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    Бердыев: «После вылета «Спартака» из Кубка России попасть в Лигу Европы почти нереально»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 27-го тура РФПЛ против «Ростова», а также прокомментировал поражение «Спартака» в полуфинальном матче Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

    – Матч с «Ростовом» для вас рядовой?

    – Да, на самом деле. Слава богу, у меня хорошие отношения с болельщиками, с клубом, с руководством.

    Как вам нынешний «Ростов»?

    – В последних матчах «Ростов» становится той командой, которую хотят видеть руководители. Он оживает, стабилизирован состав.

    «Спартак» лишил шестую команду чемпионата путевки в еврокубки.

    – Это минус, потому что цель была и она теперь нереальна практически. Сейчас стимул в том, чтобы стабилизировать игру, которую мы хотели бы видеть. Не всегда она получается, но есть подвижки.

    «Авангард» или «Тосно» представит Россию в следующем розыгрыше Лиги Европы

    Источник: БИЗНЕС Online

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    19.04.2018 18:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 25 апреля 2018, 10:57

      кубок все слили вот и получите в ЛЕ команду из пердива.позор

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 апреля 2018, 11:40

      думаю, в следующем сезоне Рубин "выстрелит".

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 20 апреля 2018, 07:42

      Может оно и к лучшему...,рановато еще Рубину в Еврокубки..,надо "жирком" обрасти.

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      Рейтинг: +1297

      compka 20 апреля 2018, 00:21

      еще не вечер...

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 апреля 2018, 20:28

      можно ещё на тосно наркополицию ВАДА наслать...
      хотя ..,кроме пива не найдут ничего..

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