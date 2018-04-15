Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с выходом на поле полузащитника Андрея Егорычева в матче 26-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

– А в чем дело? «Спартак» забрал все протесты. У нас есть официальное письмо от РФС, где написано, что Егорычев мог играть. Вы что думаете, мы тут пальцами деланы? Или только у вас, москвичей, все правильно, а у нас – нет?

– Выходит, праздник открытия стадиона удался?

– Конечно! Самое главное – результат. Очень много разговоров велось о том, какое именно открытие сделать, я немного сомневался, когда предложили выступление гимнасток на церемонии. Все-таки где гимнастки, а где – футбол. Но они так классно выступили! Никаких затяжек, долгих речей. Все лаконично и четко. А самое главное – победа. Если бы ее не было, у всех бы было другое настроение.

Весь город празднует! Если вы останетесь в Екатеринбурге, заезжайте в бары и рестораны. Увидите, как все отмечают.

– Победить чемпиона – особенный символизм?

– «Спартак» есть «Спартак»! Даже если он и не чемпион. Народная команда, которую все любят. Всегда приятно выигрывать у нее.

Результат матча «Урал» – «Спартак» может быть пересмотрен. Москвичи подадут протест