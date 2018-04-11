РФПЛ перенесла начало матча ЦСКА – «Амкар» на час позже. Стартовый свисток будет дан в 20:30

РФПЛ объявила об изменении времени начала перенесенного матча 23 тура между ЦСКА и «Амкаром», который состоится в среду, 18 апреля.

«По просьбе Органов внутренних дел г. Москвы в связи с одновременным проведением 18 апреля 2018 года четырех массовых спортивных мероприятий – трех футбольных и одного хоккейного матча – по согласованию с клубами Премьер-лиги принято решение об изменении времени начала игр:

– полуфинал розыгрыша Кубка России «Спартак» – «Тосно» в 18-30;

– матч 23 тура чемпионата России «Локомотив» – «Ахмат» в 19-30;

– матч 23 тура чемпионата России ЦСКА – «Амкар» в 20-30.

Уважаемые болельщики, ждем вас на стадионах и у экранов телевизоров», – говорится в сообщении РФПЛ.

Напомним, изначально армейцы и пермяки должны были начать свой матч в 19:30.