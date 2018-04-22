Дзюба не будет платить за свое участие в матче с «Зенитом»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба не будет платить за свое участие в матче 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:3). Все расходы на себя возьмет тульский клуб.

Перед игрой с петербургской командой руководство «Арсенала» провело встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Стороны обсуждали целесообразность выплаты «Зениту» денежной компенсации, размер которой составляет около 10 миллионов рублей. По итогам встречи было решено, что в случае успешного выступления Дзюбы в матче с сине-бело-голубыми всю сумму заплатит «Арсенал», который получает поддержку от руководства области.

Напомним, что в поединке против «Зенита» Дзюба забил гол и сделал результативную передачу.