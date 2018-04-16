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  • Лебедев: «Если в Великобритании арестуют имущество Абрамовича, 75% населения России будет в восторге хлопать в ладошки»

Лебедев: «Если в Великобритании арестуют имущество Абрамовича, 75% населения России будет в восторге хлопать в ладошки»

16 апреля 2018, 18:37
28

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что владелец «Челси» Роман Абрамович может попасть под санкции правительства Великобритании. Как ранее сообщалось, имущество бизнесмена может быть арестовано властями страны.

«Ну что сказать, это все в качестве санкционных мер, которые они стараются наложить и применяют по отношению к нашей стране. Есть вопрос о незаконном вывозе капитала и незаконном обогащении ряда олигархов, которые на протяжении последних десятилетий вагонами везли в Великобританию деньги и получали там убежище и гражданство. А сейчас в Великобритании приняли закон, что если любая покупка и любая сумма, если не ошибаюсь, свыше 50 тысяч фунтов, то ты должен обосновать происхождение своих средств. Большинство наших олигархов, я уверен, обосновать не сможет, потому что трудно обосновать средства, которые ты украл. Но Роман Абрамович вероятно попадет в число тех бизнесменов, к которым будут соответствующие вопросы у властей Великобритании.

Такие же вопросы, я думаю, будут к подавляющему большинству тех бизнесменов, которые сейчас находятся в Англии со своим капиталом. Отнимут ли клуб у Абрамовича? Может быть и отнимут «Челси» у него, но что поделать. Каждый знал на что идет и прекрасно понимал, что убегая за границу с капиталом, рано или поздно подобная ситуация возникнуть может.

Ведь президент Путин еще, по моему, два года назад сказал, обращаясь ко всем: «Возвращайтесь». Видимо уже тогда Путин знал то, что мы узнаем только сейчас. Но не все послушались и не все услышали. Ну чем мы можем в этой ситуации помочь? Я думаю, что если Роман Абрамович пострадает в этой ситуации, и власти Великобритании наложат арест на его имущество, 75% населения нашей страны будет в восторге хлопать в ладошки. Вот такой у нас народ, что поделать», – сказал Лебедев.

Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман Лебедев Игорь
Комментарии (28)
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McDuff
1523893711
про Лебедева можно так же сказать
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Федя Кабак
1523894042
А по моему всем будет пох))
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raritet
1523894116
Тут вы не правы. Для меня например, пенсионера , все равно сколько денег у Абрамовича, Фридмана, Лужкова. Даже в некотором смысле я им сочувствую. Ведь сами по себе деньги требуют другие деньги по охране и сбережении этих накоплений. А когда денег не так много намного меньше и искушений . Мое предположение состоит в том,что иногда очень успешные люди забывают что они не вечны и скорее всего притчи Екклесиаста или Сираха ни о чем им не говорят. И они как белки в колесе: бегут , бегут ,бегут пока , как Березовский или кто-то другой не покинет этот мир и мало у кого найдется доброе слово о таком человеке...
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Neverov1
1523894569
мне вот всё равно, отнимут у него бабло, или нет...я в ладоши хлопать не буду...видно я не из тех 75% ...)))
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krg-kz
1523894571
Пусть продает Челси и вкладывает свои миллиарды в Российский футбол. В России главное поднял бабла а тратит на Англичан.
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a-rakhmatov
1523896250
Это будет удар по Челси.....пусть Абрамович лучше финансирует российские футбольные клубов.
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Ilya_1953
1523896535
Лебедев не в теме, что Абрамович - кошелек Пу и отправлен в Лондон для отмывания бабла.
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kimi2005
1523896637
Вот такой у нас народ-извини дружок!Такие мы!
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shinnik
1523897399
25% на Чукотке не будут... да и вообще..Народ не у вас..! Мы давно сами по себе..(.папе привет, мудлло..
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Полная Канистра
1523897950
вас половина разогнать и зарплаты по 25т. сделать тогда точно 100% население нашей страны ещё как хлопать будут в ладоши
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