Mundo Deportivo: отступные за Умтити могут вырасти до 250 миллионов 

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«Барселона» ведет переговоры по продлении контракта с защитником Самуэлем Умтити. Каталонцы рассчитывают заключить новый контракт до начала чемпионата мира.
Текущее соглашение рассчитано до 2021 года, сумма отступных – 60 миллионов евро. По информации Mundo Deportivo, в новом контракте «Барселона» намерена увеличить сумму отступных до 250 миллионов евро.
Стороны находятся в процессе переговоров, Умтити хочет значительного повышения зарплаты, но «Барселона» не готова сильно увеличивать зарплату игрока.