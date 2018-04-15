Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Монако» и стал чемпионом Франции

«ПСЖ» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции нанес сокрушительное поражение «Монако. Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Парк де Пренс», завершилась в пользу хозяев со счетом 7:1.

Благодаря этой победе парижская команда увеличила отрыв от монегасков до 17 очков и гарантировала себе первое место в нынешнем розыгрыше Лиги 1.

Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

ПСЖ – Монако – 7:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Ло Чельсо, 15; 2:0 – Кавани, 17; 3:0 – Ди Мария, 20; 4:0 – Ло Чельсо, 27; 4:1 – Лопес, 38; 5:1 – Ди Мария, 58; 6:1 – Фалькао, 76 (в свои ворота); 7:1 – Дракслер, 86.

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