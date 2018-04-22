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    АПЛ. «Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма», забив три гола в концовке встречи

    В матче 35-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле обыграл «Вест Хэм» со счетом 4:1.

    На 82-й минуте встречи при счете 1:1 полузащитник Аарон Рэмзи вывел «канониров» вперед. Затем дубль нападающего Александра Лаказетта позволил довести счет до разгромного.

    «Канониры» набрали 57 очков и остались на шестой строчке в турнирной таблице.

    «Вест Хэм» с 35-ю очками занимает 14-ю строчку.

    В другом матче «Сток Сити» дома сыграл вничью с «Бернли» – 1:1. «Сток» занимает предпоследнюю строчку в таблице с 29-ю очками, «Бернли» идет седьмым с 53 очками.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

    Арсенал – Вест Хэм – 4:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Монреаль, 51; 1:1 – Арнаутович, 64; 2:1 – Рэмзи, 82; 3:1 – Лаказетт, 85; 4:1 – Лаказет, 89.

    Сток Сити – Бернли – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ндиайе, 11; 1:1 – Барнс, 62.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 17:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 22 апреля 2018, 17:38

      С каких пор Лаказетт перестал быть форвардом?

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