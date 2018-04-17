Рыбус: «Главная черта Черчесова – жесткость характера»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус вспомнил о своей работе под управлением нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Напомним, Рыбус ранее выступал в России в составе «Терека» – с 2012 по 2016 годы.

– Вы в «Лионе» играли вместе с экс-полузащитником московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

– Да, разговаривали с ним о России, он очень рад был времени, проведенным здесь. Тепло отзывался о Москве, о чемпионате России, о «Динамо», о Черчесове.

Мы с Матье не сильны в английском, а общались на этом языке, но помню точно, как он мне сказал: «Черчесов – хороший тренер и человек».

– Вы согласились с французом?

– Конечно. Мне нравилось работать с Черчесовым. Его главная черта – жесткость характера. Перед игрой мы всегда знали, что тренер нас великолепно настроит. Он отличный мотиватор. А на тренировках у Черчесова – концентрация, работа и никаких шуток.

Я приехал из Польши, где «квадрат» воспринимается упражнением веселым. Ты шутишь, подкалываешь партнеров, они смеются над тобой. Попал в «Терек», зашел в «квадрат», эмоций во мне полно. И Черчесову это не понравилось. Дал понять, что шутки только после тренировки.

– Ругался?

– Черчесов умеет поставить игрока на место без ругани и крика. Просто посмотрит на тебя – и все становится понятно. Взгляд у него строгий.

– Еще главный тренер сборной России любит жонглировать фразами на разных языках мира. По-польски не общался с вами?

– Нет, только по-немецки и по-английски. Потом наши дороги разошлись, а когда я только перешел в «Локомотив», мы встретились в Москве попить кофе. Летом. Он уже к тому моменту владел двумя польскими титулами, выиграв чемпионат и Кубок страны с «Легией». Разговаривали на русском, да и зачем ему польский?

Но я заметил, что Польша ему понравилась, о нашей стране мы и беседовали. По-моему, Черчесов в восторге и от «Легии», и от инфраструктуры, и от атмосферы большого клуба, и от Варшавы.

Я думаю, он захочет вернуться в Польшу. Не знаю, когда это случится, но когда-нибудь должно. Именно в «Легию».

– А в сборную Польши?

– В сборной у нас пока есть хороший тренер и не надо ничего менять