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    Дзюба не будет платить за свое участие в матче с «Зенитом»

    Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба не будет платить за свое участие в матче 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:3). Все расходы на себя возьмет тульский клуб.

    Перед игрой с петербургской командой руководство «Арсенала» провело встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Стороны обсуждали целесообразность выплаты «Зениту» денежной компенсации, размер которой составляет около 10 миллионов рублей. По итогам встречи было решено, что в случае успешного выступления Дзюбы в матче с сине-бело-голубыми всю сумму заплатит «Арсенал», который получает поддержку от руководства области.

    Напомним, что в поединке против «Зенита» Дзюба забил гол и сделал результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.04.2018 22:14
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +6917

      sochi-2013 23 апреля 2018, 18:21

      Хватит считать чужие деньги, неудачники, а то я вам открою правду, что Зенит содержится на деньги, отобранные, грабительскими тарифами, у бабушек и дедушек всей России! И это только Зенит. Будете нести хрень- про другие клубы расскажу.

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 23 апреля 2018, 15:26

      Откуда такие тарифы?10 лямов за участие в игре, а харя не треснет от таких отступных!За такие деньги дом двухэтажный в Ростове можно купить!

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 23 апреля 2018, 12:56

      Вот проныра и рыбку съел и на ... сел)))

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 апреля 2018, 12:37

      Гомном несёт от этой истории -- источник Дзюба -- если бы на свои играл , это одно !!! А так как на халяву -- КРОХОБОР и ИУДА -- делать тебе некуй в Зените , скатертью дорога !!!

      1
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      Рейтинг: +6917

      sochi-2013 > Zenmaster 23 апреля 2018, 18:23

      Посмотри внимательнее- если ты чувствуешь везде г...., то ты либо в него наступил, либо сам обделался!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 10:30

      ну так не очень правильно мне кажется, с бюджета области деньги вносить причем немалые чтобы сыграл футболист, Дзюба ведь не бедный и сам кичился что все оплатит.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > gol_kak_sokol 23 апреля 2018, 10:45

      ну клуб это дело привычное а вот чтобы за игрока который миллионами загребал в Зене платили из бюджета нонсенс.

      3
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      Рейтинг: +100714

      zigbert 23 апреля 2018, 09:16

      Для Дзюбы это хороший подарок.

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > zigbert 23 апреля 2018, 10:12

      За этот подарок в трех оставшихся играх пусть по два-три гола забивает....

      1
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      Рейтинг: +100714

      zigbert > sssrspartak 23 апреля 2018, 11:06

      За этим у нас дело не встанет.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 апреля 2018, 09:06

      3 апреля нападающий заявил, что готов заплатить за участие в матче против «Зенита» из собственных денег. «Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну».

      Перед поединком с сине-бело-голубыми руководство «Арсенала» провело встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Стороны обсуждали целесообразность выплаты «Зениту» денежной компенсации, размер которой составляет около 10 млн рублей.
      Это вам не Шатов.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Мары 23 апреля 2018, 09:51

      Шатов вааще дурачок, с дури и расплакался.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары > prezent2017 23 апреля 2018, 09:52

      Не согласен.
      У меня противоположное мнение.

      -2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Мары 23 апреля 2018, 11:34

      У Артёмки всегда язык впереди головы бежит.. Если бы языком разрешали голы забивать,то Дзюба был бы лучшим...

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > семёнычев 23 апреля 2018, 12:08

      100 процентов.
      В Фейсбуке ему равных нет.
      Хотя по моему он во всех соц сетях и каналах отметился.

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > 6 мая 2018, 18:43

      + :-))

      -3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 апреля 2018, 08:57

      Если Арс не заплатит, Зенит может результат опротестовать.

      0
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 23 апреля 2018, 08:39

      Наш пострел и здесь поспел. Халява для хохла, что мать родная........

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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 23 апреля 2018, 06:55

      Платить за несуразную ковырялку будут за счёт старушек и инвалидов из бюджета Тульской области, поскольку Полено не шмогло к моменту начала матча натырить нужную сумму по карманам в раздевалке Арсенала

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      Рейтинг: +6917

      sochi-2013 > Мультибановый хрякозавр 23 апреля 2018, 07:54

      Гнилозавр

      1
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр > sochi-2013 23 апреля 2018, 18:04

      Не повезло тебе

      3
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