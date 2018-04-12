Лунев поработал водителем автобуса

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев принял участие в благотворительной акции клуба «Давай, давай». Игрок поработал в течение нескольких часов водителем санкт-петербургского автобуса. Собранные средства пойдут на лечение ребенка - Виктории Сенцовой.

«Конечно, желаю Вике здоровья, чтобы она получала удовольствие от жизни, всегда была счастливой. Впереди у неe большая жизнь. А здоровье – это самое главное.

Если у тебя есть возможность помогать, надо ею пользоваться. Неправильно оставаться в стороне. Единственное, я не очень люблю публичность, но не принять участия в этой акции я не мог, тем более это помощь маленькому ребeнку», – сказал Лунев.

Всего на лечение девочки собрано более миллиона рублей.