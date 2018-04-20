Гаттузо: «Мне нравится Погба, но невозможно просто пойти и взять его»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо заявил, что ему нравится игра полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. При этом специалист подчеркнул, что в трансферных вопросах не все так просто.

«Трансферы? Марко Фассоне (прим. – генеральный директор «Милана») сказал мне то же самое: мы купим трех или четырех новых игрока. Но он не говорил, что три или четыре футболиста должны заранее покинуть клуб.

Я бы хотел бы сказать: «Мне нравится Погба, пойдем и возьмем его». Но это невозможно.

Нравится ли мне Манджукич? Мне импонируют все великие игроки – Роналду, Месси... Тем не менее, я думаю о концепциях команды в отличие от людей.

У нас есть генеральный и спортивный директоры, которые позаботятся о трансферах. Я могу заверить болельщиков, что никто не умирает здесь от голода», – сказал Гаттузо.