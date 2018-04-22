Ещенко – о выступлении «Спартака» в еврокубках: «А скажите, где сейчас та команда, которой мы проиграли 0:7?»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил выступление московского клуба в еврокубках.

На групповом этапе Лиги чемпионов команда заняла третье место. В 1/16 финала Лиги Европы красно-белые по сумме двух встреч (3:4) уступили «Атлетику».

– Выступление в еврокубках – хороший опыт, даже несмотря на крупное поражение от англичан?

– А скажите, где сейчас та команда, которой мы проиграли 0:7?.. Дошла до полуфинала Лиги чемпионов! От нее пострадал и «Манчестер Сити» – в четвертьфинале проиграл с общим счетом по двум играм 1:5. Поэтому могу даже сказать, что мне приятно: мы были в одной группе с таким соперником, как «Ливерпуль», и дома сыграли с ним вничью. А на выезде попытались сыграть в другой футбол и поплатились за это…

К тому же из нашей группы вышла «Севилья», которая в четвертьфинале турнира уступила «Баварии». Так что в целом мы выступили неплохо. Только вот две ничьих в Лиге чемпионов с «Марибором» нас не красят. Взяли бы три очка в каждой из этих встреч – прошли бы дальше.