и не знаем, радоваться ли. Ждем пять минут, вдруг не засчитают».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2018 09:16
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 17:01

      Егоров - тормоз!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 24 апреля 2018, 10:49

      Если по размышлять (или по фантазировать)придет когда -нибудь время ,когда видеотехника будет судить футбольные матчи,причем справедливо и без ошибок, сигнализирую футболистам при помощи не сложных датчиков об остановках игры кто нарушил правило.Как все не печально, но в играх на высоком уровне судьи будут не нужны,только техника, которой" взятку"не дать,и тогда будет торжествовать справедливость для всех команд. К этому все потихоньку идет, и процесс этот будет "болезненный" для футбола,то что и происходит сейчас в футболе с введением видеоповторов.Мировой прогресс футбола,и не только футбола, не остановить

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > fanchik 25 апреля 2018, 08:48

      технике взятку конечно не дашь, но "подкрутить" алгоритмы, чтобы свистела в пользу одной команду - я думаю будет несложно :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 10:00

      Экс-арбитр Егоров: судить надо не по правилам, а по понятиям.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11