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    В субботу станет известно, сможет ли Дзюба принять участие в матче с «Зенитом»

    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович заявил, что вопрос об участии нападающего Артема Дзюбы в матче 27 тура РФПЛ с «Зенитом» решится в субботу.

    Напомним, права на футболиста принадлежат петербургскому клубу, за туляков он выступает на правах аренды. По условиям договора форвард сможет сыграть против сине-бело-голубых только в том случае, если «оружейники» или сам Дзюба заплатят «Зениту» 10 миллионов рублей.

    «Завтра будет известно, сыграет ли с «Зенитом» Артем Дзюба. Сейчас в нашем лазарете только Майга и Григалава, который будет готов на следующей неделе. Сунзу в порядке.

    «Зенит» – одна из лучших команд России. По качеству они должны занимать лучшее место. Надеемся, что стадион будет полный и у нас будет мощная поддержка. Попытаемся сделать позитивный результат. Любая команда зависит не только от своей игры, но и от игры противника. Мы постараемся атаковать и не будем играть закрыто, как в Санкт-Петербурге.

    Для «Зенита» не проблема, что на этой неделе они уже проводили матч. «Зенит» привык играть по две игры в неделю, они уже много лет играют в таком ритме. Поражение «Спартака» в Кубке России, из-за которого шестое место РФПЛ теперь не дает путевку в еврокубки, повлияло. В глубине души мы надеялись, что сможем зацепиться за эту шестую строчку. Но это было лишь наше скрытое желание, ведь там и «Уфа», и «Рубин». Не знаю, насколько это было реально», – сказал Божович.

    Поединок «Арсенал» – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.04.2018 14:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 20 апреля 2018, 19:21

      Было бы здорово, что бы дзюбиньо отгрузил зенитушке пару)

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 20 апреля 2018, 19:10

      Странно, что только в субботу будет ясно...
      Или Дзюба с Арсеналом из-за денежек торгуется или Божевича приглашением в Зенит покупают.

      0
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      Рейтинг: -366

      Чоткий 20 апреля 2018, 18:15

      Дзюбиньо наказывает, жестоко наказывает. Зря его отдали таранный суперфорвард. Селекционеры Зенита просчитались

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 апреля 2018, 16:43

      ДЖОРДЖЕВИЧ 2 штуки вколотит за дзюбу

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 апреля 2018, 16:19

      Да насрать , Зенит , Спартак, ЦСКА, если отдали человека ..пусть играет!!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > афоня72 20 апреля 2018, 17:14

      ЦСКА отдал Оланаре и был не против того, чтобы Аарон играл против
      ЦСКА в матче с Амкаром, вот и Зенит должен быть не против, чтобы
      Дзюба сыграл в составе Арсенала против Зенита, без всяких, там, денег.

      1
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      Рейтинг: +1591

      koli4ka 20 апреля 2018, 15:54

      Серьёзнейшая новость,надо референдум собирать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 апреля 2018, 15:47

      ИУДУШКА!

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 20 апреля 2018, 15:25

      Зюба только языком бакланить умеет, а как до денег дойдет

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 апреля 2018, 15:11

      Да,подложили свинью.

      1
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