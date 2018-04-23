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    Дзюба: «В «Арсенале» Божович встретил меня словами: «Привет, тренеришка. Как дела?»

    Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба рассказал, за счет чего ему удается здорово себя проявлять в тульском клубе. Помимо прочего форвард отметил, что немаловажным фактором успеха является поддержка главного тренера команды Миодрага Божовича.

    – Вы играете в «Арсенале», как и подобает кандидату в сборную страны. В шести матчах забили четыре мяча и сделали две голевые передачи. Какие главные движущие факторы Артема Дзюбы?

    – Я никогда не унываю. Другой мой козырь – бойцовский характер. Тренер тоже немаловажный момент. Вижу, что Божович надеется на меня. Отмечу всю команду, коллектив у нас хороший. Без пафоса скажу, что для меня честь поиграть вместе с этими ребятами, потом все это будет вспоминаться.

    – Чем прежде всего силен Божович?

    – Человек с харизмой. Он такой же, каким я его знал по «Ростову» – с потрясающим чувством юмора, знает, как себя вести в той или иной ситуации. Надо встряхнуть команду – может жестко все высказать, надо создать расслабляющую атмосферу – будет подтрунивать. Миодраг разбирается в людях. Может не говорить, но наблюдает, словно сканирует. Мы друг друга с полуслова понимаем. Я знаю, что он хочет от меня.

    – Какими словами Божович встретил вас 31 января, когда прибыли на сбор «Арсенала» в Турции?

    – «Привет, тренеришка, как дела?» Он всегда шутит.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    23.04.2018 14:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 23 апреля 2018, 17:25

      Удачи Дзюбе

      -1
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 23 апреля 2018, 15:33

      Он не тренеришка, он игрочишка, как и Шатов. Все говорят, что они что то доказали Манчини. Абсолютная чушь. Манчини, от их доказательств, ни холодно, ни жарко. Он получит свои деньги и отбудет в свою Италию. А эти игрочишки не доказали, а НАКАЗАЛИ свою команду, в которой они пока числятся, наплевали на чувства болельщиков команды. Они, заплатив большие деньги, лишили команду пяти очков, поставив тем самым большой вопрос о попадании СВОЕЙ команды в ЛЧ. Кроме того, команда, если не проходит в ЛЧ, лишается 12млн. евро, призовых от УЕФА, за проход в ЛЧ.

      4
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      Рейтинг: +168

      Mefistofel29 > lotsman 23 апреля 2018, 15:52

      Ну Шатов норм. игрок по Российским меркам, да и Дзюба так скажем не самый худший, а в остальном согласен. Манчини абсолютно пофиг что они ему что-то там доказывали, а вот как они в следующем сезоне будут в глаза смотреть своим одноклубникам, когда Зениту не хватит 3-5 очков до Лиги чемпионов это очень интересно.

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      Рейтинг: +6917

      sochi-2013 > lotsman 23 апреля 2018, 16:18

      Что это за команда, которая отдает, как оказывается лучших игроков, в аренду? Если два человека, не встроенные тренером в команду, лишают ее(команду) возможности играть в ЛЧ- может там и делать нечего?

      2
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      Рейтинг: +5180

      Каратель > lotsman 23 апреля 2018, 16:46

      по твоему они должны были забивать в ворота той команды кто их в аренду взял? чтобы помочь тем кто "в их в составе команды не видит?"надо было перед тем как в аренду отдавать головой думать,а не сетовть что они кого то чего то там лишили

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      Рейтинг: +1026

      lotsman > sochi-2013 23 апреля 2018, 18:34

      А кто сказал, что они лучшие? Дзюба, в 24 играх этого сезона, за Зенит забил всего 2 гола. Что же он не забивал, играя в Зените? Звезда во лбу мешала? Та же история и с Шатовым. В этом сезоне, в 16 играх, не показал ничего. Пробежка лёгкой трусцой вдоль бровки, вот и вся игра. Никакому тренеру это не понравится. И в сборной также.

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      Рейтинг: +1026

      lotsman > Каратель 23 апреля 2018, 18:39

      Головой надо было думать им. 2 гола в 24 играх, это не игра. А тут, вдруг, амбиции заиграли. Да Бог им судья. Может счастье им привалит, за этот "подвиг", кто нибудь их пригласит в ЛЧ. Свою то команду они лишили этого, заплатив 20 лимонов.

      -1
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      Рейтинг: +5180

      Каратель > lotsman 23 апреля 2018, 19:23

      если игрок не забивает,согласен,его вина в этом есть,но и тренер в этом непосредственное участие тоже принимает+климат в команде и отношения между игроками.а 20 лямов? согласись в зине кроме бабок нет ничего

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      lotsman > Каратель 23 апреля 2018, 20:01

      Ну может быть в твоей зине и нет ничего, а в Зените есть всё, всё то, что есть в любом клубе. О климате в команде не тебе судить, ты там не был, а базарные слухи не к лицу нормальному человеку. Отношения между игроками всегда сложные, в любой команде. Тем более, если в команде есть какая либо диаспора. Ни один тренер не будет принимать участие в незабивании голов игроком. А вот когда игрок начинает гнуть пальцы и не выполнять установки тренера, а выходя на поле гнуть свою линию, ни один тренер этого не вытерпит. К тому же, они оба, не только в Зените перестали играть, они в сборной стали губы надувать. А это уже не футболисты. И если Шатов хотя бы свои кровные заплатил, то Дзюба, по обычаю своей подленькой душонке, растрезвонив о своём участии в игре против Зенита, сделал так, что за него заплатили болельщики Арсенала. И ладно бы он подарил бы им 3 очка, так всего 1. За что платили то?

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      lotsman > Каратель 23 апреля 2018, 20:13

      Ты матч то смотришь?))

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      Рейтинг: +6917

      sochi-2013 > lotsman 24 апреля 2018, 07:04

      Внимательнее прочитай мой комментарий. ВСТРОЕННЫЕ ТРЕНЕРОМ В КОМАНДУ. Если, у одного тренера, игрок забивает 2 гола в 24 играх, а у другого 4 в 6.... Сделай вывод. Еще про Ростов вспомни.

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