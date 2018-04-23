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  • Виейра отказался возглавить «Арсенал», сославшись на малый опыт

Виейра отказался возглавить «Арсенал», сославшись на малый опыт

23 апреля 2018, 07:43
4

Главный тренер «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра не видит себя в ближайшее время на аналогичном посту «Арсенала».

«Я провел девять лет в «Арсенале», что делает этот клуб действительно особенным для меня. Но этого не достаточно, чтобы тренировать такую команду.

Конечно, мне приятно, что мое имя связывают с «Арсеналом». Это всегда хорошо для вашего эго. Но я счастлив здесь, в Нью-Йорке. Посмотрим, может быть что-то изменится в ближайшие пару лет», – заявил Виейра.

Ранее сообщалось, что француз является одним из восьми кандидатов на пост главного тренера «Арсенала», который на днях покинул Арсен Венгер.

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига США. МЛС Трансферы Арсенал Нью-Йорк Сити Виейра Патрик
Комментарии (4)
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Garrincha58
1524465101
еще не факт что он может стать хорошим тренером
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OfaZavr
1524471256
правильно, для такого клуба нужно еще поднабраться опыта, чтобы давление и ожидания болельщиков не сломили.
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momwig_
1524478236
Ох, зря... Как быб было красиво, если бы получилось - опять француз и мог бы задержаться надолго... )))
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Cules2013
1524497955
Для обеих сторон правильное решение. Патрику ещё рано на таком уровне работать, а Арсеналу нужен кто-то опытнее, главное, что нацеленный на результат, а то трофеев очень мало.
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