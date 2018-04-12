Монтелла: «Севилья» очень старалась»

Главный тренер испанской «Севильи» Винченцо Монтелла остался доволен действиями своей команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией».

«Мы очень старались. Мы провели хорошую игру. Я очень рад тем, как мы выложились на поле – особенно против такой команды. Мы вылетели, но можем гордиться собой.

В этом турнире невероятная конкуренция. Лига чемпионов – это совсем другой уровень по сравнению с Лигой Европы, которую «Севилья» постоянно выигрывала», – заявил после финального свистка итальянец.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Севилья» завершился со счетом 0:0. Результат первой встречи – 2:1.

Какой же у «Баварии» душевный тренер. Таких больше нет