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  • РФПЛ перенесла начало матча ЦСКА – «Амкар» на час позже. Стартовый свисток будет дан в 20:30

РФПЛ перенесла начало матча ЦСКА – «Амкар» на час позже. Стартовый свисток будет дан в 20:30

11 апреля 2018, 18:53
7

РФПЛ объявила об изменении времени начала перенесенного матча 23 тура между ЦСКА и «Амкаром», который состоится в среду, 18 апреля.

«По просьбе Органов внутренних дел г. Москвы в связи с одновременным проведением 18 апреля 2018 года четырех массовых спортивных мероприятий – трех футбольных и одного хоккейного матча – по согласованию с клубами Премьер-лиги принято решение об изменении времени начала игр:

– полуфинал розыгрыша Кубка России «Спартак»«Тосно» в 18-30;

– матч 23 тура чемпионата России «Локомотив»«Ахмат» в 19-30;

– матч 23 тура чемпионата России ЦСКА – «Амкар» в 20-30.

Уважаемые болельщики, ждем вас на стадионах и у экранов телевизоров», – говорится в сообщении РФПЛ.

Напомним, изначально армейцы и пермяки должны были начать свой матч в 19:30.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Тосно ЦСКА Амкар-Пермь Локомотив Ахмат
Комментарии (7)
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Urry
1523462879
Не разорваться полиции
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Artemka69
1523464522
Устроили ромашку!!!Через пару часов будет новая информация??!!!))
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Tim-Timmy
1523464766
Напомним, изначально армейцы и пермяки должны были начать свой матч 18 марта
Ответить
zigbert
1523470328
Будем надеется что приговор окончательный.
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Мары
1523474313
Ещё через день матч Цска - Амкар отменят к ядрёне-фене. С наших рукойводителей станется.
Ответить
SEREZHA7575
1523530943
ясно
Ответить
SpartakSpartakSpartak
1523542736
Лучше не придумаешь, одни идут с матча, другие на свой матч. Почему бы им не встретиться где-нибудь в метро. Спецом что ли?
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