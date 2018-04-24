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  • Павлюченко – болельщикам «Спартака»: «Давайте любить команду такой, какая она есть»

Павлюченко – болельщикам «Спартака»: «Давайте любить команду такой, какая она есть»

24 апреля 2018, 01:55
29

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко после поражения москвичей в матче 27-го тура РФПЛ против «Ахмата» (1:3) поддержал команду.

«Друзья, надо любить тех футболистов, которые сегодня находятся в команде. Ведь они в прошлом сезоне принесли чемпионство! Не надо команду сегодня поливать грязью, надо просто быть с ней. И я много слышу негатива в адрес Глушакова. Сегодня команда была без него, и что?

И я знаю, что болельщики «Спартака», независимо от результата, будут всегда с командой. Давайте любить «Спартак» таким, каков он есть», – написал Павлюченко в своем твиттере.

«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Павлюченко Роман
Комментарии (29)
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Кафель Безмозгов
1524528220
а я говорю 11 дегенерат0в !!!
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victosha
1524543050
Ну я помню, как один из лидеров чемпионата Спартак в советское ещё время сливал аутсайдеру СКА Ростов со счётом 1:6 на своём поле. Но это было один раз и то случайно, одноразовый провал, с кем не бывает, тем более, там, в Ростове, играл грозный форвард Сергей Андреев. А тут целая серия ненужных (и я бы сказал, странных), поражений...
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oyabun
1524543451
Чисто гипотетически вопрос к Павлюченко. Если жена раз за разом начнет тебе изменять и вытирать об тебя ноги ты будешь говорить "ну что ж! Надо любить её такую, какая есть.."?
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Аэратор
1524546555
мы любим спартак, но последние 3 матча странные. как можно потерять желание играть.
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RedWhiteFans2
1524547524
Опять на следующие 16 лет нам уши заворачивают. Ждите мол еще столько же и тогда может быть. Охренеть
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Manilov
1524551231
Пока не будут верно заключаться контракты с игроками, где основной доход они будут получать за результаты своей игры, так и будет повальный пофигизм. Из-за того импортные тренеры и выпадают в осадок, когда видят, что игроки приходят на тренировки поржать, послушать свежие сплетни, да договориться, куда пойдут бухать после тренировки. Надо, как гнид, передавить весь агентский контингент, которые в сговоре с директорами команд попросту пилят денежные средства, заключая необоснованно высокие контракты с игроками, по которым этим самым игрокам надо просто посещать рабочее место и не напрягаться чрезмерно. Обычный криминал, как и всюду в стране.
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OOOVVV.
1524557222
Кого любить? Зулусы, зулусы и Глушак их парит! Умора.Народной команды давно нет!!!
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OfaZavr
1524559965
мы то любим и прощаем каждый раз, но вот сами игроки когда будут любить болельщиков так чтобы выкладываться на полную каждый раз, исключать любой пофигизм и недонастроенность.
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maygli
1524565400
Да мы то Спартак любим! А вот вам раздол_баями не надо быть, и тоже любить Спартак, а не его деньги.
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zigbert
1524643017
Любовь тоже должна быть ответной.
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