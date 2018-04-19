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    Кечинов: «Видно, что Глушаков сейчас не в лучшем состоянии, поэтому сидит на скамейке»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов не стал сваливать поражение красно-белых в полуфинале Кубка России с «Тосно» на Дениса Глушакова, который в концовке встречи не забил из выгодного положения, а в серии послематчевых пенальти – не реализовал свой удар.

    Полуфинальный матч Кубка России «Спартак» – «Тосно» завершился со счетом 1:1 (4:5 в серии пенальти). В финале турнира «Тосно» сыграет с курским «Авангардом» 9 мая в Волгограде.

    – Травма Погребняка, о котором много говорили перед матчем, сыграла, судя по результату, на руку «Тосно»?

    – Сложно сказать. Тут важна игра всей команды. Видно было, чего хочет команда и за счет чего она собирается добиться результата. Не могу сказать, что уход Погребняка как-то повлиял на «Тосно». Было видно, что гости действуют очень плотно, цепко, практически не допускают грубых индивидуальных ошибок. Они сделали ставку на контратаки и не прогадали. Дотерпели и забили красивый гол.

    – Главный антигерой матча Глушаков?

    – Никогда так про футболиста не говорю. В прошлом сезоне он забил много победных мячей на последних минутах. Видно, что он сейчас не в лучшем состоянии, поэтому и в стартовом составе не вышел.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2018 07:07
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 10:17

      да все вместе виноваты, не стоит кого винить больше других. хотя надеялся что уж Денис с пенальти не подведет как и Фернандо.

      2
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 08:45

      Конечно виноват не один Глушаков а Денису надо более критически подойти к своему поведению на поле и вне его.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 апреля 2018, 08:36

      Он перспективный.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 апреля 2018, 08:30

      глушак и максимович слили Карреру получается. по такой игре мы и в чемпике можем на 5-е место уехать

      0
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      Рейтинг: +365

      yaran56 19 апреля 2018, 08:27

      Когдато Глушаков говорил что ненавидит спартак вот и действует как засланый казачек.

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 19 апреля 2018, 08:15

      Глушаков-это похороны..

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 19 апреля 2018, 08:09

      да если бы он действительно сидел,так нет же-на замену выходит

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 19 апреля 2018, 08:03

      Болтать нужно поменьше, как это делают сектанты!

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 19 апреля 2018, 07:55

      Команда мертвая. Сомнения что в тройку попадут. И прощай полкоманды вместе с тренерами.

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 19 апреля 2018, 07:39

      Создается впечатление ,что для элиты росфутбола Кубок нечто второстепенное.
      По осени считали,что расчищали дорогу Спартаку,типа чемпионство - вот наша Главная цель....
      Теперь Спартак. Не забить пендаль.И это ,когда тебе никто не мешает?
      Нелогично.
      Сомневаюсь,что будущий обладатель Кубка ,сумеет поразить Европу.
      Вообщем ,как говорится ,послевкусие отвратительное....
      PS Ну а,если это был суперостроумный тактический ход Карреры,то
      попробуй теперь не завоевать золото! ....поедешь в Макаронию принимать вторую сборную ,,Скуадру Адзурры,, ))))))

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