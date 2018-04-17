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    Чистяков – о желтой карточке Смолова: «Признаю, что ошибся. Это был пенальти»

    Арбитр Артем Чистяков признал, что ошибочно показал желтую карточку нападающему «Краснодара» Федору Смолову в матче 26-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

    Из-за перебора предупреждений форвард пропустит встречу с ЦСКА. РФС не стал отменять желтую карточку игрока.

    «Я совсем недавно работаю в Премьер-лиге, и такой эпизод, связанный с принятием решения. Да, ошибочное решение, очень много негатива идет в прессе. Конечно, я с таким встречаюсь впервые, это очень тяжело, ведь судьи все это пропускают через себя.

    Понятно, что ошибся, полностью признаю, что трактовал эпизод совсем не так, как надо было, это был пенальти», – сказал Чистяков в эфире телеканала «Наш футбол».

    КДК не пожалел ни Смолова, ни судейский корпус. И лишил работы арбитра Чистякова

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2018 21:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3136

      m40 18 апреля 2018, 15:59

      А что за регламент такой, что никак нельзя это сделать? В Англии при грубом нарушении, если судья не показал желтую/красную, лисциплинарный комитет может наказать после матча. А тут какой то бюррократизм. Футбол же для людей, а не для каких то формальностей...

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 18 апреля 2018, 15:11

      Я смотрю именно свиней тут прямо в жар бросает,впрочем как всегда!

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 11:29

      ну а Краснодару то от этого признания не холодно не жарко, карточку все равно не отменят.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 апреля 2018, 06:53

      А кому от этого легче ? Будогорскому,или Галицкому или же самому Смолову ????

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 апреля 2018, 23:32

      Ошибки надо не признавать, а смывать - КРОВЬЮ!

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 17 апреля 2018, 23:00

      Арбитр Артем Чистяков какой ориентации ??? Ответ напрашивается сам...

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      Рейтинг: +691

      retiremen 17 апреля 2018, 21:58

      Признал это хорошо.
      А если бы не признал?

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 17 апреля 2018, 21:50

      Вот его якобы из-за этой ошибки отстранили от судейства...но обычно, в таких случаях, судью переводят на судейство в чемпионат рангом пониже: из РФПЛ в ФНЛ, из ФНЛ в ПФЛ...здесь же полное отстранение...задам вопрос, это сделано, чтобы типа показать, что РФС не все равно на позицию Краснодара и лично Смолова? или Смолов прав в своих догадках?...вот это тот случай, когда решение Лиги такое же странное, как и решение Чистякова в эпизоде со Смоловым...особенно учитывая, что вместе с Чистяковым убрали и всю верхушку судейского корпуса...с учетом экстренности решения, тоже ведь на ум приходит вопрос: они тоже вовлечены были? или их "за другое" (про Будогосского я уже оставлял коммент.)?...честно, не буду делать никаких выводов (каждый пусть сам их сделает), но лучше бы позволили Смолову играть в следующем туре, ибо у самих рыльце в пушку...

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      Рейтинг: +67314

      portero 17 апреля 2018, 21:48

      ну если карты нет почему не отменить???? только цска можно отменить и не давать?????

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 17 апреля 2018, 21:22

      сколько Чистяков денег готов выложить за свою ошибку???


      если этот эпизод станет основным за место в ЛЧ - Чистяков выложит Краснодару 100 мл долларов???


      ошибки нужно СМЫВАТЬ!!! КРОВЬЮ!!!!

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      Рейтинг: +662

      pato08 > belarus-gomel 17 апреля 2018, 23:07

      Участие в матче смолова не гарантирует победу

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