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    «Барселона» не торопится начинать переговоры с Умтити о новом контракте

    Руководство «Барселоны» не торопится вступать в переговоры с защитником команды Самуэлем Умтити о продлении его контракта.

    Сам футболист рассчитывает улучшить условия соглашения, ссылаясь на интерес к своей персоне со стороны «Манчестер Юнайтед». В случае, если каталонцы не пойдут на улучшение условий, то 24-летний защитник готов сменить клубную прописку ближайшим летом.

    Известно, что каталонский клуб устроит и такое развитие событий, если они получат достойную компенсацию.

    Источник: Mundodeportivo

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    13.04.2018 10:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +74

      seva81 13 апреля 2018, 18:47

      Пусть продают,пока не поздно.

      0
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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 13:56

      Пока Умтити.не восхищает.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 13 апреля 2018, 11:57

      да похеру на эту новость,никак не трогает!

      -2
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 13 апреля 2018, 11:41

      Всех должны продать после Ромы,кроме Месси,Бускетса,Альбы,Пике.

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 13 апреля 2018, 10:58

      пускай сваливает...

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 13 апреля 2018, 10:56

      А какого хера не торопится-то!??? Суки, подписывайте с ним нормальный контракт!
      Он дал надежность обороне, которую ждали лет 5-6! Пуйоля до него так и не заменил никто.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Sterh 13 апреля 2018, 19:21

      Последнее время Умтити не блещет явно, а защитников Барса уже давно присматривает вроде Мартинеса, де Лигта и прочих. Думаю, если до лета не договорятся, то найдут замену. Умтити хорошо зашёл в Барсу, но что-то у него сейчас явно спад и права начал качать не к месту. Лучше бы остался, но если он такой капризный, пусть уходит за нормальную цену, возьмём другого.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 апреля 2018, 10:05

      Куртизанка чернобровая, денег ему подавай)

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