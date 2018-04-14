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  • РФПЛ. «Рубин» разгромил «Амкар» благодаря дублю Азмуна и голу Кузьмина

РФПЛ. «Рубин» разгромил «Амкар» благодаря дублю Азмуна и голу Кузьмина

14 апреля 2018, 13:21
10

«Рубин» обыграл «Амкар» на его поле в матче 26 тура РФПЛ.

Голами в составе казанцев отметились нападающий Сердар Азмун, оформивший дубль, и защитник Олег Кузьмин.

Чемпионат России. РФПЛ. 26 тур

Амкар (Пермь) – Рубин (Казань) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Азмун, 24; 0:2 – Азмун, 39; 0:3 – Кузьмин, 77.

«Амкар»: Нигматуллин, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев (Белоруков, 46), Комолов, Гащенков (Мельников, 36), Огуде, Эзатолахи (Бодул, 59), Оланаре.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат (Камболов, 90+1), Навас, Сорокин, Нобоа, Подберезкин (Жемалетдинов, 88), Попов, Коновалов, Азмун.

Предупреждения: Огуде, 24 – Азмун, 45+1; Сорокин, 56.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Рубин
Комментарии (10)
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Skrudg
1523701591
Молодцы Казань!!!
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Боцман59rus
1523701593
обычная история, стоит амкару забраться повыше и обезопасить себя, так сразу начинается слив направо и налево,,, молодцы парни, болельщикам, судя по их количеству, это очень нравится
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DePisuares
1523701752
Азмун вспомнил как забивать)
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семёнычев
1523701756
Слишком мало матчей Азмуну осталось,чтобы подобраться к Промесу... Хорошо,что хоть у Рубина главный бомбардир сегодня уже не в Бундеслиге,а в Казани
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compka
1523701774
Азмун еще пожален хозяев, мог бы удвоить свой результат
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shurik45
1523702512
В штрафной Амкара бегали где хотели,и как хотели. Ужас ,а не оборона.
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Мультибановый хрякозавр
1523704769
А Бекиич видать скрипку то уже настроил. Азмун красавчик проснулся хоть под конец чемпа
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a-rakhmatov
1523718418
Возвращение Азмуна в настоящий футбол)))
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OfaZavr
1523719225
Азмун вернулся похоже, ну а Амкар в своем стиле выиграет там где никто не ждет и потеряет там где вроде не должны были.
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zigbert
1523734247
Возрождается Рубин.
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