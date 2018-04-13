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  • «Барселона» не торопится начинать переговоры с Умтити о новом контракте

«Барселона» не торопится начинать переговоры с Умтити о новом контракте

13 апреля 2018, 10:02
8

Руководство «Барселоны» не торопится вступать в переговоры с защитником команды Самуэлем Умтити о продлении его контракта.

Сам футболист рассчитывает улучшить условия соглашения, ссылаясь на интерес к своей персоне со стороны «Манчестер Юнайтед». В случае, если каталонцы не пойдут на улучшение условий, то 24-летний защитник готов сменить клубную прописку ближайшим летом.

Известно, что каталонский клуб устроит и такое развитие событий, если они получат достойную компенсацию.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Трансферы Барселона Умтити Самуэль
Комментарии (8)
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ItalianFootball
1523603152
Куртизанка чернобровая, денег ему подавай)
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Sterh
1523606204
А какого хера не торопится-то!??? Суки, подписывайте с ним нормальный контракт! Он дал надежность обороне, которую ждали лет 5-6! Пуйоля до него так и не заменил никто.
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Jenea83
1523606314
пускай сваливает...
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1523608893
Всех должны продать после Ромы,кроме Месси,Бускетса,Альбы,Пике.
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petrucho-spb
1523609836
да похеру на эту новость,никак не трогает!
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zigbert
1523616990
Пока Умтити.не восхищает.
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seva81
1523634435
Пусть продают,пока не поздно.
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