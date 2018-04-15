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    Президент «Урала»: «Спартак» забрал все протесты. Думаете, только у вас, москвичей, все правильно, а у нас – нет?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с выходом на поле полузащитника Андрея Егорычева в матче 26-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

    – А в чем дело? «Спартак» забрал все протесты. У нас есть официальное письмо от РФС, где написано, что Егорычев мог играть. Вы что думаете, мы тут пальцами деланы? Или только у вас, москвичей, все правильно, а у нас – нет?

    – Выходит, праздник открытия стадиона удался?

    – Конечно! Самое главное – результат. Очень много разговоров велось о том, какое именно открытие сделать, я немного сомневался, когда предложили выступление гимнасток на церемонии. Все-таки где гимнастки, а где – футбол. Но они так классно выступили! Никаких затяжек, долгих речей. Все лаконично и четко. А самое главное – победа. Если бы ее не было, у всех бы было другое настроение.

    Весь город празднует! Если вы останетесь в Екатеринбурге, заезжайте в бары и рестораны. Увидите, как все отмечают.

    – Победить чемпиона – особенный символизм?

    – «Спартак» есть «Спартак»! Даже если он и не чемпион. Народная команда, которую все любят. Всегда приятно выигрывать у нее.

    Результат матча «Урал» – «Спартак» может быть пересмотрен. Москвичи подадут протест

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2018 18:57
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 апреля 2018, 01:18

      Дерзко, однако))) Урал с победой!

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 15 апреля 2018, 21:09

      хоть я и за локо но спартачей я сегодня не узнал много ошибок, какой-то мандраж в игроках присутствовал, а ураловцы конечно хитро грамотно и самое главное хладнокровно сыграли и заслуженно выиграли, всем удачи и до следующего тура))))

      3
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      Рейтинг: +972

      г.Онега 15 апреля 2018, 20:40

      Не чего себе шума об игроке с пфл

      0
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 15 апреля 2018, 20:15

      Урал победил заслуженно.

      7
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 апреля 2018, 19:49

      Всё верно говорит. Победа заслуженная и сектантам не нужно искать виноватых и жаловаться

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Федя Кабак 15 апреля 2018, 19:53

      Пример с Реалом и вылет из кубка знаешь ?

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 апреля 2018, 19:38

      Уже и по телевидению в футболе с Черданцовым сказали, что протестов ни кто не подавал.Спартак сделал запрос в КДК по поводу этого игрока.Получил ответ и был им удовлетворён.Так что Иванов просто трепло.
      Урал с победой.Выиграли по делу.Абсолютно.
      Локомотив с чемпионством.

      4
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Мары 15 апреля 2018, 19:47

      Черданцев не владеет ситуацией, в письме которое показывал Урал по регламенту пфл было выдано, что уже является абсурдом так как игрок выходит в премьер лиге играть. А в регламенте РФПЛ четко прописано пункт 19.3 что если игрок пфл или другой низкой лиги переходит в РФПЛ клуб то его количество карточек переносится, а в матче с Тосно он получил 4 и должен был пропускать матч. Я только не понимаю почему менеджмент Спартака бездействуют

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > кузнецов артем 15 апреля 2018, 19:50

      Ты сам себе сейчас на вопрос ответил и кстати Черданцев сам сказал, что до этого момента не знал, что если игрок играл во второй команде, то жёлтая распространяется и на РФПЛ.В противном случае нет.И это кстати моего коменту не противоречит.Очень мутный регламент и оттого и был сделан запрос, а не как у журналистов, типа протест.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Мары 15 апреля 2018, 19:55

      Регламент не мутный, мутное руководство. Они выдали разрешение принять участие игроку Урала по регламенту пфл, вот в чем дело и я не могу понять с какого перепуга они это сделали, если в РФПЛ есть свой четкий регламент

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > кузнецов артем 15 апреля 2018, 19:57

      Артём, я сам не понимаю почему.
      Хотя не забывай где мы живём.
      Какая страна,такая и работа.

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Мары 15 апреля 2018, 19:59

      Просто жду действий от менеджмента Спартак, один раз они по регламенту отменили матч с Кс теперь есть шанс по регламенту заработать 3 очка

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > кузнецов артем 15 апреля 2018, 20:01

      Артём, это будет не по спортивному принципу.После драки кулаками не машут.Хоть и болею за Спартак, но такие действия не поддерживаю.Я категорически против, да и Спартак подавать протест не будет.

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Мары 15 апреля 2018, 20:03

      Учитывая что Феде Смолову из за регламента не дадут играть против Цска, думаю менеджменту Спартака стоит на них надавить с этим матчем, а то это двойные стандарты, там мы чтим регламент и ты не будешь играть, а тут ну мы ошиблись нечего не поделаете вы с этим

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > кузнецов артем 15 апреля 2018, 20:05

      Именно поэтому в Цска и Зените болел кот наплакал.Мы выше этого.Мы Спартак.

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Мары 15 апреля 2018, 20:09

      Я ниже этого, пусть подымают шумиху, дело вообще не в очках с Уралом, а в том что у нас работают абсолютно некомпетентные люди, которым такой скандал может существенно испортить карьеру и я надеюсь что испортит

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > кузнецов артем 15 апреля 2018, 20:10

      Артём, не буду спорить.просто каждый при своём мнении.
      Удачи.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Мары 15 апреля 2018, 20:13

      Я Урал то пониманию им дали разрешение, они игрока выпустили. Я не понимаю руководство лиги которое при действующем регламенте РФПЛ дает его по регламенту пфл, на матч премьер лиги.

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > кузнецов артем 15 апреля 2018, 21:37

      мутный регламент, не мутный, это одно дело, но с положением вещей, были ознакомлены обе стороны, еще до матча и ситуация, после разьяснений со стороны РФПЛ, УСТРАИВАЛА ВСЕХ, спартак в том числе... получается, что после неудовлетворительного исхода матча для москвичей, можно включить заднюю? ... а если бы спартак выиграл, об этом нюансе вообще никто не узнал? ... тем более прописано, что карточки сохраняются в том случае, если они получены в играх за вторую команду, во всяком случае со слов черданцева

      2
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 15 апреля 2018, 19:16

      Да МОЛОДЧИК.!
      ПРАВДУ сказал

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 15 апреля 2018, 19:13

      Урал молодцы, но вы говорите о команде" Спартак" и слово москвичи не очень корректно в этом случае.

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      Рейтинг: +295

      akku 15 апреля 2018, 19:08

      Урал с 3 очками, а нам играть в футбол, а не катать мяч и выигрывать.

      5
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      Рейтинг: -9

      фкНКНХ > akku 15 апреля 2018, 19:41

      кому вам, ты то вообще причём???аххаха

      -1
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 15 апреля 2018, 19:07

      Поздравляю всех уральских любителей футбола , многое связано с Екатеринбургом , но сам клуб сейчас вызывает своей игрой и неадекватными результатами двоякое чувство , такое впечатление , что там много гнильца !

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