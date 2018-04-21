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    РФПЛ. «Урал» вырвал победу у «Анжи» и поднялся на шестую строчку

    В матче 27-го тура чемпионата России «Анжи» проиграл «Уралу» со счетом 0:1. Единственный гол на 84-й минуте забил хавбек Эрик Бикфалви.

    Махачкалинский клуб с 24 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. «Урал» с 36-ю очками идет шестым.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Бикфалви, 84.

    «Анжи»: Лория (Будаков, 64), Полуяхтов, Мусалов (Прудников, 63), Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов (Калмыков, 81), Хубулов, Данченко, Антон, Маркелов, Лескано.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Евсеев (Глушков, 90+1), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин (Фидлер, 86), Бикфалви.

    Предупреждения: Самарджич, 11; Полуяхтов, 29; Маркелов, 58; Калмыков, 90+4 – Ароян, 28; Эль Кабир, 37; Емельянов, 40.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2018 20:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 апреля 2018, 10:17

      С победой Урал! Бикфалви молодец, хорошо исполнил!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 21 апреля 2018, 22:25

      АНЖИ ЗАДЕРЖАЛСЯ В ПРЕМЬЕР ЛИГЕ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 21 апреля 2018, 22:21

      С заслуженной пеббедой буржан!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 21 апреля 2018, 21:59

      здравствуй ФНЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 21 апреля 2018, 21:33

      Норм..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 21 апреля 2018, 21:31

      Молодцы Урал!
      Волевые парни,которые играют в футбол, а не торгуют очками... Приятно посмотреть на честных людей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 21 апреля 2018, 21:02

      Уралгорцами очки нужнее...Такой футбол в рфпл со стороны анжанеров не нужен. Пусть не мучаются, а уходят в пердив, там им место.

      3
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 21 апреля 2018, 21:01

      Урал Чемпион! )

      2
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      Рейтинг: +630

      garet12222 21 апреля 2018, 20:55

      Вперед, Урал!!!

      4
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