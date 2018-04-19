Кечинов: «Видно, что Глушаков сейчас не в лучшем состоянии, поэтому сидит на скамейке»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов не стал сваливать поражение красно-белых в полуфинале Кубка России с «Тосно» на Дениса Глушакова, который в концовке встречи не забил из выгодного положения, а в серии послематчевых пенальти – не реализовал свой удар.

Полуфинальный матч Кубка России «Спартак» – «Тосно» завершился со счетом 1:1 (4:5 в серии пенальти). В финале турнира «Тосно» сыграет с курским «Авангардом» 9 мая в Волгограде.

– Травма Погребняка, о котором много говорили перед матчем, сыграла, судя по результату, на руку «Тосно»?

– Сложно сказать. Тут важна игра всей команды. Видно было, чего хочет команда и за счет чего она собирается добиться результата. Не могу сказать, что уход Погребняка как-то повлиял на «Тосно». Было видно, что гости действуют очень плотно, цепко, практически не допускают грубых индивидуальных ошибок. Они сделали ставку на контратаки и не прогадали. Дотерпели и забили красивый гол.

– Главный антигерой матча Глушаков?

– Никогда так про футболиста не говорю. В прошлом сезоне он забил много победных мячей на последних минутах. Видно, что он сейчас не в лучшем состоянии, поэтому и в стартовом составе не вышел.