В субботу станет известно, сможет ли Дзюба принять участие в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович заявил, что вопрос об участии нападающего Артема Дзюбы в матче 27 тура РФПЛ с «Зенитом» решится в субботу.

Напомним, права на футболиста принадлежат петербургскому клубу, за туляков он выступает на правах аренды. По условиям договора форвард сможет сыграть против сине-бело-голубых только в том случае, если «оружейники» или сам Дзюба заплатят «Зениту» 10 миллионов рублей.

«Завтра будет известно, сыграет ли с «Зенитом» Артем Дзюба. Сейчас в нашем лазарете только Майга и Григалава, который будет готов на следующей неделе. Сунзу в порядке.

«Зенит» – одна из лучших команд России. По качеству они должны занимать лучшее место. Надеемся, что стадион будет полный и у нас будет мощная поддержка. Попытаемся сделать позитивный результат. Любая команда зависит не только от своей игры, но и от игры противника. Мы постараемся атаковать и не будем играть закрыто, как в Санкт-Петербурге.

Для «Зенита» не проблема, что на этой неделе они уже проводили матч. «Зенит» привык играть по две игры в неделю, они уже много лет играют в таком ритме. Поражение «Спартака» в Кубке России, из-за которого шестое место РФПЛ теперь не дает путевку в еврокубки, повлияло. В глубине души мы надеялись, что сможем зацепиться за эту шестую строчку. Но это было лишь наше скрытое желание, ведь там и «Уфа», и «Рубин». Не знаю, насколько это было реально», – сказал Божович.

Поединок «Арсенал» – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.