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    Бывший генсек РФС: «Российский чемпионат – это осетрина второй свежести»

    Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев заявил, что мало уделяет внимания РФПЛ, поскольку это осетрина второй свежести. Он подчеркнул, что смотрит матчи чемпионата России очень избирательно, отдавая предпочтение европейскому футболу.

    «Я сейчас российский чемпионат практически не смотрю, потому что, как говорят в одном известном романе, это «осетрина второй свежести». А я предпочитаю – первой. Я смотрю в основном европейский футбол, а РФПЛ – очень избирательно», – сказал Воробьев.

    Источник: Газета.ру

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    16.04.2018 17:36
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 11:52

      Откровенное признание человека,который руководил нашим футболом.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 16 апреля 2018, 22:04

      Это помойка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 16 апреля 2018, 21:14

      Меняй Воробей свою фамилию с Воробьев на Tree sparrow и проваливай на остров, там вас "полюбят".

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 апреля 2018, 20:13

      Осетрина гниёт с головы...

      1
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      Рейтинг: +75

      igoor52 16 апреля 2018, 19:58

      Воробей -не птица!

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 апреля 2018, 19:56

      Так говорит как-будто сам в этом не виноват.

      А так да уровень российских грандов это уровень 7,8,9 команды в Испании или Англии. Правда она горькая...

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 апреля 2018, 19:53

      Осетрина второй свежести сейчас готовит иск в суд за оскорбления на Воробьёва. )))

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      Рейтинг: +527

      трениришко 16 апреля 2018, 19:51

      прям про себя сказал

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 апреля 2018, 19:21

      какая осетрина теперь это медвежатинка

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      Рейтинг: +314

      Neverov1 16 апреля 2018, 19:07

      идиот...а когда ты чинушей был, тогда он какой свежести был...???

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