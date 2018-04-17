Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФС не стал отменять желтую карточку Смолова

    КДК РФС после рассмотрения эпизода с желтой карточкой, полученной нападающим «Краснодара» Федором Смоловым во встрече 26 тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0), не стал отменять наказание футболиста «быков».

    После матча многими экспертами, в том числе главой судейства и инспектирования Андреем Будогосским, было признано, что арбитр Артем Чистяков ошибочно показал форварду «горчичник», посчитав, что тот симулировал в штрафной площади соперника.

    Это предупреждение стало для Смолова четвертым, в результате чего он будет вынужден пропустить ближайший поединок с ЦСКА.

    «Вчера КДК получил заявление от «Краснодара» с просьбой отменить ошибочно приметное предупреждение Смолов в матче с «Арсеналом». Позиция «Краснодара» следующая: нужно было показать предупреждение Хагушу, а не Смолову.

    Мы получили заключение ККК, в котором указано, что арбитр принял неверное решение на 34-й минуте, наказав Смолова желтой карточкой. В протоколе указано следующее – 34-я минута, Федор Смолов, предупреждение за симуляцию. Скажите, кто-нибудь из других футболистов совершал симуляцию на 34-й минуте, кроме Смолова?

    Чистяков прислал записку: «Произошел эпизод на 34-й минуте. По характеру падения мне показалось, что он симулирует. Меня поддержали остальные члены судейской бригады. Однако после просмотра эпизода я понял, что допустил ошибку». То есть его ошибка состояла в квалификации действий Смолова. А у Хагуша не симуляция, а подножка, после которой следует пенальти. Никто на этой же минуте не совершал симуляцию. И за свою ошибку арбитр получил «двойку». Поэтому комитет решил не удовлетворять просьбу «Краснодара», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2018 17:18
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42

      Sergei1968 17 апреля 2018, 21:52

      да ты прав но в встань к стене и получи пулю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 17 апреля 2018, 21:47

      а потом вот такие до ба ё бы, будут учебники писать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2018, 20:33

      Страна на пуганных идиотов.
      Одни картофельные папы нами управляют.
      Дебилизм чистой воды.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      BykAs 17 апреля 2018, 20:09

      В подачках не нуждаемся. За державу обидно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 17 апреля 2018, 20:02

      "....Скажите, кто-нибудь из других футболистов совершал симуляцию на 34-й минуте, кроме Смолова?...", так Хагуш же и симулировал чистую игру в мяч?)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 17 апреля 2018, 19:29

      Да зашто сразу двойку то??? Изверги!!!! Ну ошибся, со всяким бывает, а вы сразу двойку! Можно было и тройку поставить!
      Дурдом!!! Люди ДВОЙКУ за критическую ошибку!
      ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ В СУДЬИ Я ТОЖЕ ХОЧУ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 19:01

      так я и думал, а на чудо надеяться и не стоило.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100710

      zigbert 17 апреля 2018, 18:40

      Их ответ был ожидаем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 17 апреля 2018, 18:36

      Как будто они не обыграют коней без Феди)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 17 апреля 2018, 18:36

      нам не логотип надо менять, а футбольных чиновников. вчера простили Вермблума, сегодня послали Смолова, завтра пострадает еще какой-то футболист. у нас нет судей высокого качестра, удивляет появление Карасева на ЧМ. последний судья высокого уровня был Валентин Иванов!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      spar57 > absent32 18 апреля 2018, 08:59

      Как ушёл В. Иванов, мы все помним. А администратор, он вообще -
      никакой.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11