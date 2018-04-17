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РФС не стал отменять желтую карточку Смолова

17 апреля 2018, 17:18
25

КДК РФС после рассмотрения эпизода с желтой карточкой, полученной нападающим «Краснодара» Федором Смоловым во встрече 26 тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0), не стал отменять наказание футболиста «быков».

После матча многими экспертами, в том числе главой судейства и инспектирования Андреем Будогосским, было признано, что арбитр Артем Чистяков ошибочно показал форварду «горчичник», посчитав, что тот симулировал в штрафной площади соперника.

Это предупреждение стало для Смолова четвертым, в результате чего он будет вынужден пропустить ближайший поединок с ЦСКА.

«Вчера КДК получил заявление от «Краснодара» с просьбой отменить ошибочно приметное предупреждение Смолов в матче с «Арсеналом». Позиция «Краснодара» следующая: нужно было показать предупреждение Хагушу, а не Смолову.

Мы получили заключение ККК, в котором указано, что арбитр принял неверное решение на 34-й минуте, наказав Смолова желтой карточкой. В протоколе указано следующее – 34-я минута, Федор Смолов, предупреждение за симуляцию. Скажите, кто-нибудь из других футболистов совершал симуляцию на 34-й минуте, кроме Смолова?

Чистяков прислал записку: «Произошел эпизод на 34-й минуте. По характеру падения мне показалось, что он симулирует. Меня поддержали остальные члены судейской бригады. Однако после просмотра эпизода я понял, что допустил ошибку». То есть его ошибка состояла в квалификации действий Смолова. А у Хагуша не симуляция, а подножка, после которой следует пенальти. Никто на этой же минуте не совершал симуляцию. И за свою ошибку арбитр получил «двойку». Поэтому комитет решил не удовлетворять просьбу «Краснодара», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал Смолов Федор
Комментарии (25)
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Shogun
1523974951
Ну в принципе, если брать устав и смотреть регламент, то все честно, а если брать совесть, то нет
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alexivanof197
1523974951
да никто и не думал отменять
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Евгений Агеев
1523975545
Это Россия, детка! Здесь все через заднее место, что касается законов и регламентов...
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Федя Кабак
1523976460
Вот поэтому наши судьи на крупных турнирах и еврокубках отсутствуют
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DOCTOR PENALTY
1523978624
Записка Чистякова - бред! Вот так и срём сами себе!
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Garrincha58
1523979139
судья может ошибиться но должен быть в регламенте пункт где говорится если карточка ошибочна ее можно отменить, а в этом сра-ном регламенте такого пункта нет тогда на какой хрен эта КДК! в АПЛ даже без карточки могут дать дисквалификацию а у нас Головин двумя ногами ударил игрока и хрен ему по деревне только желтая в Англии бы за такое 5 матчей минимум пропустил бы
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Отчаянный Пердун
1523979337
Судью тоже дисквалифицировать. на пару лет
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zigbert
1523979655
Их ответ был ожидаем.
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OfaZavr
1523980912
так я и думал, а на чудо надеяться и не стоило.
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Мары
1523986422
Страна на пуганных идиотов. Одни картофельные папы нами управляют. Дебилизм чистой воды.
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