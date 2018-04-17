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  • Чистяков – о желтой карточке Смолова: «Признаю, что ошибся. Это был пенальти»

Чистяков – о желтой карточке Смолова: «Признаю, что ошибся. Это был пенальти»

17 апреля 2018, 21:05
12

Арбитр Артем Чистяков признал, что ошибочно показал желтую карточку нападающему «Краснодара» Федору Смолову в матче 26-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

Из-за перебора предупреждений форвард пропустит встречу с ЦСКА. РФС не стал отменять желтую карточку игрока.

«Я совсем недавно работаю в Премьер-лиге, и такой эпизод, связанный с принятием решения. Да, ошибочное решение, очень много негатива идет в прессе. Конечно, я с таким встречаюсь впервые, это очень тяжело, ведь судьи все это пропускают через себя.

Понятно, что ошибся, полностью признаю, что трактовал эпизод совсем не так, как надо было, это был пенальти», – сказал Чистяков в эфире телеканала «Наш футбол».

КДК не пожалел ни Смолова, ни судейский корпус. И лишил работы арбитра Чистякова

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Чистяков Артем
Комментарии (12)
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Ral13
1523989025
А толку-то???
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himik2-62
1523989185
свободу феде смолову!!!!!!
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belarus-gomel
1523989336
сколько Чистяков денег готов выложить за свою ошибку??? если этот эпизод станет основным за место в ЛЧ - Чистяков выложит Краснодару 100 мл долларов??? ошибки нужно СМЫВАТЬ!!! КРОВЬЮ!!!!
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portero
1523990901
ну если карты нет почему не отменить???? только цска можно отменить и не давать?????
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retiremen
1523991530
Признал это хорошо. А если бы не признал?
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Krasnodar 123
1523997125
Ошибки надо не признавать, а смывать - КРОВЬЮ!
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Диктор
1524023624
А кому от этого легче ? Будогорскому,или Галицкому или же самому Смолову ????
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OfaZavr
1524040146
ну а Краснодару то от этого признания не холодно не жарко, карточку все равно не отменят.
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yarik1_78
1524053515
Я смотрю именно свиней тут прямо в жар бросает,впрочем как всегда!
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m40
1524056340
А что за регламент такой, что никак нельзя это сделать? В Англии при грубом нарушении, если судья не показал желтую/красную, лисциплинарный комитет может наказать после матча. А тут какой то бюррократизм. Футбол же для людей, а не для каких то формальностей...
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