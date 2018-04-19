Гасилин: «Если бы не футбол, то, будучи в «Шальке», я повесился бы»

Нападающий пермского «Амкара» Алексей Гасилин рассказал о своей жизни, будучи игроком системы немецкого «Шальке», а также сравнил Санкт-Петербург и Пермь.

– Питер или Пермь?

– Конечно, Питер! Между Гельзенкирхеном и Пермью, все равно выбрал бы Пермь. А Питер – вообще топ! Это – столица мира. А в Гельзенкирхене живет 250 тысяч человек, там вообще ничего нет. Я чуть не умер со скуки.

Если бы не футбол, повесился бы, серьезно. Пару раз была возможность куда-то рвануть, но было немного лень. Единственное развлечение – бассейн по выходным. Двигался как спортсмен!