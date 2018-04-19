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    Гасилин: «Если бы не футбол, то, будучи в «Шальке», я повесился бы»

    Нападающий пермского «Амкара» Алексей Гасилин рассказал о своей жизни, будучи игроком системы немецкого «Шальке», а также сравнил Санкт-Петербург и Пермь.

    – Питер или Пермь?

    – Конечно, Питер! Между Гельзенкирхеном и Пермью, все равно выбрал бы Пермь. А Питер – вообще топ! Это – столица мира. А в Гельзенкирхене живет 250 тысяч человек, там вообще ничего нет. Я чуть не умер со скуки.

    Если бы не футбол, повесился бы, серьезно. Пару раз была возможность куда-то рвануть, но было немного лень. Единственное развлечение – бассейн по выходным. Двигался как спортсмен!

    Источник: Sport24

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    19.04.2018 19:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 апреля 2018, 14:50

      Когда играть будешь, Леха?

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 20 апреля 2018, 12:45

      Амкар, конечно, лучше, чем вторая команда Шальке. Но попади он в основу, может, запел бы по-другому.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 10:53

      лучше бы тренировался больше а не о развлечениях думал, тем более не каждого в Шальке возьмут, но видимо приоритеты сделаны.

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      Рейтинг: +160

      Varnes > OfaZavr 20 апреля 2018, 14:26

      Все верно! Поэтому парень сейчас в Перьми, а не в Мюнхене или Дортмудне.

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 апреля 2018, 08:07

      Ещё где нибудь ляпни про страстишку к суициду и при замене прав можешь нарваться на въедливого психиатра.(психиатры тоже хотят есть)

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 апреля 2018, 23:42

      на тебя были большие надежды,но ты выбрал путь ионо ва

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      Рейтинг: +28

      Salim_07_ 19 апреля 2018, 22:37

      Вот и сам Алексей ответил на вопрос , почему наши ребята не играют в футбол , потому что мы привыкли отдыхать , веселиться , а там все условия Чисто для развития !!! Никак у нас заведено , только Краснодар может гордиться своей школой, там все для футбола и вдали от города

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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > Salim_07_ 20 апреля 2018, 00:35

      Где вдали от города? это можно сказать практически центр, за 40 минут не спеша пешком можно дойти до центра, а на машине без пробок вообще 5 минут.

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 19 апреля 2018, 22:17

      Население Гильзенкирхена 250 тысяч,а стадион на 60 тысяч раз за разом собирает аншлаг,вне зависимости от результатов команды и положения в таблице!

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      Рейтинг: +4025

      raritet 19 апреля 2018, 21:29

      Ну уж если Гасилин готов повеситься если бы не футбол, то что тогда говорить о нас, обычных болельщиках. Гасилин, а вы не пробовали себя развлечь чтением Шекспира, Достоевского, Мелвиллла. Хотя , что это я. Герман Мелвилл вам не по зубам....

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      Рейтинг: +4934

      polt 19 апреля 2018, 20:14

      Ну и развлекайся в Перми, зачем тебе футбол.

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      Рейтинг: -10

      rdggfg 19 апреля 2018, 20:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.ru работают с 2013 года, сегодня у меня с ними очередная 7-мая ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!

      -12
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