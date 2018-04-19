Mundo Deportivo: отступные за Умтити могут вырасти до 250 миллионов 

«Барселона» ведет переговоры по продлении контракта с защитником Самуэлем Умтити. Каталонцы рассчитывают заключить новый контракт до начала чемпионата мира.

Текущее соглашение рассчитано до 2021 года, сумма отступных – 60 миллионов евро. По информации Mundo Deportivo, в новом контракте «Барселона» намерена увеличить сумму отступных до 250 миллионов евро.

Стороны находятся в процессе переговоров, Умтити хочет значительного повышения зарплаты, но «Барселона» не готова сильно увеличивать зарплату игрока.