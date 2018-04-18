Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гришин: «Головину нужно ехать в чемпионат Испании. Там более техничный и менее жесткий футбол»

Гришин: «Головину нужно ехать в чемпионат Испании. Там более техничный и менее жесткий футбол»

18 апреля 2018, 15:31
5

Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин считает, что полузащитнику армейцев Александру Головину лучше всего попробовать свои силы в Примере. По его мнению, испанский футбол более походит россиянину, чем АПЛ или Бундеслига.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Арсенал» и «Челси».

«Какой чемпионат больше всего подходит Головину по стилистике? Ему нужно ехать в испанский.

Там более техничный футбол и менее жесткий, чем, например, в Германии или Англии. К тому же в этих лигах большая конкуренция, а на Пиренеях ему будет легче адаптироваться к местному футболу», – сказал Гришин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Головин Александр Гришин Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
каа
1524059852
не согласен... Германия в самый раз ...АПЛ да не для него... хотя и Саша не подарок в плане жесткой игры...
Ответить
Чермындыр
1524060867
В Испании те клубы, которые могут позволить себе заплатить за Головина 25 лямов, не станут его брать. А те, которым он бы пригодился, не потянут такой ценник
Ответить
DeutschlandUberAlles
1524062821
В Германию пусть едет.
Ответить
prezent2017
1524063188
Головин уедет, а заменит его очередной негр. Зачем это дело смаковать?
Ответить
shurik45
1524082042
К чему пустые высказывания? Испанский ,не испанский,куда позовут и где будут нуждаться в нем,туда и поедет.
Ответить
Главные новости
Бензема может перейти в чемпионат Турции
13:42
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
1
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
2
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
1
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Все новости
Все новости
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+