РФС не стал отменять желтую карточку Смолова

КДК РФС после рассмотрения эпизода с желтой карточкой, полученной нападающим «Краснодара» Федором Смоловым во встрече 26 тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0), не стал отменять наказание футболиста «быков».

После матча многими экспертами, в том числе главой судейства и инспектирования Андреем Будогосским, было признано, что арбитр Артем Чистяков ошибочно показал форварду «горчичник», посчитав, что тот симулировал в штрафной площади соперника.

Это предупреждение стало для Смолова четвертым, в результате чего он будет вынужден пропустить ближайший поединок с ЦСКА.

«Вчера КДК получил заявление от «Краснодара» с просьбой отменить ошибочно приметное предупреждение Смолов в матче с «Арсеналом». Позиция «Краснодара» следующая: нужно было показать предупреждение Хагушу, а не Смолову.

Мы получили заключение ККК, в котором указано, что арбитр принял неверное решение на 34-й минуте, наказав Смолова желтой карточкой. В протоколе указано следующее – 34-я минута, Федор Смолов, предупреждение за симуляцию. Скажите, кто-нибудь из других футболистов совершал симуляцию на 34-й минуте, кроме Смолова?

Чистяков прислал записку: «Произошел эпизод на 34-й минуте. По характеру падения мне показалось, что он симулирует. Меня поддержали остальные члены судейской бригады. Однако после просмотра эпизода я понял, что допустил ошибку». То есть его ошибка состояла в квалификации действий Смолова. А у Хагуша не симуляция, а подножка, после которой следует пенальти. Никто на этой же минуте не совершал симуляцию. И за свою ошибку арбитр получил «двойку». Поэтому комитет решил не удовлетворять просьбу «Краснодара», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.