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    Вайденфеллер проведет прощальный матч 7 сентября в Дортмунде

    Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Вайденфеллер принял решение о завершении своей профессиональной карьеры.

    Для 37-летнего футболиста текущий сезон станет последним, а прощальный матч он проведет 7 сентября. Игра состоится на домашней арене «Боруссии».

    Напомним, Вайденфеллер выступает за дортмундский клуб с 2002 года. За это время он дважды становился чемпионом Германии, а с национальной командой в 2014 году выиграл чемпионат мира. В текущем сезоне на его счету один матч в Бундеслиге.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    23.04.2018 06:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 апреля 2018, 06:09

      Трудно всегда говорить про вратарей, которые сидят в запасе что они выиграли чемпионат мира... Ну да, он был в команде, но на поле то не выходил.

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      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > DeutschlandUberAlles 23 апреля 2018, 06:13

      но вызов-то он заслужил)

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