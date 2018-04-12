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Лунев поработал водителем автобуса

12 апреля 2018, 19:52
18

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев принял участие в благотворительной акции клуба «Давай, давай». Игрок поработал в течение нескольких часов водителем санкт-петербургского автобуса. Собранные средства пойдут на лечение ребенка - Виктории Сенцовой.

«Конечно, желаю Вике здоровья, чтобы она получала удовольствие от жизни, всегда была счастливой. Впереди у неe большая жизнь. А здоровье – это самое главное.

Если у тебя есть возможность помогать, надо ею пользоваться. Неправильно оставаться в стороне. Единственное, я не очень люблю публичность, но не принять участия в этой акции я не мог, тем более это помощь маленькому ребeнку», – сказал Лунев.

Всего на лечение девочки собрано более миллиона рублей.

text

Публикация от text (@zenit_spb)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей
Комментарии (18)
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Artemka69
1523553076
Молодец Андрей!!!!Большой ему респект!!!
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Shaitan.
1523553149
Лучше бы отправили звезду Паредеса, которым сам Реал с Ювентусом интересуются, а он бедный выбрать все не может.. Или бомбардира всех веков Заболотного. Луневу респект - и на поле хорош и за ним.
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Shogun
1523553513
Самый мерзкий хайп собрать афишу на больном ребенке, вон хоккеист Иван Ткаченко, пусть земля ему будет пухом, в тайне от всех помогал детям и не собирал лайки в Инсте, дешевый петух очередной
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3a zenit
1523554077
не понимаю этой херни вирусной,отдай просто деньги кому они нужны...на эта показуха?
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BRO_football
1523554729
Молодец! Теперь веди этот автобус на стадион "Санкт-Петербург" и ставь его в своей штрафной. К следующей игре с Анжи он вам точно пригодится.
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Жёлто-синий
1523556906
Лучше бы от своей зарплаты отстегнул,бред какой-то
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ОЛЕГ К.
1523557053
А у него есть категория Д?
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Полная Канистра
1523558326
Благородно с его стороны. Вот только надо было пассажиров взять Миллера фусека мани и аргов тогда за один рейс уж точно помогли реально больной девочке и не только ей
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Danish Dynamite
1523584933
Ездил явно не по пробкам...
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Diesel133
1523609779
такие люди у нас... читаю комменты и херею...
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