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  • Дзюба: «В «Арсенале» Божович встретил меня словами: «Привет, тренеришка. Как дела?»

Дзюба: «В «Арсенале» Божович встретил меня словами: «Привет, тренеришка. Как дела?»

23 апреля 2018, 14:43
13

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба рассказал, за счет чего ему удается здорово себя проявлять в тульском клубе. Помимо прочего форвард отметил, что немаловажным фактором успеха является поддержка главного тренера команды Миодрага Божовича.

– Вы играете в «Арсенале», как и подобает кандидату в сборную страны. В шести матчах забили четыре мяча и сделали две голевые передачи. Какие главные движущие факторы Артема Дзюбы?

– Я никогда не унываю. Другой мой козырь – бойцовский характер. Тренер тоже немаловажный момент. Вижу, что Божович надеется на меня. Отмечу всю команду, коллектив у нас хороший. Без пафоса скажу, что для меня честь поиграть вместе с этими ребятами, потом все это будет вспоминаться.

– Чем прежде всего силен Божович?

– Человек с харизмой. Он такой же, каким я его знал по «Ростову» – с потрясающим чувством юмора, знает, как себя вести в той или иной ситуации. Надо встряхнуть команду – может жестко все высказать, надо создать расслабляющую атмосферу – будет подтрунивать. Миодраг разбирается в людях. Может не говорить, но наблюдает, словно сканирует. Мы друг друга с полуслова понимаем. Я знаю, что он хочет от меня.

– Какими словами Божович встретил вас 31 января, когда прибыли на сбор «Арсенала» в Турции?

– «Привет, тренеришка, как дела?» Он всегда шутит.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Дзюба Артем Божович Миодраг
Комментарии (13)
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lotsman
1524486810
Он не тренеришка, он игрочишка, как и Шатов. Все говорят, что они что то доказали Манчини. Абсолютная чушь. Манчини, от их доказательств, ни холодно, ни жарко. Он получит свои деньги и отбудет в свою Италию. А эти игрочишки не доказали, а НАКАЗАЛИ свою команду, в которой они пока числятся, наплевали на чувства болельщиков команды. Они, заплатив большие деньги, лишили команду пяти очков, поставив тем самым большой вопрос о попадании СВОЕЙ команды в ЛЧ. Кроме того, команда, если не проходит в ЛЧ, лишается 12млн. евро, призовых от УЕФА, за проход в ЛЧ.
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Тони Монтана Б
1524493554
Удачи Дзюбе
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