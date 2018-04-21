РФПЛ. «Урал» вырвал победу у «Анжи» и поднялся на шестую строчку

В матче 27-го тура чемпионата России «Анжи» проиграл «Уралу» со счетом 0:1. Единственный гол на 84-й минуте забил хавбек Эрик Бикфалви.
Махачкалинский клуб с 24 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. «Урал» с 36-ю очками идет шестым.
Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур
Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Бикфалви, 84.
«Анжи»: Лория (Будаков, 64), Полуяхтов, Мусалов (Прудников, 63), Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов (Калмыков, 81), Хубулов, Данченко, Антон, Маркелов, Лескано.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Евсеев (Глушков, 90+1), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин (Фидлер, 86), Бикфалви.
Предупреждения: Самарджич, 11; Полуяхтов, 29; Маркелов, 58; Калмыков, 90+4 – Ароян, 28; Эль Кабир, 37; Емельянов, 40.