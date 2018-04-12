Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бердыев: «Рубин» хочет оставить Попова, но мы не знаем, что у нас будет с финансами к концу года»

Бердыев: «Рубин» хочет оставить Попова, но мы не знаем, что у нас будет с финансами к концу года»

12 апреля 2018, 16:46
11

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о шансах нападающего Александра Бухарова вернуться в казанский клуб. Также специалист заявил, что хотел бы оставить в команде арендованного у «Спартака» до конца сезона полузащитника Ивелина Попова.

– Бухаров тренируется с командой. Каковы его шансы вернуться?

– Бухарову, также, как и всем, кто нас просит, мы оказываем помощь. У нас достаточно сильный физиотерапевт, к нему обращаются из разных команд. Точно такую же помощь оказываем Бухарову. О его возвращении никаких мыслей и разговоров нет. Наш воспитанник к нам обратился, мы готовы помочь.

– А почему нет таких мыслей? Игрок неплохо себя показал.

– Мы не знаем, какая у нас будет финансовая ситуация к концу года. Мы не акцентируем на этом внимание, но она непростая.

– По будущему Ивелина Попова тоже ничего не ясно?

– Конечно, мы бы хотели оставить Ивелина, но, повторюсь, ситуация непростая.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Попов Ивелин Бердыев Курбан
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кузнецов артем
1523543322
Убогое руководство клуба, больше сказать нечего
Ответить
Ахимас Вельде
1523543589
Финансовая чистка лиги просто лежит на поверхности.
Ответить
stream15
1523545388
Опять какую-то аферу туркмен замышляет.
Ответить
lejnin
1523546179
А мне кажется - достаточно хитрая позиция: если Попов будет рвать и метать - деньги найдуться, а если под конец чемпа не пойдёт - всегда можно сказать, что деньги не нашли, вроде как и Попова не обидят
Ответить
Кинстифа
1523546199
Бердыеву не везет с клубами... все нищие попадаются((( или прогоревшие на глупых трансферах)))
Ответить
OfaZavr
1523547749
жаль что опять Бекиевич угодил в такую ситуацию, а Ивелин если хорошо себя продолжит проявлять то он нам самим пригодиться.
Ответить
Мары
1523551400
А по моему просто зачищают футбольное пространство, чтобы оставить 8-10 клубов и сказать, что в нынешнем виде футбол убыточен.Как и половина всего задуманного в стране.
Ответить
Flame2045
1523562975
надо вернуть в Спартак...
Ответить
zigbert
1523610146
Курбан в аренду пожалуйста - а трансфер,нет.
Ответить
Главные новости
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
Экс-форвард ЦСКА из России возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
5
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
8
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Все новости
Все новости
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
8
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
5
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
11
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+