Виейра отказался возглавить «Арсенал», сославшись на малый опыт

Главный тренер «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра не видит себя в ближайшее время на аналогичном посту «Арсенала».

«Я провел девять лет в «Арсенале», что делает этот клуб действительно особенным для меня. Но этого не достаточно, чтобы тренировать такую команду.

Конечно, мне приятно, что мое имя связывают с «Арсеналом». Это всегда хорошо для вашего эго. Но я счастлив здесь, в Нью-Йорке. Посмотрим, может быть что-то изменится в ближайшие пару лет», – заявил Виейра.

Ранее сообщалось, что француз является одним из восьми кандидатов на пост главного тренера «Арсенала», который на днях покинул Арсен Венгер.