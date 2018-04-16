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    Гаттузо: «Доннарумма демонстрирует высокий класс и хладнокровие»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо особенно выделил игру голкипера своей команды Джанлуиджи Доннаруммы в матче 32-го тура чемпионата Италии с «Наполи». Напомним, вратарь на последних секундах спас свою команду от поражения.

    «Мы понимали, что «Наполи» будет больше нас владеть мячом, что у них будут моменты. Нашей целью было нейтрализовать все преимущества соперника.

    Да, нашей команде обязательно нужно прибавлять в очень многих аспектах, но мы находимся на правильном пути. С каждым таким матчем мы поднимаем планку все выше и выше.

    Я остался доволен игрой команды. Доннарумма? В том числе и его. Дело не только в его спасении на последних минутах, а в игре на протяжении всего матча. Он всегда демонстрирует высокий класс и хладнокровие», – приводит слова Гаттузо Mediaset Premium.

    Матч 32-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Наполи» завершился со счетом 0:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2018 07:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 апреля 2018, 08:03

      Лишь бы агентишко-толстячок опять мутить не начал...

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