Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гришин: «Головину нужно ехать в чемпионат Испании. Там более техничный и менее жесткий футбол»

    Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин считает, что полузащитнику армейцев Александру Головину лучше всего попробовать свои силы в Примере. По его мнению, испанский футбол более походит россиянину, чем АПЛ или Бундеслига.

    Напомним, ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Арсенал» и «Челси».

    «Какой чемпионат больше всего подходит Головину по стилистике? Ему нужно ехать в испанский.

    Там более техничный футбол и менее жесткий, чем, например, в Германии или Англии. К тому же в этих лигах большая конкуренция, а на Пиренеях ему будет легче адаптироваться к местному футболу», – сказал Гришин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2018 15:31
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 18 апреля 2018, 23:07

      К чему пустые высказывания? Испанский ,не испанский,куда позовут и где будут нуждаться в нем,туда и поедет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 апреля 2018, 17:53

      Головин уедет, а заменит его очередной негр. Зачем это дело смаковать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 18 апреля 2018, 17:47

      В Германию пусть едет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 18 апреля 2018, 17:14

      В Испании те клубы, которые могут позволить себе заплатить за Головина 25 лямов, не станут его брать. А те, которым он бы пригодился, не потянут такой ценник

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 18 апреля 2018, 16:57

      не согласен... Германия в самый раз ...АПЛ да не для него...
      хотя и Саша не подарок в плане жесткой игры...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11