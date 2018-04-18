«Авангард» или «Тосно» представит Россию в следующем розыгрыше Лиги Европы

В финальном матче Кубка России встретятся «Авангард» и «Тосно». По итогам встречи команда, которая выиграет трофей, получит право сыграть в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

Отметим, что «Авангард» выступает в ФНЛ, где занимает десятую строчку в таблице. «Тосно» выступает в РФПЛ и находится на 15-й строчке.

Финальный матч Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде.