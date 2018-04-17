Умтити начал переговоры с «Барселоной»

Я вообще не понимаю, как можно говорить о продлении, если ещё по контракту 3 года ему играть, идиотизм просто какой-то. Ладно если-бы за год начал,но явно не сейчас. Слать его надо и говорить : Приходите за продлением в 2020 году
Руководство «Барселоны» пытается наладить контакт с представителями защитника Самуэля Умтити. Контракт 24-летнего футболиста с каталонцами истекает в 2021 году, а переговоры о его продлении недавно зашли в тупик.
Известно, что Умтити рассчитывает получить от клуба серьезные бонусы в случае его продления, но сине-гранатовые пытаются снизить требования своего футболиста. После долгого противостояния в прессе, стороны впервые встретились.
Ранее сообщалось, что за ситуацией с защитником пристально следят скауты «Манчестер Юнайтед», которые готовят свое предложение для него.