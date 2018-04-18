Селихов, Ещенко и Адриано – в составе «Спартака» на матч с «Тосно». Глушаков и Фернандо остались в запасе

«Спартак» назвал стартовый состав на матч 1/2 финала Кубка России с «Тосно».

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко, Пашалич, Самедов, Зобнин, Ханни, Промес, Адриано.

«Тосно»: Юрченко, Жигулев, Нуну Роша, Галиулин, Мирзов, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Погребняк, Полетанович.

Встреча состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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