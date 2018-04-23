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    Сенников: «В матче «Зенит» – ЦСКА решится, кто станет вторым, а кто – третьим»

    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что от результата матча 28 тура РФПЛ «Зенит»ЦСКА будет зависеть распределение мест в первой тройке. По его словам, в поединке, который пройдет в Санкт-Петербурге, решится, кто с в итоге займет второе место, а кто – третье.

    «Зенит» выбыл из борьбы за чемпионство после ничьей в Туле. Единственное, у питерцев есть реальный шанс зацепиться за Лигу чемпионов, для чего нужно дома обыгрывать ЦСКА. Это ключевой матч сезона, в котором и решится все: кто будет вторым, кто третьим.

    Еще «Краснодар» нельзя сбрасывать со счетов. Он может преподнести сюрприз. Даже в матче с ЦСКА «Краснодар» мог удачно сыграть, но опыт армейцев сказался», – сказал Сенников.

    Встреча «Зенит» – ЦСКА состоится в субботу, 28 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2018 18:35
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 24 апреля 2018, 10:09

      Дима что-то знал заранее, если спартак вообще в учет не взял)

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 24 апреля 2018, 09:43

      А Зениту разве не надо еще с Локо играть в 29 туре?

      0
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 23 апреля 2018, 23:43

      Пацаны ну вот без сарказма и по чесноку, место в 3 займет тот кому больше повезет, не Зенит,не Спартак, не ЦСКА не показывают должной игры!

      -1
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      Рейтинг: +10431

      ivany4 23 апреля 2018, 23:28

      Странно он как-то места распределяет.
      Это наверное от нежданного счастья.)))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 22:33

      Тоже верно,но нынешний Зенит похож на Спартак,может и обыграть кого угодно и проиграть кому угодно.

      2
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 22:45

      мало чем отличается от ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > smersh45 24 апреля 2018, 23:36

      ничего подобного

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 23 апреля 2018, 22:05

      даже если это и будет так, то честное слово, лучше бы Зенит занял 3 или даже 4 место... иначе есть риск что оба останутся

      1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 23 апреля 2018, 20:48

      ахмат рулит

      -1
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      Рейтинг: +548

      avera 23 апреля 2018, 19:52

      Дима немного странный-мягко сказано.Или так его слова интерпретируют журналюги?

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 апреля 2018, 19:35

      было бы забавно..

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      Рейтинг: +1311

      Taps 23 апреля 2018, 19:27

      "Зенит" развален и разобран, играет отвратительно.
      Будет 5-й в таблице.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Taps 24 апреля 2018, 12:53

      Сомневаюсь, пятый будет Спартак, это его место.

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