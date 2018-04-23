Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виейра отказался возглавить «Арсенал», сославшись на малый опыт

    Главный тренер «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра не видит себя в ближайшее время на аналогичном посту «Арсенала».

    «Я провел девять лет в «Арсенале», что делает этот клуб действительно особенным для меня. Но этого не достаточно, чтобы тренировать такую команду.

    Конечно, мне приятно, что мое имя связывают с «Арсеналом». Это всегда хорошо для вашего эго. Но я счастлив здесь, в Нью-Йорке. Посмотрим, может быть что-то изменится в ближайшие пару лет», – заявил Виейра.

    Ранее сообщалось, что француз является одним из восьми кандидатов на пост главного тренера «Арсенала», который на днях покинул Арсен Венгер.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2018 07:43
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 апреля 2018, 18:39

      Для обеих сторон правильное решение. Патрику ещё рано на таком уровне работать, а Арсеналу нужен кто-то опытнее, главное, что нацеленный на результат, а то трофеев очень мало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 23 апреля 2018, 13:10

      Ох, зря... Как быб было красиво, если бы получилось - опять француз и мог бы задержаться надолго... )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 11:14

      правильно, для такого клуба нужно еще поднабраться опыта, чтобы давление и ожидания болельщиков не сломили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2018, 09:31

      еще не факт что он может стать хорошим тренером

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11