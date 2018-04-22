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    Монтелла извинился перед болельщиками «Севильи»

    Главный тренер испанской «Севильи» Винченцо Монтелла прокомментировал исход финального матча Кубка Испании против «Барселоны» (0:5). Специалист извинился перед фанатами андалусийцев.

    «Соперник провел блестящий матч. Они играли на высочайшем уровне. Трудно им что-то противопоставить. Приношу искренние извинения болельщикам, которые поддерживают нас в любой ситуации», – сказал тренер.

    «Барселона» выиграла Кубок в 30 раз.

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    Источник: Football Espana

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    22.04.2018 06:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 апреля 2018, 07:55

      Силы у Севильи закончились в конце сезона

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