Дзагоев и Вернблум могут успеть восстановиться к матчу с «Амкаром»

Полузащитники ЦСКА Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, возможно, смогут принять участие в перенесенной встрече 23 тура РФПЛ с «Амкаром». Ранее оба футболиста получили незначительные повреждения.

Россиянин не смог доиграть ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2), покинув поле из-за травмы на 38-й минуте. Швед же досрочно завершил поединок 26 тура РФПЛ с «Уфой» (1:1) на 86-й минуте. Причиной этого также послужило повреждение.

Матч ЦСКА – «Амкар» состоится в среду, 18 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.