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    Монтелла: «Севилья» очень старалась»

    Главный тренер испанской «Севильи» Винченцо Монтелла остался доволен действиями своей команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией».

    «Мы очень старались. Мы провели хорошую игру. Я очень рад тем, как мы выложились на поле – особенно против такой команды. Мы вылетели, но можем гордиться собой.

    В этом турнире невероятная конкуренция. Лига чемпионов – это совсем другой уровень по сравнению с Лигой Европы, которую «Севилья» постоянно выигрывала», – заявил после финального свистка итальянец.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Севилья» завершился со счетом 0:0. Результат первой встречи – 2:1.

    Какой же у «Баварии» душевный тренер. Таких больше нет

    Источник: УЕФА

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    12.04.2018 06:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +86

      zidane 2006 12 апреля 2018, 17:51

      стараются импотенты. А мужики берут и делают.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 апреля 2018, 08:03

      Да, Севилья - настоящие бойцы. Ничья с Баварией на её поле дорогого стоит.
      Особенное спасибо, что выбили МЮ.
      Хороший сезон.

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