Монтелла извинился перед болельщиками «Севильи»

Главный тренер испанской «Севильи» Винченцо Монтелла прокомментировал исход финального матча Кубка Испании против «Барселоны» (0:5). Специалист извинился перед фанатами андалусийцев.

«Соперник провел блестящий матч. Они играли на высочайшем уровне. Трудно им что-то противопоставить. Приношу искренние извинения болельщикам, которые поддерживают нас в любой ситуации», – сказал тренер.

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