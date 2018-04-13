Гилерме: «Локомотив» ни от кого не зависит. Какая разница, что говорит Адриано, Промес и так далее»

Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился мнением о чемпионский гонке РФПЛ.

– После поражений «Зенита» и ЦСКА можем говорить, что вашим главным конкурентом является «Спартак»?

– Без сомнения. Сколько он уже не проигрывает? Я так и думал, что это произойдет. У «Спартака» очень хороший состав. Это наш основной соперник в борьбе за титул. Но сейчас главное не суетиться, а спокойно идти от игры к игре.

– Луис Адриано считает, что «Спартак» перехватил инициативу в борьбе за титул. Что скажете?

– Понять можно, команда уверена в себе после нескольких побед подряд. Но мы не особенно беспокоимся о соперниках. Ведь «Локо» ни от кого не зависит. Какая разница, что говорит Адриано, Промес и так далее. Это неважно. Так мы только потеряем концентрацию, а сейчас главное хорошо играть.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 52 очка в 24 матчах. «Спартак» занимает вторую строчку с 50-ю очками в 25 матчах.