Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба не будет платить за свое участие в матче с «Зенитом»

22 апреля 2018, 22:14
48

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба не будет платить за свое участие в матче 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:3). Все расходы на себя возьмет тульский клуб.

Перед игрой с петербургской командой руководство «Арсенала» провело встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Стороны обсуждали целесообразность выплаты «Зениту» денежной компенсации, размер которой составляет около 10 миллионов рублей. По итогам встречи было решено, что в случае успешного выступления Дзюбы в матче с сине-бело-голубыми всю сумму заплатит «Арсенал», который получает поддержку от руководства области.

Напомним, что в поединке против «Зенита» Дзюба забил гол и сделал результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем
Комментарии (48)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
almanev
1524425713
Ага, давайте с налогов туляков 10 лямов отдадим.
Ответить
Garrincha58
1524425816
Уткин прав Дзюба крохобор и пистопол
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1524426515
Получается, что Дзюба украл из бюджета Тульской области 10 миллионов рублей.
Ответить
Eddyson
1524426828
Остаётся только порадоваться за туляков: в области настолько всё хорошо, что деньги некуда тратить. Вот что значит адъютант самого солнцеликого губернатором стал.
Ответить
Jhon1989
1524427161
Вот почему наши игроки всегда показывают качество игры,только тогда,когда пытаются что то доказать другим... Сегодня Дзюба красавчик во всех смыслах!!!
Ответить
Lenin26
1524428702
Даже после такой игры не чуть не жалко что в аренду отдали Дзюбу,Шатого жалко,а его нет,тем более после таких подробностей!!!Жду Шатого обратно,а этот Иуда не нужен,слишком много говна в нём!!!
Ответить
Мультибановый хрякозавр
1524455755
Платить за несуразную ковырялку будут за счёт старушек и инвалидов из бюджета Тульской области, поскольку Полено не шмогло к моменту начала матча натырить нужную сумму по карманам в раздевалке Арсенала
Ответить
Мары
1524463604
3 апреля нападающий заявил, что готов заплатить за участие в матче против «Зенита» из собственных денег. «Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну». Перед поединком с сине-бело-голубыми руководство «Арсенала» провело встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Стороны обсуждали целесообразность выплаты «Зениту» денежной компенсации, размер которой составляет около 10 млн рублей. Это вам не Шатов.
Ответить
zigbert
1524464199
Для Дзюбы это хороший подарок.
Ответить
OfaZavr
1524468601
ну так не очень правильно мне кажется, с бюджета области деньги вносить причем немалые чтобы сыграл футболист, Дзюба ведь не бедный и сам кичился что все оплатит.
Ответить
Главные новости
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
2
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
8
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
6
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
12
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
18
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Все новости
Все новости
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
8
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+