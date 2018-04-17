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    Рыбус: «Главная черта Черчесова – жесткость характера»

    Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус вспомнил о своей работе под управлением нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    Напомним, Рыбус ранее выступал в России в составе «Терека» – с 2012 по 2016 годы.

    – Вы в «Лионе» играли вместе с экс-полузащитником московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

    – Да, разговаривали с ним о России, он очень рад был времени, проведенным здесь. Тепло отзывался о Москве, о чемпионате России, о «Динамо», о Черчесове.

    Мы с Матье не сильны в английском, а общались на этом языке, но помню точно, как он мне сказал: «Черчесов – хороший тренер и человек».

    – Вы согласились с французом?

    – Конечно. Мне нравилось работать с Черчесовым. Его главная черта – жесткость характера. Перед игрой мы всегда знали, что тренер нас великолепно настроит. Он отличный мотиватор. А на тренировках у Черчесова – концентрация, работа и никаких шуток.

    Я приехал из Польши, где «квадрат» воспринимается упражнением веселым. Ты шутишь, подкалываешь партнеров, они смеются над тобой. Попал в «Терек», зашел в «квадрат», эмоций во мне полно. И Черчесову это не понравилось. Дал понять, что шутки только после тренировки.

    – Ругался?

    – Черчесов умеет поставить игрока на место без ругани и крика. Просто посмотрит на тебя – и все становится понятно. Взгляд у него строгий.

    – Еще главный тренер сборной России любит жонглировать фразами на разных языках мира. По-польски не общался с вами?

    – Нет, только по-немецки и по-английски. Потом наши дороги разошлись, а когда я только перешел в «Локомотив», мы встретились в Москве попить кофе. Летом. Он уже к тому моменту владел двумя польскими титулами, выиграв чемпионат и Кубок страны с «Легией». Разговаривали на русском, да и зачем ему польский?

    Но я заметил, что Польша ему понравилась, о нашей стране мы и беседовали. По-моему, Черчесов в восторге и от «Легии», и от инфраструктуры, и от атмосферы большого клуба, и от Варшавы.

    Я думаю, он захочет вернуться в Польшу. Не знаю, когда это случится, но когда-нибудь должно. Именно в «Легию».

    – А в сборную Польши?

    – В сборной у нас пока есть хороший тренер и не надо ничего менять

    Источник: Р-Спорт

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    17.04.2018 06:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 17 апреля 2018, 22:15

      Главная черта, УПРЯМОСТЬ с которой он не берёт Денисова в сборную!!!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 апреля 2018, 10:52

      и сейчас набегут знатоки и личные знакомые Черчесова, и нам все расскажут, как на самом деле дела обстоят )))

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 17 апреля 2018, 09:09

      Упертость барана- а не жесткость характера.

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 07:14

      Мы все видим этот гнилой характер и эти усы

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 17 апреля 2018, 07:09

      Какого к черту характера??? То что он большой и орёт своими усиками,не значит что у него жёсткий характер

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