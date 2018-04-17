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Материалы

ПСЖ - Монако

15.04.2018, Воскресенье, 22:00 мск Париж, стадион Парк де Пренс Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Франция. Лига 1, 33 тур ПСЖ - Монако
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
Финал
31 марта, суббота 22:05 ПСЖ 3:0 Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
14 тур
26 ноября, воскресенье 23:00 Монако 1:2 ПСЖ
Суперкубок Франции 2017

29 июля, суббота 22:00 Монако 1:2 ПСЖ
Франция. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
26 апреля, среда 22:05 ПСЖ 5:0 Монако
Франция. Кубок лиги (2016/2017)
Финал
1 апреля, суббота 22:00 Монако 1:4 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
22 тур
29 января, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
3 тур
28 августа, воскресенье 21:45 Монако 3:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
31 тур
20 марта, воскресенье 23:00 ПСЖ 0:2 Монако
4 тур
30 августа, воскресенье 22:00 Монако 0:3 ПСЖ
Франция. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
4 марта, среда 23:00 ПСЖ 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
27 тур
1 марта, воскресенье 23:00 Монако 0:0 ПСЖ
9 тур
5 октября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
24 тур
9 февраля, воскресенье 23:59 Монако 1:1 ПСЖ
6 тур
22 сентября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
34 тур
7 мая, суббота 21:00 Монако 1:1 ПСЖ
18 тур
18 декабря, суббота 23:00 ПСЖ 2:2 Монако
Франция. Кубок (2009/2010)
Финал
1 мая, суббота 22:45 Монако 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 21:00 ПСЖ 0:1 Монако
5 тур
13 сентября, воскресенье 23:00 Монако 2:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 ПСЖ 0:0 Монако
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Монако 1:0 ПСЖ
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 19:00 Монако 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
23 февраля, суббота 22:00 ПСЖ 1:1 Монако
8 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Монако 1:2 ПСЖ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 15 апреля 2018, 23:48

    ПСЖ жжет не по-детски

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 15 апреля 2018, 22:47

    как тузик грелку их тудыть в качель

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