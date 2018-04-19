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  • Гасилин: «Если бы не футбол, то, будучи в «Шальке», я повесился бы»

Гасилин: «Если бы не футбол, то, будучи в «Шальке», я повесился бы»

19 апреля 2018, 19:29
13

Нападающий пермского «Амкара» Алексей Гасилин рассказал о своей жизни, будучи игроком системы немецкого «Шальке», а также сравнил Санкт-Петербург и Пермь.

– Питер или Пермь?

– Конечно, Питер! Между Гельзенкирхеном и Пермью, все равно выбрал бы Пермь. А Питер – вообще топ! Это – столица мира. А в Гельзенкирхене живет 250 тысяч человек, там вообще ничего нет. Я чуть не умер со скуки.

Если бы не футбол, повесился бы, серьезно. Пару раз была возможность куда-то рвануть, но было немного лень. Единственное развлечение – бассейн по выходным. Двигался как спортсмен!

Источник: Sport24
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Шальке-04 Гасилин Алексей
Комментарии (13)
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Обер-КанцлерЪ
1524156027
Тоесть из-за недостатка развлечений он Шальке на Амкар поменял? Ну что сказать - отличный кандидат в сборную России. Там футболом тоже мало кто интересуется всерьёз.
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rdggfg
1524157503
Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.ru работают с 2013 года, сегодня у меня с ними очередная 7-мая ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!
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polt
1524158091
Ну и развлекайся в Перми, зачем тебе футбол.
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raritet
1524162585
Ну уж если Гасилин готов повеситься если бы не футбол, то что тогда говорить о нас, обычных болельщиках. Гасилин, а вы не пробовали себя развлечь чтением Шекспира, Достоевского, Мелвиллла. Хотя , что это я. Герман Мелвилл вам не по зубам....
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GoldPlayFIFARus9
1524165432
Население Гильзенкирхена 250 тысяч,а стадион на 60 тысяч раз за разом собирает аншлаг,вне зависимости от результатов команды и положения в таблице!
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Salim_07_
1524166654
Вот и сам Алексей ответил на вопрос , почему наши ребята не играют в футбол , потому что мы привыкли отдыхать , веселиться , а там все условия Чисто для развития !!! Никак у нас заведено , только Краснодар может гордиться своей школой, там все для футбола и вдали от города
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yorgenbarenz
1524200852
Ещё где нибудь ляпни про страстишку к суициду и при замене прав можешь нарваться на въедливого психиатра.(психиатры тоже хотят есть)
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OfaZavr
1524210815
лучше бы тренировался больше а не о развлечениях думал, тем более не каждого в Шальке возьмут, но видимо приоритеты сделаны.
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тщмек 19
1524217500
Амкар, конечно, лучше, чем вторая команда Шальке. Но попади он в основу, может, запел бы по-другому.
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prezent2017
1524225037
Когда играть будешь, Леха?
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