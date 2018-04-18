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  • Селихов, Ещенко и Адриано – в составе «Спартака» на матч с «Тосно». Глушаков и Фернандо остались в запасе

Селихов, Ещенко и Адриано – в составе «Спартака» на матч с «Тосно». Глушаков и Фернандо остались в запасе

18 апреля 2018, 17:25
11

«Спартак» назвал стартовый состав на матч 1/2 финала Кубка России с «Тосно».

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко, Пашалич, Самедов, Зобнин, Ханни, Промес, Адриано.

«Тосно»: Юрченко, Жигулев, Нуну Роша, Галиулин, Мирзов, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Погребняк, Полетанович.

Встреча состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Тосно
Комментарии (11)
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Ахимас Вельде
1524061758
Каррера всю опорную зону поменял, значит будет полный вперед. Удачи!
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vshter76
1524061818
норм тема, надо громить тосно. весь состав ориентирован на атаку.
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Куртуазные манеры
1524061985
Отгрузите, парни, полную кошелку Зениту-2 в честь юбилея.
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Obojaemiy
1524062138
Опять этого ленивого Пашалича в основу. Вообще игрок никакой!
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Боцман59rus
1524062143
выводы сделаны, два бракодела и стоп -крана на лавке... надеемся на просветление в голове фернандо, с глушаковым все понятно...
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Дави гниду
1524062258
Саня в калитке, добрый знак.
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Мары
1524062423
Ура, ура, ура !!!!!!!!
Ответить
Полная Канистра
1524062646
тут главное что Селихов будет в рамке это очень многое значит в психическом плане для команды с Ребровым один хаос
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Федя Кабак
1524063739
Сенсация может произойти
Ответить
OfaZavr
1524064789
вполне боевой состав, если настрой и самоотдача будут на высоте то должны проходить в финал.
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