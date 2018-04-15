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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монако
ПСЖ - Монако: обзор матча 15 апреля 2018
ПСЖ
15.04.2018, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
7 : 1
Завершен
Монако
15'
Д. Ло Чельсо
17'
Э. Кавани
20'
А. Ди Мария
27'
Д. Ло Чельсо
58'
А. Ди Мария
76'
Р. Фалькао (АГ)
86'
Ю. Дракслер
38'
Р. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монако
ГОЛ! 7:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Т. Менье
86'
78'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
ГОЛ в свои ворота! 6:1!
Р. Фалькао
76'
61'
Желтая карточка
А. Раджи
61'
Желтая карточка
Фабиньо
ГОЛ! 5:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Х. Пасторе
58'
Желтая карточка
Х. Пасторе
40'
38'
ГОЛ! 4:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
А. Туре
ГОЛ! 4:0!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Х. Пасторе
27'
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Э. Кавани
20'
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Ю. Бершиче
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Д. Алвес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4-1-3-2
23
Ареоля
17
Бершиче
3
Силва
5
Маркиньос
10
Алвес
12
Рабьо
7
Дракслер
15
Пасторе
11
Ди Мария
10
Кавани
20
Ло Чельсо
3-3-1-2-1
1
Субашич
24
Раджи
21
Жемерсон
6
Жорже
19
Сидибе
6
Фабиньо
6
Туре
8
Моутинью
9
Лопеш
18
Лемар
9
Фалькао
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча ПСЖ - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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