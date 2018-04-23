Вайденфеллер проведет прощальный матч 7 сентября в Дортмунде

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Вайденфеллер принял решение о завершении своей профессиональной карьеры.

Для 37-летнего футболиста текущий сезон станет последним, а прощальный матч он проведет 7 сентября. Игра состоится на домашней арене «Боруссии».

Напомним, Вайденфеллер выступает за дортмундский клуб с 2002 года. За это время он дважды становился чемпионом Германии, а с национальной командой в 2014 году выиграл чемпионат мира. В текущем сезоне на его счету один матч в Бундеслиге.