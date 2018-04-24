Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко после поражения москвичей в матче 27-го тура РФПЛ против «Ахмата» (1:3) поддержал команду.

«Друзья, надо любить тех футболистов, которые сегодня находятся в команде. Ведь они в прошлом сезоне принесли чемпионство! Не надо команду сегодня поливать грязью, надо просто быть с ней. И я много слышу негатива в адрес Глушакова. Сегодня команда была без него, и что?

И я знаю, что болельщики «Спартака», независимо от результата, будут всегда с командой. Давайте любить «Спартак» таким, каков он есть», – написал Павлюченко в своем твиттере.

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