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    Фергюсон просматривал Умтити на матче с «Ромой» по просьбе Моуринью

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон побывал вчера в Риме на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Барселоной» (3:0). Легендарный специалист посетил встречу не просто так – его целью было просмотреть защитника сине-гранатовых Самуэля Умтити, который входит в сферу интересов манкунианцев.

    По информации источника, Фергюсон исполнял просьбу Жозе Моуринью, который хотел узнать мнение известного тренера о французе.

    В нынешнем сезоне Умтити провел 36 матчей и заработал семь желтых карточек. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: Tribalfootball

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    11.04.2018 12:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 апреля 2018, 09:27

      Не удачный матч, для просмотра. Да и вообще, разве сейчас этим прямо кто-то всерьёз занимается? Приехать посмотреть на игрока в одном конкретном матче и сразу сделать вывод? Пфф. Нужно оценивать игру футболиста по сезону в целом. Там же есть целая команда скаутов, что шерстит тонны видеозаписей матчей, постоянно катается по матчам.
      Вся команда играла плохо. На кого там можно было смотреть? Разве что на Тер Штегена. Умтити нам самим нужен. Может и к лучшему, что он Фергюсону, скорее всего, не понравился.

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 11 апреля 2018, 16:17

      В первом голе именно Умтити виноват. Пож. заберите и Умтити и Пике за одно.

      0
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 16:13

      Увидел ли в нем что нибудь стоящее?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 11 апреля 2018, 18:33

      очень сомневаюсь, особенно судя по его причастности к первому голу и по результату в целом)

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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 11 апреля 2018, 14:52

      Надеюсь он понял,чего стоит(а точнее не стоит)этот игрок

      -3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 апреля 2018, 14:15

      лажа

      0
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 11 апреля 2018, 14:13

      САФ в скауты заделался)

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 11 апреля 2018, 13:57

      Моуринью, видимо, не разбирается в футболе, раз сам не знает, кто ему нужен и нужен ли.

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      Рейтинг: +102

      Shogun 11 апреля 2018, 13:04

      Такая позорная игра Барсы и зачем им 7й центрдеф

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 апреля 2018, 12:43

      на чм лучше просматривать новых защитов

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