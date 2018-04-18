Гришин: «Головину нужно ехать в чемпионат Испании. Там более техничный и менее жесткий футбол»

Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин считает, что полузащитнику армейцев Александру Головину лучше всего попробовать свои силы в Примере. По его мнению, испанский футбол более походит россиянину, чем АПЛ или Бундеслига.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Арсенал» и «Челси».

«Какой чемпионат больше всего подходит Головину по стилистике? Ему нужно ехать в испанский.

Там более техничный футбол и менее жесткий, чем, например, в Германии или Англии. К тому же в этих лигах большая конкуренция, а на Пиренеях ему будет легче адаптироваться к местному футболу», – сказал Гришин.