«Барселона» не торопится начинать переговоры с Умтити о новом контракте

Руководство «Барселоны» не торопится вступать в переговоры с защитником команды Самуэлем Умтити о продлении его контракта.

Сам футболист рассчитывает улучшить условия соглашения, ссылаясь на интерес к своей персоне со стороны «Манчестер Юнайтед». В случае, если каталонцы не пойдут на улучшение условий, то 24-летний защитник готов сменить клубную прописку ближайшим летом.

Известно, что каталонский клуб устроит и такое развитие событий, если они получат достойную компенсацию.