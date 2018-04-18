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    «Авангард» или «Тосно» представит Россию в следующем розыгрыше Лиги Европы

    В финальном матче Кубка России встретятся «Авангард» и «Тосно». По итогам встречи команда, которая выиграет трофей, получит право сыграть в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

    Отметим, что «Авангард» выступает в ФНЛ, где занимает десятую строчку в таблице. «Тосно» выступает в РФПЛ и находится на 15-й строчке.

    Финальный матч Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2018 21:44
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 20 апреля 2018, 11:30

      На любую из этих команд интересно посмотреть в ЛЕ, хотя далеко они не пройдут там, плюс скорее всего им не дадут играть на своих стадионах, что обидно для местных болельщиков, которые посмотрели бы футбол с любой европейской командой например в Курске, а играть скорее всего будут в Москве или на каком нибудь стадионе открытых для ЧМ 2018

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 09:43

      игрокам и клубу это будет конечно интересный опыт, но уровень не тот чтобы там потягаться.

      1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 19 апреля 2018, 06:53

      Вот вам и заработанные в этом сезоне очки. Считай все слили в унитаз!

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 апреля 2018, 06:42

      Теперь топлю за Кубок у Тосно и их невылет в ФНЛ... Во дела-то...

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 апреля 2018, 04:59

      Волгоград на 9 мая не заслужил такого финала !!!

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 19 апреля 2018, 02:31

      Теперь, когда шестое место в РФПЛ стало не принципиальным для команд из середины, нас ожидает аукцион невиданной щедрости в последних 2-3 турах.

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      Рейтинг: +90

      alikatos 18 апреля 2018, 23:34

      помню так сибирь попала в лигу европы помоему

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > alikatos 19 апреля 2018, 01:34

      да,было дело.на ПСВ тогда попали,и дома даже выиграли вроде или ничья была,точно не помню уже)Но в Голландии с треском отлетели кажись в районе 6-1 или что то типа того.

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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > Недовольный 19 апреля 2018, 06:21

      1:0 выйграли, на 90 забили)) на выезде 6 банок получили))

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > ФанатОтБога 19 апреля 2018, 20:49

      решил пересмотреть,вспомнить былое)пять,пять банок,а не шесть))

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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 18 апреля 2018, 23:23

      Курску- удачи!

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      Рейтинг: +3136

      m40 18 апреля 2018, 23:13

      Это кошмар. Ведь если Тосно вылетит из Премьер-лиги, то большинство игроков команды разбежится по клубам второй восьмерки РФПЛ и Тосно будет просто не в состоянии что-нибудь вообще показать в ЛЕ.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 18 апреля 2018, 22:36

      Думаю, наши футбольные функционеры что-нибудь придумают и заменят команду, особенно если Тосно вылетит в ФНЛ. Было бы интересно посмотреть на игру наших представителей из ФНЛ в ЛЕ. Иногда, особенно когда поля становятся неплохими, в ФНЛ бывают очень интересные игры. Почему мы сразу гнобим наши команды из ФНЛ? В ЛЕ играют команды из разных стран, а не только из ведущих чемпионатов. Да и болельщикам Авангарда или Тосно тоже хотят увидеть свою команду в игре с сильным соперником. А Авангард и Тосно - молодцы! Если ведущие клубы РФПЛ забили на кубок - то это их проблемы.

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