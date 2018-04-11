Фергюсон просматривал Умтити на матче с «Ромой» по просьбе Моуринью

Не удачный матч, для просмотра. Да и вообще, разве сейчас этим прямо кто-то всерьёз занимается? Приехать посмотреть на игрока в одном конкретном матче и сразу сделать вывод? Пфф. Нужно оценивать игру футболиста по сезону в целом. Там же есть целая команда скаутов, что шерстит тонны видеозаписей матчей, постоянно катается по матчам.
Вся команда играла плохо. На кого там можно было смотреть? Разве что на Тер Штегена. Умтити нам самим нужен. Может и к лучшему, что он Фергюсону, скорее всего, не понравился.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон побывал вчера в Риме на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Барселоной» (3:0). Легендарный специалист посетил встречу не просто так – его целью было просмотреть защитника сине-гранатовых Самуэля Умтити, который входит в сферу интересов манкунианцев.
По информации источника, Фергюсон исполнял просьбу Жозе Моуринью, который хотел узнать мнение известного тренера о французе.
В нынешнем сезоне Умтити провел 36 матчей и заработал семь желтых карточек. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.