Лебедев: «Если в Великобритании арестуют имущество Абрамовича, 75% населения России будет в восторге хлопать в ладошки»

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что владелец «Челси» Роман Абрамович может попасть под санкции правительства Великобритании. Как ранее сообщалось, имущество бизнесмена может быть арестовано властями страны.

«Ну что сказать, это все в качестве санкционных мер, которые они стараются наложить и применяют по отношению к нашей стране. Есть вопрос о незаконном вывозе капитала и незаконном обогащении ряда олигархов, которые на протяжении последних десятилетий вагонами везли в Великобританию деньги и получали там убежище и гражданство. А сейчас в Великобритании приняли закон, что если любая покупка и любая сумма, если не ошибаюсь, свыше 50 тысяч фунтов, то ты должен обосновать происхождение своих средств. Большинство наших олигархов, я уверен, обосновать не сможет, потому что трудно обосновать средства, которые ты украл. Но Роман Абрамович вероятно попадет в число тех бизнесменов, к которым будут соответствующие вопросы у властей Великобритании.

Такие же вопросы, я думаю, будут к подавляющему большинству тех бизнесменов, которые сейчас находятся в Англии со своим капиталом. Отнимут ли клуб у Абрамовича? Может быть и отнимут «Челси» у него, но что поделать. Каждый знал на что идет и прекрасно понимал, что убегая за границу с капиталом, рано или поздно подобная ситуация возникнуть может.

Ведь президент Путин еще, по моему, два года назад сказал, обращаясь ко всем: «Возвращайтесь». Видимо уже тогда Путин знал то, что мы узнаем только сейчас. Но не все послушались и не все услышали. Ну чем мы можем в этой ситуации помочь? Я думаю, что если Роман Абрамович пострадает в этой ситуации, и власти Великобритании наложат арест на его имущество, 75% населения нашей страны будет в восторге хлопать в ладошки. Вот такой у нас народ, что поделать», – сказал Лебедев.