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    Гаттузо: «Торино» заслужил ничью, но мог и выиграть в концовке»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что его команда должна была решать свои задачи в матче с «Торино» за первые 45 минут.

    «Мы выглядели немного уставшими в последние 20-25 минут, но нам нужно было решить все вопросы заранее.

    С такими проблемами мы сталкиваемся уже не в первый раз в этом сезоне. При этом могу сказать, что «Торино» заслужил ничью. На самом деле они могли даже выиграть, хотя и у нас был момент в самой концовке», – приводит слова тренера Sky Sport Italia.

    Игра 33-го тура итальянской Серии А «Торино» – «Милан» завершилась со счетом 1:1. «Россонери» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице с 54 очками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2018 06:05
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