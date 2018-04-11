Директор по безопасности РФПЛ заявил, что развести потоки болельщиков ЦСКА и «Спартака» 18 апреля будет нереально

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин надеется, что правоохранительные органы сумеют справиться с потоком болельщиков после матчей, которые пройдут в Москве 18 апреля.

Напомним, в среду в столице состоятся два перенесенных поединка 23 тура Премьер-лиги ЦСКА – «Амкар» и «Локомотив» – «Ахмат», а также полуфинальная встреча Кубка России между «Спартаком» и «Тосно».

– Как будут разводить потоки фанатов столичных команд, испытывающих антагонизм друг к другу, ведь домашние стадионы клубов расположены на одной ветке метро?

– Это – к полиции. Но, думаю, что все вопросы решим. Ждите официальных сообщений. Хотя, как развести потоки болельщиков по городу? Это нереально.

Напомним, матч «Спартак» – «Тосно» начнется в 18:30 по московскому времени. Армейцы и железнодорожники начнут свои встречи час спустя.