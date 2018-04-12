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    Игнашевич: «Арсенал» играет в тот же футбол, что и раньше, но результата нет»

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который в 2006 году уже побеждал «Арсенал» на групповом этапе Лиги чемпионов, сравнил лондонский коллектив того времени и нынешний.

    «Арсенал» в целом играет в тот же футбол, что и раньше. Единственное – нет результата.

    У болельщиков складывается ощущение, что Венгер ничего нового не может дать команде. И трибуны, насколько я понимаю, требуют или поменять Венгера, или что-то изменить в игре», – цитирует слова футболиста программка к предстоящему матчу.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2018 07:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 апреля 2018, 12:52

      У ЦСКА есть результат, но толку нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 12 апреля 2018, 08:17

      Будем как и Рома надеяться на чудо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 12 апреля 2018, 08:02

      Через еще десяток лет снова встретитесь)а в цска ничего не поменяется

      0
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 12 апреля 2018, 07:37

      Тебе виднее...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 апреля 2018, 07:28

      Лишь бы арсенальцы не прочитали твоё интервью....

      0
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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 12 апреля 2018, 07:13

      А в первом матче что было?

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 12 апреля 2018, 07:07

      Конечно, 4 - 1 в Лондоне, 5 апреля, это не результат.

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