Фергюсон просматривал Умтити на матче с «Ромой» по просьбе Моуринью

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон побывал вчера в Риме на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Барселоной» (3:0). Легендарный специалист посетил встречу не просто так – его целью было просмотреть защитника сине-гранатовых Самуэля Умтити, который входит в сферу интересов манкунианцев.

По информации источника, Фергюсон исполнял просьбу Жозе Моуринью, который хотел узнать мнение известного тренера о французе.

В нынешнем сезоне Умтити провел 36 матчей и заработал семь желтых карточек. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.