Бывший генсек РФС: «Российский чемпионат – это осетрина второй свежести»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев заявил, что мало уделяет внимания РФПЛ, поскольку это осетрина второй свежести. Он подчеркнул, что смотрит матчи чемпионата России очень избирательно, отдавая предпочтение европейскому футболу.

«Я сейчас российский чемпионат практически не смотрю, потому что, как говорят в одном известном романе, это «осетрина второй свежести». А я предпочитаю – первой. Я смотрю в основном европейский футбол, а РФПЛ – очень избирательно», – сказал Воробьев.