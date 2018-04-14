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    Азар: «В футболе бывает что угодно. «Челси» еще может попасть в топ-4 АПЛ»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал шансы команды попасть в четверку сильнейших команд АПЛ.

    «Да, это сложно, очень сложно. Но это реально. В футболе может случиться все. Мы должны верить, мы должны доверять друг другу и пытаться выигрывать в каждом матче. Вот и все.

    У нас еще шесть матчей в лиге, и если мы победим в них, но не финишируем в топ-4, то хотя бы сделаем все возможное. Не будет никаких сожалений. Давайте поиграем еще месяц», – сказал Азар.

    «Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблцие АПЛ, набрав 57 очков в 32 турах.

    Источник: Skysports

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    14.04.2018 00:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 апреля 2018, 00:44

      Удачи Челси!!!

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