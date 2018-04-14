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    РФПЛ. «Рубин» разгромил «Амкар» благодаря дублю Азмуна и голу Кузьмина

    «Рубин» обыграл «Амкар» на его поле в матче 26 тура РФПЛ.

    Голами в составе казанцев отметились нападающий Сердар Азмун, оформивший дубль, и защитник Олег Кузьмин.

    Чемпионат России. РФПЛ. 26 тур

    Амкар (Пермь) – Рубин (Казань) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Азмун, 24; 0:2 – Азмун, 39; 0:3 – Кузьмин, 77.

    «Амкар»: Нигматуллин, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев (Белоруков, 46), Комолов, Гащенков (Мельников, 36), Огуде, Эзатолахи (Бодул, 59), Оланаре.

    «Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат (Камболов, 90+1), Навас, Сорокин, Нобоа, Подберезкин (Жемалетдинов, 88), Попов, Коновалов, Азмун.

    Предупреждения: Огуде, 24 – Азмун, 45+1; Сорокин, 56.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2018 13:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100706

      zigbert 14 апреля 2018, 22:30

      Возрождается Рубин.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 апреля 2018, 18:20

      Азмун вернулся похоже, ну а Амкар в своем стиле выиграет там где никто не ждет и потеряет там где вроде не должны были.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 апреля 2018, 18:06

      Возвращение Азмуна в настоящий футбол)))

      0
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 14 апреля 2018, 14:19

      А Бекиич видать скрипку то уже настроил. Азмун красавчик проснулся хоть под конец чемпа

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 14 апреля 2018, 13:41

      В штрафной Амкара бегали где хотели,и как хотели. Ужас ,а не оборона.

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 14 апреля 2018, 13:29

      Азмун еще пожален хозяев, мог бы удвоить свой результат

      3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 14 апреля 2018, 13:29

      Слишком мало матчей Азмуну осталось,чтобы подобраться к Промесу... Хорошо,что хоть у Рубина главный бомбардир сегодня уже не в Бундеслиге,а в Казани

      1
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 14 апреля 2018, 13:29

      Азмун вспомнил как забивать)

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 апреля 2018, 13:26

      обычная история, стоит амкару забраться повыше и обезопасить себя, так сразу начинается слив направо и налево,,, молодцы парни, болельщикам, судя по их количеству, это очень нравится

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      Рейтинг: +240

      Skrudg 14 апреля 2018, 13:26

      Молодцы Казань!!!

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