Бердыев: «Рубин» хочет оставить Попова, но мы не знаем, что у нас будет с финансами к концу года»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о шансах нападающего Александра Бухарова вернуться в казанский клуб. Также специалист заявил, что хотел бы оставить в команде арендованного у «Спартака» до конца сезона полузащитника Ивелина Попова.

– Бухаров тренируется с командой. Каковы его шансы вернуться?

– Бухарову, также, как и всем, кто нас просит, мы оказываем помощь. У нас достаточно сильный физиотерапевт, к нему обращаются из разных команд. Точно такую же помощь оказываем Бухарову. О его возвращении никаких мыслей и разговоров нет. Наш воспитанник к нам обратился, мы готовы помочь.

– А почему нет таких мыслей? Игрок неплохо себя показал.

– Мы не знаем, какая у нас будет финансовая ситуация к концу года. Мы не акцентируем на этом внимание, но она непростая.

– По будущему Ивелина Попова тоже ничего не ясно?

– Конечно, мы бы хотели оставить Ивелина, но, повторюсь, ситуация непростая.