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    Лунев поработал водителем автобуса

    Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев принял участие в благотворительной акции клуба «Давай, давай». Игрок поработал в течение нескольких часов водителем санкт-петербургского автобуса. Собранные средства пойдут на лечение ребенка - Виктории Сенцовой.

    «Конечно, желаю Вике здоровья, чтобы она получала удовольствие от жизни, всегда была счастливой. Впереди у неe большая жизнь. А здоровье – это самое главное.

    Если у тебя есть возможность помогать, надо ею пользоваться. Неправильно оставаться в стороне. Единственное, я не очень люблю публичность, но не принять участия в этой акции я не мог, тем более это помощь маленькому ребeнку», – сказал Лунев.

    Всего на лечение девочки собрано более миллиона рублей.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    12.04.2018 19:52
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2018, 14:41

      да надо большую часть состава пересадить на автобусы и пусть лучше там приносят пользу нежели играя в футбол

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 13 апреля 2018, 12:39

      Хорошое дело.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 апреля 2018, 11:56

      такие люди у нас... читаю комменты и херею...

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 13 апреля 2018, 05:02

      Ездил явно не по пробкам...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +225

      spartak4everr 12 апреля 2018, 22:00

      Надо продолжить:"Когда играл за Уфу"

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 апреля 2018, 21:38

      Благородно с его стороны. Вот только надо было пассажиров взять Миллера фусека мани и аргов тогда за один рейс уж точно помогли реально больной девочке и не только ей

      5
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 12 апреля 2018, 21:17

      А у него есть категория Д?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 апреля 2018, 21:15

      Лучше бы от своей зарплаты отстегнул,бред какой-то

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус 12 апреля 2018, 20:55

      Наверно пассажиров по пустым дорогам катал, которые были перекрыты нашей доброе и отвественной полицей, которую попросили так сделать чтоб Андрей аварий не наделал как в матче с Ред Буллом!

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 апреля 2018, 20:38

      Молодец! Теперь веди этот автобус на стадион "Санкт-Петербург" и ставь его в своей штрафной. К следующей игре с Анжи он вам точно пригодится.

      3
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