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    Лебедев: «Если в Великобритании арестуют имущество Абрамовича, 75% населения России будет в восторге хлопать в ладошки»

    Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что владелец «Челси» Роман Абрамович может попасть под санкции правительства Великобритании. Как ранее сообщалось, имущество бизнесмена может быть арестовано властями страны.

    «Ну что сказать, это все в качестве санкционных мер, которые они стараются наложить и применяют по отношению к нашей стране. Есть вопрос о незаконном вывозе капитала и незаконном обогащении ряда олигархов, которые на протяжении последних десятилетий вагонами везли в Великобританию деньги и получали там убежище и гражданство. А сейчас в Великобритании приняли закон, что если любая покупка и любая сумма, если не ошибаюсь, свыше 50 тысяч фунтов, то ты должен обосновать происхождение своих средств. Большинство наших олигархов, я уверен, обосновать не сможет, потому что трудно обосновать средства, которые ты украл. Но Роман Абрамович вероятно попадет в число тех бизнесменов, к которым будут соответствующие вопросы у властей Великобритании.

    Такие же вопросы, я думаю, будут к подавляющему большинству тех бизнесменов, которые сейчас находятся в Англии со своим капиталом. Отнимут ли клуб у Абрамовича? Может быть и отнимут «Челси» у него, но что поделать. Каждый знал на что идет и прекрасно понимал, что убегая за границу с капиталом, рано или поздно подобная ситуация возникнуть может.

    Ведь президент Путин еще, по моему, два года назад сказал, обращаясь ко всем: «Возвращайтесь». Видимо уже тогда Путин знал то, что мы узнаем только сейчас. Но не все послушались и не все услышали. Ну чем мы можем в этой ситуации помочь? Я думаю, что если Роман Абрамович пострадает в этой ситуации, и власти Великобритании наложат арест на его имущество, 75% населения нашей страны будет в восторге хлопать в ладошки. Вот такой у нас народ, что поделать», – сказал Лебедев.

    Источник: Sport24

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    16.04.2018 18:37
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 16 апреля 2018, 21:11

      дурдом

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 16 апреля 2018, 20:58

      В нашей стране будут" бурные радостные аплодисменты" у большинства населения, если все награбленное не честным путем вернется в собственность государства

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > fanchik 17 апреля 2018, 11:11

      Награбленное не вернется, вернутся олигархи которых там обчистят на гос уровне =D

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 16 апреля 2018, 20:51

      *******! Не знает что говорит((((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 16 апреля 2018, 20:50

      не 75 а 120

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 16 апреля 2018, 20:42

      Нет, народ будет ночь не спать - переживать за Абрамовича. А вас из думы погнать - так мы еще и плакать будем.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 16 апреля 2018, 20:40

      Евреев не тронут, но если они вернутся в Россию, то с новой силой наворуют еще больше с помощью "нашего" правительства.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 16 апреля 2018, 20:10

      Уж кого-кого, а Абрамовича они трогать не будут, он им Челси спас от банкротства. А вот остальных российских ворюг, которые скупают недвижимость в Лондоне, не мешало бы прищучить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7717

      mihail200606 16 апреля 2018, 20:01

      да больше... он слишком хорошо о народе думает))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 апреля 2018, 19:59

      вас половина разогнать и зарплаты по 25т. сделать тогда точно 100% население нашей страны ещё как хлопать будут в ладоши

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 апреля 2018, 19:49

      25% на Чукотке не будут...

      да и вообще..Народ не у вас..!
      Мы давно сами по себе..(.папе привет, мудлло..

      4
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