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  • Бывший генсек РФС: «Российский чемпионат – это осетрина второй свежести»

Бывший генсек РФС: «Российский чемпионат – это осетрина второй свежести»

16 апреля 2018, 17:36
18

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев заявил, что мало уделяет внимания РФПЛ, поскольку это осетрина второй свежести. Он подчеркнул, что смотрит матчи чемпионата России очень избирательно, отдавая предпочтение европейскому футболу.

«Я сейчас российский чемпионат практически не смотрю, потому что, как говорят в одном известном романе, это «осетрина второй свежести». А я предпочитаю – первой. Я смотрю в основном европейский футбол, а РФПЛ – очень избирательно», – сказал Воробьев.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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Федя Кабак
1523890118
Какой эстет)Да всем пох, что ты там думаешь и смотришь)
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Чикомас
1523890206
А что он сам делал, когда чинушей был, для того что бы "первой свежести" был наш чемп. ?
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ruded
1523892002
Пока питалось от кормушки - все было норм. Как уволилось - так второй свежести. Презираю такую шваль..
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Tostao
1523892501
А что сделал этот Воробей, будучи у власти, чтобы "осетрина была первой свежести"?
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OfaZavr
1523893615
сами особо и не стараются что бывшие что нынешние для "первой свежести", а ярлыки вешать и нос воротить первые.
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prezent2017
1523893684
Г-но всплыло запахло.
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Neverov1
1523894877
идиот...а когда ты чинушей был, тогда он какой свежести был...???
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трениришко
1523897489
прям про себя сказал
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DeutschlandUberAlles
1523897592
Осетрина второй свежести сейчас готовит иск в суд за оскорбления на Воробьёва. )))
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shinnik
1523898834
Осетрина гниёт с головы...
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