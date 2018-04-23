Сенников: «В матче «Зенит» – ЦСКА решится, кто станет вторым, а кто – третьим»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что от результата матча 28 тура РФПЛ «Зенит» – ЦСКА будет зависеть распределение мест в первой тройке. По его словам, в поединке, который пройдет в Санкт-Петербурге, решится, кто с в итоге займет второе место, а кто – третье.

«Зенит» выбыл из борьбы за чемпионство после ничьей в Туле. Единственное, у питерцев есть реальный шанс зацепиться за Лигу чемпионов, для чего нужно дома обыгрывать ЦСКА. Это ключевой матч сезона, в котором и решится все: кто будет вторым, кто третьим.

Еще «Краснодар» нельзя сбрасывать со счетов. Он может преподнести сюрприз. Даже в матче с ЦСКА «Краснодар» мог удачно сыграть, но опыт армейцев сказался», – сказал Сенников.

Встреча «Зенит» – ЦСКА состоится в субботу, 28 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени.