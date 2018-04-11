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  • Директор по безопасности РФПЛ заявил, что развести потоки болельщиков ЦСКА и «Спартака» 18 апреля будет нереально

Директор по безопасности РФПЛ заявил, что развести потоки болельщиков ЦСКА и «Спартака» 18 апреля будет нереально

11 апреля 2018, 17:26
11

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин надеется, что правоохранительные органы сумеют справиться с потоком болельщиков после матчей, которые пройдут в Москве 18 апреля.

Напомним, в среду в столице состоятся два перенесенных поединка 23 тура Премьер-лиги ЦСКА«Амкар» и «Локомотив»«Ахмат», а также полуфинальная встреча Кубка России между «Спартаком» и «Тосно».

– Как будут разводить потоки фанатов столичных команд, испытывающих антагонизм друг к другу, ведь домашние стадионы клубов расположены на одной ветке метро?

– Это – к полиции. Но, думаю, что все вопросы решим. Ждите официальных сообщений. Хотя, как развести потоки болельщиков по городу? Это нереально.

Напомним, матч «Спартак» – «Тосно» начнется в 18:30 по московскому времени. Армейцы и железнодорожники начнут свои встречи час спустя.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок ЦСКА Спартак Тосно Амкар-Пермь
Комментарии (11)
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portero
1523458094
сажать давно пора если терроризируют простых граждан.. статья есть и по полной гавнюкам хотят подраться стрелу забейте и вперед в лес на поляну
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Manilov
1523459798
А потоки болельщиков не надо разводить. Надо развести потоки долбо...бов.
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Axe111
1523463322
ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ РФПЛ БОЖЕ ЧТО ЭТО
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Бакланы доедают крышу
1523465893
у цска 732 болельщика, из них половина в интеренете) чего там разводить то?
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Егор Велунов
1523540784
Есть идея не развести потоки болельщиков. а свести до матча, и провести кулачные бои под наблюдением врачей скорой помощи. Запретить использовать в драках всё кроме кулаков. Тех кто использует цепи или кастеты, и тем более ножи и более опасное оружие посадить по закону.
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za logiku
1523543566
Домашние стадионы каких клубов расположены на одной ветке метро, пардон?
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Svoysvoemubrat
1523979392
Эти ребята только денежные потоки хорошо разводят.
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