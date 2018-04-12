Игнашевич: «Арсенал» играет в тот же футбол, что и раньше, но результата нет»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который в 2006 году уже побеждал «Арсенал» на групповом этапе Лиги чемпионов, сравнил лондонский коллектив того времени и нынешний.

«Арсенал» в целом играет в тот же футбол, что и раньше. Единственное – нет результата.

У болельщиков складывается ощущение, что Венгер ничего нового не может дать команде. И трибуны, насколько я понимаю, требуют или поменять Венгера, или что-то изменить в игре», – цитирует слова футболиста программка к предстоящему матчу.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.