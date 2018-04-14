РФПЛ. «Рубин» разгромил «Амкар» благодаря дублю Азмуна и голу Кузьмина

«Рубин» обыграл «Амкар» на его поле в матче 26 тура РФПЛ.

Голами в составе казанцев отметились нападающий Сердар Азмун, оформивший дубль, и защитник Олег Кузьмин.

Чемпионат России. РФПЛ. 26 тур

Амкар (Пермь) – Рубин (Казань) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Азмун, 24; 0:2 – Азмун, 39; 0:3 – Кузьмин, 77.

«Амкар»: Нигматуллин, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев (Белоруков, 46), Комолов, Гащенков (Мельников, 36), Огуде, Эзатолахи (Бодул, 59), Оланаре.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат (Камболов, 90+1), Навас, Сорокин, Нобоа, Подберезкин (Жемалетдинов, 88), Попов, Коновалов, Азмун.

Предупреждения: Огуде, 24 – Азмун, 45+1; Сорокин, 56.

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