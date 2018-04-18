«Авангард» или «Тосно» представит Россию в следующем розыгрыше Лиги Европы

На любую из этих команд интересно посмотреть в ЛЕ, хотя далеко они не пройдут там, плюс скорее всего им не дадут играть на своих стадионах, что обидно для местных болельщиков, которые посмотрели бы футбол с любой европейской командой например в Курске, а играть скорее всего будут в Москве или на каком нибудь стадионе открытых для ЧМ 2018
В финальном матче Кубка России встретятся «Авангард» и «Тосно». По итогам встречи команда, которая выиграет трофей, получит право сыграть в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.
Отметим, что «Авангард» выступает в ФНЛ, где занимает десятую строчку в таблице. «Тосно» выступает в РФПЛ и находится на 15-й строчке.
Финальный матч Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде.