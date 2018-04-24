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    Павлюченко – болельщикам «Спартака»: «Давайте любить команду такой, какая она есть»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко после поражения москвичей в матче 27-го тура РФПЛ против «Ахмата» (1:3) поддержал команду.

    «Друзья, надо любить тех футболистов, которые сегодня находятся в команде. Ведь они в прошлом сезоне принесли чемпионство! Не надо команду сегодня поливать грязью, надо просто быть с ней. И я много слышу негатива в адрес Глушакова. Сегодня команда была без него, и что?

    И я знаю, что болельщики «Спартака», независимо от результата, будут всегда с командой. Давайте любить «Спартак» таким, каков он есть», – написал Павлюченко в своем твиттере.

    «Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

    Источник: Twitter

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    24.04.2018 01:55
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 25 апреля 2018, 10:56

      Любовь тоже должна быть ответной.

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 24 апреля 2018, 14:34

      Давайте!!! Давайте любить команду Спартак Москва и эта команда тоже должна любить нас,своих болельщиков . Любить себя и никогда не опускаться ниже своего уровня! Всего-то и нужно...

      2
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      Рейтинг: +169

      Волховский 24 апреля 2018, 13:45

      С них спрос за позорную игру. Надели форму - так соответствуй. Где профессиональное отношение? Похоже, что половина вообще не тренеруется - халявит.

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 24 апреля 2018, 13:23

      Да мы то Спартак любим!
      А вот вам раздол_баями не надо быть, и тоже любить Спартак, а не его деньги.

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 апреля 2018, 12:13

      Написал совсем недавно под впечатлением полуфинала:
      "Знал, что будут играть действующий чемпион и команда, стоящая на вылет. По игре никакой разницы между ними не увидел. Кроют Урал, Тосно спартачей как быки овечку."
      Как же меня стыдили, минусовали! Теперь в ряд к Уралу, Тосно добавлю Ахмат.
      Да я еще от ливерпулевских 0:7 не отошел. Что же вы, сyки, творите? Как за таких говнюков болеть?! Вы же в душу плюете...

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 11:52

      мы то любим и прощаем каждый раз, но вот сами игроки когда будут любить болельщиков так чтобы выкладываться на полную каждый раз, исключать любой пофигизм и недонастроенность.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 11:24

      Ну так и обнимайся с этим г-ном.

      0
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 24 апреля 2018, 11:07

      Кого любить?
      Зулусы, зулусы и Глушак их парит! Умора.Народной команды давно нет!!!

      3
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      Рейтинг: +839

      dimag 24 апреля 2018, 10:09

      Сначала воспользуются советом Жоры - сьездеют на пикничек, нажрутся водки , а потом быдут любить команду такой как она есть

      1
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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 24 апреля 2018, 10:01

      Судя по всему, Федун следует твоему совету. Именно поэтому титулы раз в пятнадцатилетие случаются. Необходимо искать причины неудач и их устранять , а не любить и терпеть. А у Спартака проблем полно, но главная из них - возрастные , считающие себя звездами мирового масштаба отечественные игроки.

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Viper for CSKA 25 апреля 2018, 11:09

      уверен что в клубе с поиском проблем все хорошо. И в межсезонье все решиться. А про 15 лет..... ну так вы историю цска вспомните и где вы были до прихода Гинера?

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