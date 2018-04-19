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    Mundo Deportivo: отступные за Умтити могут вырасти до 250 миллионов 

    «Барселона» ведет переговоры по продлении контракта с защитником Самуэлем Умтити. Каталонцы рассчитывают заключить новый контракт до начала чемпионата мира.

    Текущее соглашение рассчитано до 2021 года, сумма отступных – 60 миллионов евро. По информации Mundo Deportivo, в новом контракте «Барселона» намерена увеличить сумму отступных до 250 миллионов евро.

    Стороны находятся в процессе переговоров, Умтити хочет значительного повышения зарплаты, но «Барселона» не готова сильно увеличивать зарплату игрока.

    Источник: Mundodeportivo

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    19.04.2018 15:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Alla4d 19 апреля 2018, 17:20

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      Рейтинг: +740

      krg-kz 19 апреля 2018, 16:55

      Кому он нахрен нужен за такие бабки

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