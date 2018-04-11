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  • Фергюсон просматривал Умтити на матче с «Ромой» по просьбе Моуринью

Фергюсон просматривал Умтити на матче с «Ромой» по просьбе Моуринью

11 апреля 2018, 12:31
10

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон побывал вчера в Риме на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Барселоной» (3:0). Легендарный специалист посетил встречу не просто так – его целью было просмотреть защитника сине-гранатовых Самуэля Умтити, который входит в сферу интересов манкунианцев.

По информации источника, Фергюсон исполнял просьбу Жозе Моуринью, который хотел узнать мнение известного тренера о французе.

В нынешнем сезоне Умтити провел 36 матчей и заработал семь желтых карточек. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Барселона Умтити Самуэль Моуринью Жозе Фергюсон Алекс
Комментарии (10)
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кузнецов артем
1523439795
на чм лучше просматривать новых защитов
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Shogun
1523441079
Такая позорная игра Барсы и зачем им 7й центрдеф
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Danish Dynamite
1523444245
Моуринью, видимо, не разбирается в футболе, раз сам не знает, кто ему нужен и нужен ли.
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talgatnurzhanov2006
1523445182
САФ в скауты заделался)
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Garrincha58
1523445353
лажа
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Антибиотик111
1523447559
Надеюсь он понял,чего стоит(а точнее не стоит)этот игрок
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zigbert
1523452417
Увидел ли в нем что нибудь стоящее?
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Jenea83
1523452666
В первом голе именно Умтити виноват. Пож. заберите и Умтити и Пике за одно.
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Cules2013
1523514429
Не удачный матч, для просмотра. Да и вообще, разве сейчас этим прямо кто-то всерьёз занимается? Приехать посмотреть на игрока в одном конкретном матче и сразу сделать вывод? Пфф. Нужно оценивать игру футболиста по сезону в целом. Там же есть целая команда скаутов, что шерстит тонны видеозаписей матчей, постоянно катается по матчам. Вся команда играла плохо. На кого там можно было смотреть? Разве что на Тер Штегена. Умтити нам самим нужен. Может и к лучшему, что он Фергюсону, скорее всего, не понравился.
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