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    РФПЛ перенесла начало матча ЦСКА – «Амкар» на час позже. Стартовый свисток будет дан в 20:30

    РФПЛ объявила об изменении времени начала перенесенного матча 23 тура между ЦСКА и «Амкаром», который состоится в среду, 18 апреля.

    «По просьбе Органов внутренних дел г. Москвы в связи с одновременным проведением 18 апреля 2018 года четырех массовых спортивных мероприятий – трех футбольных и одного хоккейного матча – по согласованию с клубами Премьер-лиги принято решение об изменении времени начала игр:

    – полуфинал розыгрыша Кубка России «Спартак»«Тосно» в 18-30;

    – матч 23 тура чемпионата России «Локомотив»«Ахмат» в 19-30;

    – матч 23 тура чемпионата России ЦСКА – «Амкар» в 20-30.

    Уважаемые болельщики, ждем вас на стадионах и у экранов телевизоров», – говорится в сообщении РФПЛ.

    Напомним, изначально армейцы и пермяки должны были начать свой матч в 19:30.

    Источник: РПЛ

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    11.04.2018 18:53
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 12 апреля 2018, 17:18

      Лучше не придумаешь, одни идут с матча, другие на свой матч. Почему бы им не встретиться где-нибудь в метро. Спецом что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 12 апреля 2018, 14:02

      ясно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 11 апреля 2018, 22:18

      Ещё через день матч Цска - Амкар отменят к ядрёне-фене.
      С наших рукойводителей станется.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 21:12

      Будем надеется что приговор окончательный.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 11 апреля 2018, 19:39

      Напомним, изначально армейцы и пермяки должны были начать свой матч 18 марта

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 11 апреля 2018, 19:35

      Устроили ромашку!!!Через пару часов будет новая информация??!!!))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 11 апреля 2018, 19:07

      Не разорваться полиции

      1
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