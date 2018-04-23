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  • Сенников: «В матче «Зенит» – ЦСКА решится, кто станет вторым, а кто – третьим»

Сенников: «В матче «Зенит» – ЦСКА решится, кто станет вторым, а кто – третьим»

23 апреля 2018, 18:35
25

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что от результата матча 28 тура РФПЛ «Зенит»ЦСКА будет зависеть распределение мест в первой тройке. По его словам, в поединке, который пройдет в Санкт-Петербурге, решится, кто с в итоге займет второе место, а кто – третье.

«Зенит» выбыл из борьбы за чемпионство после ничьей в Туле. Единственное, у питерцев есть реальный шанс зацепиться за Лигу чемпионов, для чего нужно дома обыгрывать ЦСКА. Это ключевой матч сезона, в котором и решится все: кто будет вторым, кто третьим.

Еще «Краснодар» нельзя сбрасывать со счетов. Он может преподнести сюрприз. Даже в матче с ЦСКА «Краснодар» мог удачно сыграть, но опыт армейцев сказался», – сказал Сенников.

Встреча «Зенит» – ЦСКА состоится в субботу, 28 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Сенников Дмитрий
Комментарии (25)
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Аид666
1524498439
Странно что он никак Спартак не учитывает... у них соперники остались с нижней части...
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Старикан
1524499456
А что Паровозов он на четвёртое место поставил???
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fadda
1524499758
Ну всё правильно: 1 Спартак 2 ЦСКА 3 Зенит 4 Локомотив
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raritet
1524500132
Против военно-промышленного комплекса никто еще не устоял. А тут всего -навсего Газпром. Так что уже можно поздравлять ЦСКА с выходом в ЛЧ нового разлива. Зенит посторонись.
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Taps
1524500840
"Зенит" развален и разобран, играет отвратительно. Будет 5-й в таблице.
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shinnik
1524501308
было бы забавно..
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alp
1524510324
даже если это и будет так, то честное слово, лучше бы Зенит занял 3 или даже 4 место... иначе есть риск что оба останутся
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Татарин за ЦСКА
1524512017
Тоже верно,но нынешний Зенит похож на Спартак,может и обыграть кого угодно и проиграть кому угодно.
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zenitovec2007
1524516188
Пацаны ну вот без сарказма и по чесноку, место в 3 займет тот кому больше повезет, не Зенит,не Спартак, не ЦСКА не показывают должной игры!
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Vickont
1524553794
Дима что-то знал заранее, если спартак вообще в учет не взял)
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