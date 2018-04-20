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    РФС устраивают меры «Локомотива» в отношении Денисова. Санкции в виде пропуска одного матча к игроку применяться не будет

    РФС устраивают меры «Локомотива», принятые по отношению к полузащитнику команды Игорю Денисову за оскорбление допинг-офицера.

    Железнодорожники оштрафовали футболиста на 1 миллион рублей за то, что он оставил оскорбительную надпись в протоколе допинг-тестирования. Также, по словам генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой, хавбеку грозит пропуск одного матча, если РФС инициирует дело против него.

    «РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство Союза. Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено. Соответствующие документы уже отправлены в РУСАДА», – заявили в пресс-службе РФС.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2018 15:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 21 апреля 2018, 06:07

      Локо даже заработал на этом

      0
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      Рейтинг: +345

      Наварх 20 апреля 2018, 19:42

      Ничего не имею против Денисова, но хотелось бы узнать диапазон "УСТРАИВАЕТ" от мала до велика в регламенте РФС. На данность РФС не наказал, а просто "фыркнул" хрен с ним. Теперь же в силу нового "правила" устраивает (я так понимаю), многие клубы будут мифически штрафовать своих игроков в случае провинности, дабы те не получили дисквалификацию...

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 апреля 2018, 19:23

      Понять и простить!

      1
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      Рейтинг: +1311

      Taps 20 апреля 2018, 18:13

      Пора его из футбола высшей лиги гнать.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 20 апреля 2018, 17:23

      Денисов все же неадекватен, мягко говоря.

      2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Бриг 20 апреля 2018, 18:07

      Ты присутствовал при сдаче пробы или лично знаком с Денисовым? Если нет, то не надо попусту сотрясать воздух! На заборе тоже написано...

      4
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