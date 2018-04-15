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    Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Монако» и стал чемпионом Франции

    «ПСЖ» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции нанес сокрушительное поражение «Монако. Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Парк де Пренс», завершилась в пользу хозяев со счетом 7:1.

    Благодаря этой победе парижская команда увеличила отрыв от монегасков до 17 очков и гарантировала себе первое место в нынешнем розыгрыше Лиги 1.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

    ПСЖ – Монако – 7:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Ло Чельсо, 15; 2:0 – Кавани, 17; 3:0 – Ди Мария, 20; 4:0 – Ло Чельсо, 27; 4:1 – Лопес, 38; 5:1 – Ди Мария, 58; 6:1 – Фалькао, 76 (в свои ворота); 7:1 – Дракслер, 86.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2018 23:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 апреля 2018, 01:08

      ОТВЕЛИ ДУШУ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 16 апреля 2018, 00:46

      Скучно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      spamo77 16 апреля 2018, 00:13

      просто унизили монако!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 16 апреля 2018, 00:00

      МОЛОДЦЫ.

      0
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