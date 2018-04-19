Бердыев: «После вылета «Спартака» из Кубка России попасть в Лигу Европы почти нереально»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 27-го тура РФПЛ против «Ростова», а также прокомментировал поражение «Спартака» в полуфинальном матче Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

– Матч с «Ростовом» для вас рядовой?

– Да, на самом деле. Слава богу, у меня хорошие отношения с болельщиками, с клубом, с руководством.

– Как вам нынешний «Ростов»?

– В последних матчах «Ростов» становится той командой, которую хотят видеть руководители. Он оживает, стабилизирован состав.

– «Спартак» лишил шестую команду чемпионата путевки в еврокубки.

– Это минус, потому что цель была и она теперь нереальна практически. Сейчас стимул в том, чтобы стабилизировать игру, которую мы хотели бы видеть. Не всегда она получается, но есть подвижки.

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