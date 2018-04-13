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  • Гилерме: «Локомотив» ни от кого не зависит. Какая разница, что говорит Адриано, Промес и так далее»

Гилерме: «Локомотив» ни от кого не зависит. Какая разница, что говорит Адриано, Промес и так далее»

13 апреля 2018, 22:43
16

Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился мнением о чемпионский гонке РФПЛ.

– После поражений «Зенита» и ЦСКА можем говорить, что вашим главным конкурентом является «Спартак»?

– Без сомнения. Сколько он уже не проигрывает? Я так и думал, что это произойдет. У «Спартака» очень хороший состав. Это наш основной соперник в борьбе за титул. Но сейчас главное не суетиться, а спокойно идти от игры к игре.

– Луис Адриано считает, что «Спартак» перехватил инициативу в борьбе за титул. Что скажете?

– Понять можно, команда уверена в себе после нескольких побед подряд. Но мы не особенно беспокоимся о соперниках. Ведь «Локо» ни от кого не зависит. Какая разница, что говорит Адриано, Промес и так далее. Это неважно. Так мы только потеряем концентрацию, а сейчас главное хорошо играть.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 52 очка в 24 матчах. «Спартак» занимает вторую строчку с 50-ю очками в 25 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Адриано Луис Гилерме Промес Квинси
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alexivanof197
1523648975
2 тура назад игроки Локомотива говорили что их главный конкурент ЦСКА,а не Спартак...
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Diesel133
1523650591
Все правильно! Сейчас не нужно обращать внимание на кого-то, все в наших руках!
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rammax fcsm
1523650600
2 очка из 8-и..... готовьтесь.....
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Федя Кабак
1523651147
Правильно! Сектанты пусть помалкивают. Очень уж много говорят
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Мары
1523653254
Ну в принципе не вижу противоречий. Всё зависит от Локомотива.Даст слабину, догонят и затопчут.Не даст, будем пыль сзади глотать.
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Flame2045
1523655942
догнать и перегнать!
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Полная Канистра
1523685504
сегодня сравняемся по очкам
Ответить
OfaZavr
1523690256
да, нам тоже важно не думать о соперниках а своей игрой и положительным результатом идти к цели.
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кузнецов артем
1523694403
Главное, что ты знаешь, что они говорят))
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zigbert
1523728005
Пока ничего не ясно.
Ответить
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