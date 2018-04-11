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    Директор по безопасности РФПЛ заявил, что развести потоки болельщиков ЦСКА и «Спартака» 18 апреля будет нереально

    Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин надеется, что правоохранительные органы сумеют справиться с потоком болельщиков после матчей, которые пройдут в Москве 18 апреля.

    Напомним, в среду в столице состоятся два перенесенных поединка 23 тура Премьер-лиги ЦСКА«Амкар» и «Локомотив»«Ахмат», а также полуфинальная встреча Кубка России между «Спартаком» и «Тосно».

    – Как будут разводить потоки фанатов столичных команд, испытывающих антагонизм друг к другу, ведь домашние стадионы клубов расположены на одной ветке метро?

    – Это – к полиции. Но, думаю, что все вопросы решим. Ждите официальных сообщений. Хотя, как развести потоки болельщиков по городу? Это нереально.

    Напомним, матч «Спартак» – «Тосно» начнется в 18:30 по московскому времени. Армейцы и железнодорожники начнут свои встречи час спустя.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2018 17:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 17 апреля 2018, 18:36

      Эти ребята только денежные потоки хорошо разводят.

      5
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      Рейтинг: +238

      za logiku 12 апреля 2018, 17:32

      Домашние стадионы каких клубов расположены на одной ветке метро, пардон?

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 12 апреля 2018, 16:46

      Есть идея не развести потоки болельщиков. а свести до матча, и провести кулачные бои под наблюдением врачей скорой помощи. Запретить использовать в драках всё кроме кулаков. Тех кто использует цепи или кастеты, и тем более ножи и более опасное оружие посадить по закону.

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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 11 апреля 2018, 19:58

      у цска 732 болельщика, из них половина в интеренете) чего там разводить то?

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Бакланы доедают крышу 16 апреля 2018, 01:21

      Нули забыли дописать...)))

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 11 апреля 2018, 19:15

      ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ РФПЛ БОЖЕ ЧТО ЭТО

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Axe111 16 апреля 2018, 01:22

      Он охраняет РПЛ от болельщиков....или болельщиков от РПЛ?))

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 11 апреля 2018, 18:16

      А потоки болельщиков не надо разводить.
      Надо развести потоки долбо...бов.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Manilov 11 апреля 2018, 18:34

      иди разводи если такой умный б л я,знаешь когда тебя нет поноса ты будешь твердить что это не страшно.Стая людей-поток это всегда не безопасно,непредсказуемая херня

      2
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      Рейтинг: +67307

      portero 11 апреля 2018, 17:48

      сажать давно пора если терроризируют простых граждан..
      статья есть и по полной гавнюкам
      хотят подраться стрелу забейте и вперед в лес на поляну

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > portero 16 апреля 2018, 01:23

      Им хочется в "естественных условиях"....(((

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