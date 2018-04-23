Дзюба: «В «Арсенале» Божович встретил меня словами: «Привет, тренеришка. Как дела?»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба рассказал, за счет чего ему удается здорово себя проявлять в тульском клубе. Помимо прочего форвард отметил, что немаловажным фактором успеха является поддержка главного тренера команды Миодрага Божовича.

– Вы играете в «Арсенале», как и подобает кандидату в сборную страны. В шести матчах забили четыре мяча и сделали две голевые передачи. Какие главные движущие факторы Артема Дзюбы?

– Я никогда не унываю. Другой мой козырь – бойцовский характер. Тренер тоже немаловажный момент. Вижу, что Божович надеется на меня. Отмечу всю команду, коллектив у нас хороший. Без пафоса скажу, что для меня честь поиграть вместе с этими ребятами, потом все это будет вспоминаться.

– Чем прежде всего силен Божович?

– Человек с харизмой. Он такой же, каким я его знал по «Ростову» – с потрясающим чувством юмора, знает, как себя вести в той или иной ситуации. Надо встряхнуть команду – может жестко все высказать, надо создать расслабляющую атмосферу – будет подтрунивать. Миодраг разбирается в людях. Может не говорить, но наблюдает, словно сканирует. Мы друг друга с полуслова понимаем. Я знаю, что он хочет от меня.

– Какими словами Божович встретил вас 31 января, когда прибыли на сбор «Арсенала» в Турции?

– «Привет, тренеришка, как дела?» Он всегда шутит.