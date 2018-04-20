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  • В субботу станет известно, сможет ли Дзюба принять участие в матче с «Зенитом»

В субботу станет известно, сможет ли Дзюба принять участие в матче с «Зенитом»

20 апреля 2018, 14:53
12

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович заявил, что вопрос об участии нападающего Артема Дзюбы в матче 27 тура РФПЛ с «Зенитом» решится в субботу.

Напомним, права на футболиста принадлежат петербургскому клубу, за туляков он выступает на правах аренды. По условиям договора форвард сможет сыграть против сине-бело-голубых только в том случае, если «оружейники» или сам Дзюба заплатят «Зениту» 10 миллионов рублей.

«Завтра будет известно, сыграет ли с «Зенитом» Артем Дзюба. Сейчас в нашем лазарете только Майга и Григалава, который будет готов на следующей неделе. Сунзу в порядке.

«Зенит» – одна из лучших команд России. По качеству они должны занимать лучшее место. Надеемся, что стадион будет полный и у нас будет мощная поддержка. Попытаемся сделать позитивный результат. Любая команда зависит не только от своей игры, но и от игры противника. Мы постараемся атаковать и не будем играть закрыто, как в Санкт-Петербурге.

Для «Зенита» не проблема, что на этой неделе они уже проводили матч. «Зенит» привык играть по две игры в неделю, они уже много лет играют в таком ритме. Поражение «Спартака» в Кубке России, из-за которого шестое место РФПЛ теперь не дает путевку в еврокубки, повлияло. В глубине души мы надеялись, что сможем зацепиться за эту шестую строчку. Но это было лишь наше скрытое желание, ведь там и «Уфа», и «Рубин». Не знаю, насколько это было реально», – сказал Божович.

Поединок «Арсенал» – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Божович Миодраг
Комментарии (12)
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Gullit 76
1524226310
Да,подложили свинью.
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Пестрый
1524227137
Зюба только языком бакланить умеет, а как до денег дойдет
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Garrincha58
1524228468
ИУДУШКА!
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koli4ka
1524228865
Серьёзнейшая новость,надо референдум собирать...
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афоня72
1524230372
Да насрать , Зенит , Спартак, ЦСКА, если отдали человека ..пусть играет!!
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Полная Канистра
1524231817
ДЖОРДЖЕВИЧ 2 штуки вколотит за дзюбу
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Чоткий
1524237351
Дзюбиньо наказывает, жестоко наказывает. Зря его отдали таранный суперфорвард. Селекционеры Зенита просчитались
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maygli
1524240630
Странно, что только в субботу будет ясно... Или Дзюба с Арсеналом из-за денежек торгуется или Божевича приглашением в Зенит покупают.
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Федя Кабак
1524241310
Было бы здорово, что бы дзюбиньо отгрузил зенитушке пару)
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