РФС устраивают меры «Локомотива» в отношении Денисова. Санкции в виде пропуска одного матча к игроку применяться не будет

РФС устраивают меры «Локомотива», принятые по отношению к полузащитнику команды Игорю Денисову за оскорбление допинг-офицера.

Железнодорожники оштрафовали футболиста на 1 миллион рублей за то, что он оставил оскорбительную надпись в протоколе допинг-тестирования. Также, по словам генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой, хавбеку грозит пропуск одного матча, если РФС инициирует дело против него.

«РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство Союза. Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено. Соответствующие документы уже отправлены в РУСАДА», – заявили в пресс-службе РФС.