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  • Президент «Урала»: «Спартак» забрал все протесты. Думаете, только у вас, москвичей, все правильно, а у нас – нет?»

Президент «Урала»: «Спартак» забрал все протесты. Думаете, только у вас, москвичей, все правильно, а у нас – нет?»

15 апреля 2018, 18:57
32

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с выходом на поле полузащитника Андрея Егорычева в матче 26-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

– А в чем дело? «Спартак» забрал все протесты. У нас есть официальное письмо от РФС, где написано, что Егорычев мог играть. Вы что думаете, мы тут пальцами деланы? Или только у вас, москвичей, все правильно, а у нас – нет?

– Выходит, праздник открытия стадиона удался?

– Конечно! Самое главное – результат. Очень много разговоров велось о том, какое именно открытие сделать, я немного сомневался, когда предложили выступление гимнасток на церемонии. Все-таки где гимнастки, а где – футбол. Но они так классно выступили! Никаких затяжек, долгих речей. Все лаконично и четко. А самое главное – победа. Если бы ее не было, у всех бы было другое настроение.

Весь город празднует! Если вы останетесь в Екатеринбурге, заезжайте в бары и рестораны. Увидите, как все отмечают.

– Победить чемпиона – особенный символизм?

– «Спартак» есть «Спартак»! Даже если он и не чемпион. Народная команда, которую все любят. Всегда приятно выигрывать у нее.

Результат матча «Урал» – «Спартак» может быть пересмотрен. Москвичи подадут протест

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал
Комментарии (32)
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кузнецов артем
1523808069
Видали это письмо, в котором в качестве регламента указан регламент пфл, только вот с какого, если он выходит в премьер лиге. Менеджмент Спартака давайте поработайте...
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за ЦСКА с 1980г
1523808141
Кто "все"? Я вот,например,не люблю..
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OfaZavr
1523808303
правильно сделали что забрали протест, незачем позориться.
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ROSTOV SUPER
1523808455
Поздравляю всех уральских любителей футбола , многое связано с Екатеринбургом , но сам клуб сейчас вызывает своей игрой и неадекватными результатами двоякое чувство , такое впечатление , что там много гнильца !
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akku
1523808526
Урал с 3 очками, а нам играть в футбол, а не катать мяч и выигрывать.
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anatolich72
1523808813
Урал молодцы, но вы говорите о команде" Спартак" и слово москвичи не очень корректно в этом случае.
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Мары
1523810288
Уже и по телевидению в футболе с Черданцовым сказали, что протестов ни кто не подавал.Спартак сделал запрос в КДК по поводу этого игрока.Получил ответ и был им удовлетворён.Так что Иванов просто трепло. Урал с победой.Выиграли по делу.Абсолютно. Локомотив с чемпионством.
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Федя Кабак
1523810992
Всё верно говорит. Победа заслуженная и сектантам не нужно искать виноватых и жаловаться
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zigbert
1523812508
Урал победил заслуженно.
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Muhametshin
1523815763
хоть я и за локо но спартачей я сегодня не узнал много ошибок, какой-то мандраж в игроках присутствовал, а ураловцы конечно хитро грамотно и самое главное хладнокровно сыграли и заслуженно выиграли, всем удачи и до следующего тура))))
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