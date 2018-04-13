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    Гилерме: «Локомотив» ни от кого не зависит. Какая разница, что говорит Адриано, Промес и так далее»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился мнением о чемпионский гонке РФПЛ.

    – После поражений «Зенита» и ЦСКА можем говорить, что вашим главным конкурентом является «Спартак»?

    – Без сомнения. Сколько он уже не проигрывает? Я так и думал, что это произойдет. У «Спартака» очень хороший состав. Это наш основной соперник в борьбе за титул. Но сейчас главное не суетиться, а спокойно идти от игры к игре.

    – Луис Адриано считает, что «Спартак» перехватил инициативу в борьбе за титул. Что скажете?

    – Понять можно, команда уверена в себе после нескольких побед подряд. Но мы не особенно беспокоимся о соперниках. Ведь «Локо» ни от кого не зависит. Какая разница, что говорит Адриано, Промес и так далее. Это неважно. Так мы только потеряем концентрацию, а сейчас главное хорошо играть.

    «Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 52 очка в 24 матчах. «Спартак» занимает вторую строчку с 50-ю очками в 25 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2018 22:43
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +677

      vodomut 15 апреля 2018, 08:10

      следующие два тура покажут на что вы способны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100705

      zigbert 14 апреля 2018, 20:46

      Пока ничего не ясно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 14 апреля 2018, 11:26

      Главное, что ты знаешь, что они говорят))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 апреля 2018, 10:17

      да, нам тоже важно не думать о соперниках а своей игрой и положительным результатом идти к цели.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 апреля 2018, 08:58

      сегодня сравняемся по очкам

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Полная Канистра 14 апреля 2018, 11:43

      Хватит мечтать,спускайтесь на землю уже и постарайтесь второе место отстоять!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      Flame2045 14 апреля 2018, 00:45

      догнать и перегнать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 14 апреля 2018, 00:00

      Ну в принципе не вижу противоречий.
      Всё зависит от Локомотива.Даст слабину, догонят и затопчут.Не даст, будем пыль сзади глотать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 13 апреля 2018, 23:25

      Правильно! Сектанты пусть помалкивают. Очень уж много говорят

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 13 апреля 2018, 23:16

      2 очка из 8-и..... готовьтесь.....

      -1
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > rammax fcsm 14 апреля 2018, 09:45

      про несыгранную игру ты видимо ничего не слышал?)))

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm > Антисемит 14 апреля 2018, 12:14

      а ты поговорку такую знаешь - не говори "гоп", пока не перепрыгнул... вот если вы в перенесённой игре очки наберёте, вот когда их в таблицу запишут, тогда и будешь их считать. а пока 52-50=2... усёк?

      0
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > rammax fcsm 15 апреля 2018, 02:22

      ну тогда уже 55-50, усёк? Урал теперь обыгрывайте.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 апреля 2018, 23:16

      Все правильно! Сейчас не нужно обращать внимание на кого-то, все в наших руках!

      4
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