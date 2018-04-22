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    Ещенко – о выступлении «Спартака» в еврокубках: «А скажите, где сейчас та команда, которой мы проиграли 0:7?»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил выступление московского клуба в еврокубках.

    На групповом этапе Лиги чемпионов команда заняла третье место. В 1/16 финала Лиги Европы красно-белые по сумме двух встреч (3:4) уступили «Атлетику».

    – Выступление в еврокубках – хороший опыт, даже несмотря на крупное поражение от англичан?

    – А скажите, где сейчас та команда, которой мы проиграли 0:7?.. Дошла до полуфинала Лиги чемпионов! От нее пострадал и «Манчестер Сити» – в четвертьфинале проиграл с общим счетом по двум играм 1:5. Поэтому могу даже сказать, что мне приятно: мы были в одной группе с таким соперником, как «Ливерпуль», и дома сыграли с ним вничью. А на выезде попытались сыграть в другой футбол и поплатились за это…

    К тому же из нашей группы вышла «Севилья», которая в четвертьфинале турнира уступила «Баварии». Так что в целом мы выступили неплохо. Только вот две ничьих в Лиге чемпионов с «Марибором» нас не красят. Взяли бы три очка в каждой из этих встреч – прошли бы дальше.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.04.2018 11:25
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 20:53

      Из неудач можно найти что то хорошее.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 апреля 2018, 18:20

      конечно правильно искать позитив в любой ситуации, но про это лучше не напоминай.

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 22 апреля 2018, 16:31

      А где Барселона которая проиграла Рубину? Да да, а где тот самый мощный МЮ который проиграл Зениту в 2008? А где Реал который сыграл вничью с ЦСКА? Вы конечно извините, но говоря вот нас обыграли 7:0 и этот клуб в полуфинале это не означает что вот мы проиграли мощному клубы, Ещенко очень очень усугубил свою оценку

      1
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 22 апреля 2018, 14:46

      мдааа...
      Дружелюбные вы , диванные эксперты
      "Такие , как Ещенко , вообще не должны играть" и т.д.
      А кто будет играть , скажите!? Вы!?
      Когда команда побеждает , вы почему-то так не пишите . А когда та же самая команда проигрывает , то всех грязью поливаете... Ещё одно подтверждение тому , что люди двуличны...
      Напоследок скажу , что раз ВЫ! ничего не добились , то молчите , а не поливайте грязью всех и вся.

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 > forza Juve 1 22 апреля 2018, 16:32

      Полностью поддерживаю , дела идут всё от а до я за команду, когда же дела плохи то ОБСИРАЮТ по полной

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > forza Juve 1 23 апреля 2018, 17:14

      Ещенко трудяга ,не надо его обсирать:D

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      Рейтинг: +223

      Cupota 22 апреля 2018, 13:55

      Не надо необоснованных амбиций и невыполнимых обещаний. Лажовые отмазки для неудачников. Сказал бы честно: это наш уровень, мы лучше не умеем. Мы не обыграем Испанию или Германию никогда.

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      Рейтинг: +906

      Football06 > Cupota 22 апреля 2018, 16:33

      Ахаха точно сказал, не то что Испанию или Германию, Про Тосно молчу

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 22 апреля 2018, 13:45

      Атлетик Бильбао на 13 месте своего чемпа !

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      Рейтинг: +294

      Мортус 22 апреля 2018, 13:37

      "могу даже сказать, что мне приятно". Твоюж за ногу.

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 22 апреля 2018, 13:37

      С марибором взяв 6 очков вы бы также не прошли.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 22 апреля 2018, 13:20

      Да уж...дурачёк полнейший

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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 22 апреля 2018, 13:20

      Просто почитать зашёл))

      -1
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