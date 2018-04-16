Авдонченко: «Связка Левников-Иванов – идеальная для развития российского судейства»

Член судейского комитета РФС Наталья Авдонченко рассказал о своем видении пути развития российского судейства в ближайшие годы.

«Валентин Иванов – кандидат номер 1. У него был порядок и понятная стратегия. В нем есть стержень. Сейчас Иванов инструктор ФИФА, в России бывает редко, сильно загружен. Второе – я бы вернула Николая Левникова. Он уже закончил работать в Казахстане и сейчас свободен. Связка Левников-Иванов – идеальная. При них мы все понимали. Вечером засыпая, мы знали, что завтра будет такая трактовка правил, которую они вкладывают в наши головы сегодня.

Александр Егоров? Сейчас были сборы по женскому судейству. Саша к нам приезжал с хорошей лекцией. Она была для команд РФПЛ, мы хотим идти в одном направлении с мужчинами. В ней, кстати, были видеоклипы с нарушениями, которые ККК оценил на желтую карточку, а это красная. Егоров не боится об этом говорить и мы придерживаемся того же мнения. Александр успешно работает с ФНЛ. Да, есть ошибки, их не исключишь. Но сбор у него прошел на ура.

Его направление работы приносит куда меньше проблем, чем Будогосского. Это сильный человек, понятны его критерии – что белое, что черное. Он не виляет и если пенальти, так и говорит. Егоров не ищет шнурки, как Бутенко в программе «Свисток». Или тот же Будогосский. Особенно когда он отмазывает Турбина за провал в кубковом матче «СКА-Хабаровск» – «Шинник», – сказала Авдонченко.

Ранее она осудила методы работы Будогосского, назвав их устарелыми.