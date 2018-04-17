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    Умтити начал переговоры с «Барселоной»

    Руководство «Барселоны» пытается наладить контакт с представителями защитника Самуэля Умтити. Контракт 24-летнего футболиста с каталонцами истекает в 2021 году, а переговоры о его продлении недавно зашли в тупик.

    Известно, что Умтити рассчитывает получить от клуба серьезные бонусы в случае его продления, но сине-гранатовые пытаются снизить требования своего футболиста. После долгого противостояния в прессе, стороны впервые встретились.

    Ранее сообщалось, что за ситуацией с защитником пристально следят скауты «Манчестер Юнайтед», которые готовят свое предложение для него.

    Источник: Mundodeportivo

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    17.04.2018 09:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 17 апреля 2018, 11:32

      Я вообще не понимаю, как можно говорить о продлении, если ещё по контракту 3 года ему играть, идиотизм просто какой-то. Ладно если-бы за год начал,но явно не сейчас. Слать его надо и говорить : Приходите за продлением в 2020 году

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 17 апреля 2018, 09:16

      Как ни крути, но парень молодчага в защите

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