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    Селихов, Ещенко и Адриано – в составе «Спартака» на матч с «Тосно». Глушаков и Фернандо остались в запасе

    «Спартак» назвал стартовый состав на матч 1/2 финала Кубка России с «Тосно».

    «Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко, Пашалич, Самедов, Зобнин, Ханни, Промес, Адриано.

    «Тосно»: Юрченко, Жигулев, Нуну Роша, Галиулин, Мирзов, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Погребняк, Полетанович.

    Встреча состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    18.04.2018 17:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 18:19

      вполне боевой состав, если настрой и самоотдача будут на высоте то должны проходить в финал.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 апреля 2018, 18:02

      Сенсация может произойти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 апреля 2018, 17:44

      тут главное что Селихов будет в рамке это очень многое значит в психическом плане для команды с Ребровым один хаос

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2018, 17:40

      Ура, ура, ура !!!!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 18 апреля 2018, 17:37

      Саня в калитке, добрый знак.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 18 апреля 2018, 17:35

      выводы сделаны, два бракодела и стоп -крана на лавке... надеемся на просветление в голове фернандо, с глушаковым все понятно...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 18 апреля 2018, 17:35

      Опять этого ленивого Пашалича в основу. Вообще игрок никакой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      ajoq > Obojaemiy 18 апреля 2018, 18:03

      Тоже смотрю и не понимаю, что он в Челси делает? Или тут просто номер отбывает, а там рвать будет?

      0
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 18 апреля 2018, 17:33

      Отгрузите, парни, полную кошелку Зениту-2 в честь юбилея.

      8
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      Рейтинг: +444

      vshter76 18 апреля 2018, 17:30

      норм тема, надо громить тосно. весь состав ориентирован на атаку.

      5
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 18 апреля 2018, 17:29

      Каррера всю опорную зону поменял, значит будет полный вперед. Удачи!

      9
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