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  • РФС устраивают меры «Локомотива» в отношении Денисова. Санкции в виде пропуска одного матча к игроку применяться не будет

РФС устраивают меры «Локомотива» в отношении Денисова. Санкции в виде пропуска одного матча к игроку применяться не будет

20 апреля 2018, 15:53
6

РФС устраивают меры «Локомотива», принятые по отношению к полузащитнику команды Игорю Денисову за оскорбление допинг-офицера.

Железнодорожники оштрафовали футболиста на 1 миллион рублей за то, что он оставил оскорбительную надпись в протоколе допинг-тестирования. Также, по словам генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой, хавбеку грозит пропуск одного матча, если РФС инициирует дело против него.

«РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство Союза. Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено. Соответствующие документы уже отправлены в РУСАДА», – заявили в пресс-службе РФС.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь
Комментарии (6)
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Бриг
1524234234
Денисов все же неадекватен, мягко говоря.
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Taps
1524237205
Пора его из футбола высшей лиги гнать.
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Gullit 76
1524241386
Понять и простить!
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Наварх
1524242528
Ничего не имею против Денисова, но хотелось бы узнать диапазон "УСТРАИВАЕТ" от мала до велика в регламенте РФС. На данность РФС не наказал, а просто "фыркнул" хрен с ним. Теперь же в силу нового "правила" устраивает (я так понимаю), многие клубы будут мифически штрафовать своих игроков в случае провинности, дабы те не получили дисквалификацию...
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ДАША Д
1524280064
Локо даже заработал на этом
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