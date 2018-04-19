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  • Кечинов: «Видно, что Глушаков сейчас не в лучшем состоянии, поэтому сидит на скамейке»

Кечинов: «Видно, что Глушаков сейчас не в лучшем состоянии, поэтому сидит на скамейке»

19 апреля 2018, 07:07
14

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов не стал сваливать поражение красно-белых в полуфинале Кубка России с «Тосно» на Дениса Глушакова, который в концовке встречи не забил из выгодного положения, а в серии послематчевых пенальти – не реализовал свой удар.

Полуфинальный матч Кубка России «Спартак» – «Тосно» завершился со счетом 1:1 (4:5 в серии пенальти). В финале турнира «Тосно» сыграет с курским «Авангардом» 9 мая в Волгограде.

– Травма Погребняка, о котором много говорили перед матчем, сыграла, судя по результату, на руку «Тосно»?

– Сложно сказать. Тут важна игра всей команды. Видно было, чего хочет команда и за счет чего она собирается добиться результата. Не могу сказать, что уход Погребняка как-то повлиял на «Тосно». Было видно, что гости действуют очень плотно, цепко, практически не допускают грубых индивидуальных ошибок. Они сделали ставку на контратаки и не прогадали. Дотерпели и забили красивый гол.

– Главный антигерой матча Глушаков?

– Никогда так про футболиста не говорю. В прошлом сезоне он забил много победных мячей на последних минутах. Видно, что он сейчас не в лучшем состоянии, поэтому и в стартовом составе не вышел.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Тосно Погребняк Павел Глушаков Денис Кечинов Валерий
Комментарии (14)
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Александ1982
1524111487
это же похороны!!! думал что он командой рулит, а такой пешеход в команде не нужен
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Кинстифа
1524111825
Главный Антигерой это Максимович... 2 игры с ним и потеряно всё... чего добивались весь сезон.... Какие 14 лямов... даром такой троянский конь не нужен!!!!
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oyabun
1524112112
Да вся команда "хороша" была. Большую часть встречи по полю пешком ходили.
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alex1951
1524112766
Создается впечатление ,что для элиты росфутбола Кубок нечто второстепенное. По осени считали,что расчищали дорогу Спартаку,типа чемпионство - вот наша Главная цель.... Теперь Спартак. Не забить пендаль.И это ,когда тебе никто не мешает? Нелогично. Сомневаюсь,что будущий обладатель Кубка ,сумеет поразить Европу. Вообщем ,как говорится ,послевкусие отвратительное.... PS Ну а,если это был суперостроумный тактический ход Карреры,то попробуй теперь не завоевать золото! ....поедешь в Макаронию принимать вторую сборную ,,Скуадру Адзурры,, ))))))
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alexivanof197
1524114559
да если бы он действительно сидел,так нет же-на замену выходит
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yaran56
1524115654
Когдато Глушаков говорил что ненавидит спартак вот и действует как засланый казачек.
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piligrim1986
1524115857
глушак и максимович слили Карреру получается. по такой игре мы и в чемпике можем на 5-е место уехать
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Zeff
1524116167
Он перспективный.
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zigbert
1524116719
Конечно виноват не один Глушаков а Денису надо более критически подойти к своему поведению на поле и вне его.
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OfaZavr
1524122267
да все вместе виноваты, не стоит кого винить больше других. хотя надеялся что уж Денис с пенальти не подведет как и Фернандо.
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