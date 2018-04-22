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  • Ещенко – о выступлении «Спартака» в еврокубках: «А скажите, где сейчас та команда, которой мы проиграли 0:7?»

Ещенко – о выступлении «Спартака» в еврокубках: «А скажите, где сейчас та команда, которой мы проиграли 0:7?»

22 апреля 2018, 11:25
34

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил выступление московского клуба в еврокубках.

На групповом этапе Лиги чемпионов команда заняла третье место. В 1/16 финала Лиги Европы красно-белые по сумме двух встреч (3:4) уступили «Атлетику».

– Выступление в еврокубках – хороший опыт, даже несмотря на крупное поражение от англичан?

– А скажите, где сейчас та команда, которой мы проиграли 0:7?.. Дошла до полуфинала Лиги чемпионов! От нее пострадал и «Манчестер Сити» – в четвертьфинале проиграл с общим счетом по двум играм 1:5. Поэтому могу даже сказать, что мне приятно: мы были в одной группе с таким соперником, как «Ливерпуль», и дома сыграли с ним вничью. А на выезде попытались сыграть в другой футбол и поплатились за это…

К тому же из нашей группы вышла «Севилья», которая в четвертьфинале турнира уступила «Баварии». Так что в целом мы выступили неплохо. Только вот две ничьих в Лиге чемпионов с «Марибором» нас не красят. Взяли бы три очка в каждой из этих встреч – прошли бы дальше.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (34)
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shinnik
1524385868
Сейчас-не важно.. А вот в следующем году может за UEFA Super Cup с Тосно бороться.
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Viper for CSKA
1524386227
Ты лучше ответь на вопрос: где сейчас баски, от которых вы из ЛЕ вылетели?
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ВетеR
1524386334
Явно,что с головой проблемы у этого человека( Как можно хвалится этим... У игроков Спартака,это, похоже ,поголовно. Глушаков,Комаров Ещенко и т.д.
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Обер-КанцлерЪ
1524386492
Собственную слабость списывать на силу соперников - это как-то совсем не по-мужски! С такой психологией вообще за что угодно бороться очень сложно наверно!
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Jenea83
1524387015
Соперников как Марибор, Точно нужно обыгрывать на классе, а класса такого пока у Спартака нет.
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Боцман59rus
1524387754
нашел чем хвалиться чудик, я бы лишний раз вообще не вспоминал ...видимо подобные отзывы будут и в адрес тосно, после победы ребят в КР - мы же победителю проиграли, это типо не считается
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3a zenit
1524388940
у нас реально футболисты тупые дауны
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lordmrv
1524389260
Ну и что, что дом сгорел, зато у соседа доска от забора отвалилась)))
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Опорник84
1524389874
Да бог с ним с Ливером, но как можно было с Марибором сыграть две ничьи? Или вылететь в полуфинале кубка от Тосно? Эти 0-7 не кто бы и не вспоминал если бы вышли из группы!
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IBROSHKA
1524390913
Ещенко - Ты придурок
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