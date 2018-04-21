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  • РФПЛ. «Урал» вырвал победу у «Анжи» и поднялся на шестую строчку

РФПЛ. «Урал» вырвал победу у «Анжи» и поднялся на шестую строчку

21 апреля 2018, 20:55
9

В матче 27-го тура чемпионата России «Анжи» проиграл «Уралу» со счетом 0:1. Единственный гол на 84-й минуте забил хавбек Эрик Бикфалви.

Махачкалинский клуб с 24 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. «Урал» с 36-ю очками идет шестым.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бикфалви, 84.

«Анжи»: Лория (Будаков, 64), Полуяхтов, Мусалов (Прудников, 63), Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов (Калмыков, 81), Хубулов, Данченко, Антон, Маркелов, Лескано.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Евсеев (Глушков, 90+1), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин (Фидлер, 86), Бикфалви.

Предупреждения: Самарджич, 11; Полуяхтов, 29; Маркелов, 58; Калмыков, 90+4 – Ароян, 28; Эль Кабир, 37; Емельянов, 40.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Урал
Комментарии (9)
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garet12222
1524333346
Вперед, Урал!!!
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Иванов Иван Иванович
1524333708
Урал Чемпион! )
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anjaneri
1524333772
Уралгорцами очки нужнее...Такой футбол в рфпл со стороны анжанеров не нужен. Пусть не мучаются, а уходят в пердив, там им место.
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семёнычев
1524335486
Молодцы Урал! Волевые парни,которые играют в футбол, а не торгуют очками... Приятно посмотреть на честных людей
Ответить
BarStep
1524335618
Норм..
Ответить
зиргай
1524337185
здравствуй ФНЛ
Ответить
anjaneri
1524338496
С заслуженной пеббедой буржан!!!
Ответить
Михас007
1524338738
АНЖИ ЗАДЕРЖАЛСЯ В ПРЕМЬЕР ЛИГЕ
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OfaZavr
1524381441
С победой Урал! Бикфалви молодец, хорошо исполнил!
Ответить
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