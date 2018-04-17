Чистяков – о желтой карточке Смолова: «Признаю, что ошибся. Это был пенальти»

Арбитр Артем Чистяков признал, что ошибочно показал желтую карточку нападающему «Краснодара» Федору Смолову в матче 26-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

Из-за перебора предупреждений форвард пропустит встречу с ЦСКА. РФС не стал отменять желтую карточку игрока.

«Я совсем недавно работаю в Премьер-лиге, и такой эпизод, связанный с принятием решения. Да, ошибочное решение, очень много негатива идет в прессе. Конечно, я с таким встречаюсь впервые, это очень тяжело, ведь судьи все это пропускают через себя.

Понятно, что ошибся, полностью признаю, что трактовал эпизод совсем не так, как надо было, это был пенальти», – сказал Чистяков в эфире телеканала «Наш футбол».

КДК не пожалел ни Смолова, ни судейский корпус. И лишил работы арбитра Чистякова