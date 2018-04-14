Азар: «В футболе бывает что угодно. «Челси» еще может попасть в топ-4 АПЛ»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал шансы команды попасть в четверку сильнейших команд АПЛ.

«Да, это сложно, очень сложно. Но это реально. В футболе может случиться все. Мы должны верить, мы должны доверять друг другу и пытаться выигрывать в каждом матче. Вот и все.

У нас еще шесть матчей в лиге, и если мы победим в них, но не финишируем в топ-4, то хотя бы сделаем все возможное. Не будет никаких сожалений. Давайте поиграем еще месяц», – сказал Азар.

«Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблцие АПЛ, набрав 57 очков в 32 турах.