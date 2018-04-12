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    Бердыев: «Рубин» хочет оставить Попова, но мы не знаем, что у нас будет с финансами к концу года»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о шансах нападающего Александра Бухарова вернуться в казанский клуб. Также специалист заявил, что хотел бы оставить в команде арендованного у «Спартака» до конца сезона полузащитника Ивелина Попова.

    – Бухаров тренируется с командой. Каковы его шансы вернуться?

    – Бухарову, также, как и всем, кто нас просит, мы оказываем помощь. У нас достаточно сильный физиотерапевт, к нему обращаются из разных команд. Точно такую же помощь оказываем Бухарову. О его возвращении никаких мыслей и разговоров нет. Наш воспитанник к нам обратился, мы готовы помочь.

    – А почему нет таких мыслей? Игрок неплохо себя показал.

    – Мы не знаем, какая у нас будет финансовая ситуация к концу года. Мы не акцентируем на этом внимание, но она непростая.

    – По будущему Ивелина Попова тоже ничего не ясно?

    – Конечно, мы бы хотели оставить Ивелина, но, повторюсь, ситуация непростая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2018 16:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 12:02

      Курбан в аренду пожалуйста - а трансфер,нет.

      0
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 12 апреля 2018, 22:56

      надо вернуть в Спартак...

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 апреля 2018, 19:43

      А по моему просто зачищают футбольное пространство, чтобы оставить 8-10 клубов и сказать, что в нынешнем виде футбол убыточен.Как и половина всего задуманного в стране.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 апреля 2018, 18:42

      жаль что опять Бекиевич угодил в такую ситуацию, а Ивелин если хорошо себя продолжит проявлять то он нам самим пригодиться.

      2
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 12 апреля 2018, 18:16

      Бердыеву не везет с клубами... все нищие попадаются((( или прогоревшие на глупых трансферах)))

      1
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      Рейтинг: +844

      lejnin 12 апреля 2018, 18:16

      А мне кажется - достаточно хитрая позиция: если Попов будет рвать и метать - деньги найдуться, а если под конец чемпа не пойдёт - всегда можно сказать, что деньги не нашли, вроде как и Попова не обидят

      2
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      Рейтинг: -45

      stream15 12 апреля 2018, 18:03

      Опять какую-то аферу туркмен замышляет.

      0
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 12 апреля 2018, 17:33

      Финансовая чистка лиги просто лежит на поверхности.

      8
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 апреля 2018, 17:28

      Убогое руководство клуба, больше сказать нечего

      3
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