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    Дзагоев и Вернблум могут успеть восстановиться к матчу с «Амкаром»

    Полузащитники ЦСКА Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, возможно, смогут принять участие в перенесенной встрече 23 тура РФПЛ с «Амкаром». Ранее оба футболиста получили незначительные повреждения.

    Россиянин не смог доиграть ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2), покинув поле из-за травмы на 38-й минуте. Швед же досрочно завершил поединок 26 тура РФПЛ с «Уфой» (1:1) на 86-й минуте. Причиной этого также послужило повреждение.

    Матч ЦСКА – «Амкар» состоится в среду, 18 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2018 15:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 17 апреля 2018, 09:51

      Успейте восстановиться и помочь клубу, ведь ЛЧ почти уплыла от армейцев!

      1
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 17 апреля 2018, 07:31

      Это хорошо...

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 17 апреля 2018, 02:12

      Здоровья и ПОБЕДЫ!!! Иначе ЛЧ ПРОСРЁТЕ!!!

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Nerlinger 17 апреля 2018, 09:29

      всё печально,похоже что прокакали((((

      -1
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